En İyi Ryan Gosling Filmleri

Son dönemin şüphesiz en çok beğenilen film yıldızlarından biri olan Ryan Gosling karizması ve oyunculuğu ile beğeni toplamaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda yayınlanan filmlerinden alınan kesitleri ile sosyal medyada ününe ün katan Ryan Gosling ününe ün katmaya devam ediyor. Eğer siz de bu ünlü oyuncunun yer aldığı en iyi yapımları izleme niyetindeyseniz sizler için en iyi Ryan Gosling filmleri listesi hazırladık.

Kanadalı bir aktör, müzisyen ve yapımcı olan Ryan Gosling 2 Kasım 1980'de Ontario’da dünyaya gelmiştir. Film kariyeri boyunca çok farklı roller üstlenen Ryan Gosling pek çok başarılı filme imzasını atmıştır. Hem büyük rollerin hem de küçük rollerin hakkını çok iyi veren bir oyuncu olan Ryan Gosling özellikle de günümüzde sosyal medyadaki bilinirliği ile öne çıkan bir yıldız.

Mutlaka İzlenmesi Gereken Ryan Gosling Filmleri

The Notebook (2004)

Half Nelson (2006)

Blue Valentine (2010)

The Ides of March (2011)

Drive (2011)

The Big Short (2015)

La La Land (2016)

Blade Runner 2049 (2017)

Barbie (2023)

The Notebook (2004)

Nicholas Sparks'ın aynı adlı romanından uyarlanan bu film Ryan Gosling’in kariyerinde oldukça önemli bir basamaktır. Zira ileride pek çok romantik filmde oynayacak olan Ryan Gosling’in bu filmdeki performansı onu yıllar içerisinde romantik filmlerin aranan adamı haline getirecektir.

1940'ların Güney Carolina'sında geçen bu film farklı sosyal statüdeki Noah Calhoun ve Allie Hamilton arasındaki aşk hikayesini anlatan bir yapımdır. Sınıf farklılıkları ve aşk hikayeleri sıklıkla işlenen bir tema olsa da The Notebook son derece izlenesi bir filmdir.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Oyuncular : Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Gena Rowlands

: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Gena Rowlands IMDB Puanı: 7.8

Half Nelson (2006)

Oldukça dokunaklı bir film olan Half Nelson, uyuşturucu bağımlısı olan idealist bir tarih öğretmeninin hayatını konu alır. Uyuşturucu kullanırken öğrencisine yakalanan bu tarih öğretmeninin bundan sonraki yaşantısı oldukça değişir. Öğrencisi ile farklı bir dostluk kuran bu öğretmenin başına gelenler bizleri eğitim, mentorluk ve bağımlılık konularında düşünmeye sevk ediyor.

Tür : Drama

: Drama Oyuncular : Ryan Gosling, Shareeka Epps, Anthony Mackie

: Ryan Gosling, Shareeka Epps, Anthony Mackie IMDB Puanı: 7.2

Blue Valentine (2010)

Romantizmi iliklerinize kadar hissedeceğiniz Blue Valentine filmi ülkemizde “Aşk ve Küller” ismiyle biliniyor. Ryan Gosling ve Michelle Williams'ın canlandırdığı karakterler olan Dean ve Cindy'nin aşk hikayesinin beyaz perdeye taşındığı bu film tüm çiftler tarafından muhakkak izlenmelidir.

Dean ve Cindy çiftinin ilişkilerinin başını ve sonrasında da evlilik sürecini gördüğümüz bu film bir birlikteliğin inişli ve çıkışlı sürecini gözler önüne seriyor. Aşk, evlilik sorunlar, yabancılaşma ve ilişki dinamikleri gibi pek çok temayı işleyen Blue Valentine kesinlikle en iyi Ryan Gosling filmlerinden biri.

Tür : Drama, Romantik

: Drama, Romantik Oyuncular : Ryan Gosling, Michelle Williams

: Ryan Gosling, Michelle Williams IMDB Puanı: 7.3

The Ides of March (2011)

George Clooney’in hem yönettiği hem de Ryan Gosling ile başrolleri paylaştığı bu yapım bir politik drama filmidir. ABD’de gerçekleşen başkanlık ön seçimlerinin kirli tarafını ve siyasi stratejilerin arkasındaki gerçekleri konu alan bu filmde Ryan Gosling, idealist genç bir kampanya yöneticisi olan Stephen Meyers'a hayat veriyor. George Clooney’in canlandırdığı Vali Mike Morris karakteri için çalışan bu idealist genç adam kendini siyasi entrikalar ve ihanetlerle dolu bir dünyada bulur.

Tür : Drama, Gerilim

: Drama, Gerilim Oyuncular : Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti

: Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti IMDB Puanı: 7.1

Drive (2011)

Ryan Gosling filmleri içerisindeki en bilinen yapımlarından biri olan Drive, yıllar içerisinde kült bir noktaya ulaşmıştır. Ryan Gosling’in bu filmdeki rolü epey dikkat çekmiştir. Gündüzleri dublörlük, geceleri ise suçlular için şoförlük yapan bir adamın yaşantısı komşusu ile tanışmasından sonra epey değişir. Irene ve onun oğlu için büyük bir mücadeleye giren bu adam kendini bir dizi sıkıntının içerisinde bulur.

Pek çok açıdan Taxi Driver’a benzeyen bu film adeta modern bir uyarlama gibi. Ryan Gosling’in bu filmde canlandırdığı karakter özellikle genç erkekler tarafından o kadar çok sevildi ki, yıllar içerisinde bu film daha da çok sahiplenildi. Öyle ki, Ryan Gosling’in canlandırdığı karakterin giydiği akrep desenli ceket bile ünlü oldu.

Tür : Aksiyon, Suç, Drama

: Aksiyon, Suç, Drama Oyuncular : Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks

: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks IMDB Puanı: 7.8

The Big Short (2015)

2008 finansal krizine yol açan ABD konut piyasasının çöküşünü konu alan bu film ilk başta biraz sıkıcı gelse de muhakkak izlenmesi gereken bir yapımdır. Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling ve Brad Pitt gibi bir yıldızlar karmasının bulunduğu bu filmi eminiz ki pek çoğunuz merak edeceksiniz.

Krizi öngören birkaç finans profesyonelinin hikayesinin anlatıldığı bu filmde ekonomi hakkında pek çok şey öğreneceğiniz kesin diyebiliriz. Son derece durağan bir film olmasına rağmen geçen her dakikada gerilimin artış gösterdiği bu yapımda pek çok ünlü simayı da göreceksiniz.

Tür : Biyografi, Drama, Tarih

: Biyografi, Drama, Tarih Oyuncular : Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, Marisa Tomei, Melissa Leo

: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, Marisa Tomei, Melissa Leo IMDB Puanı: 7.8

La La Land (2016)

Emma Stone ile Ryan Gosling’in buluştuğu bu yapım bir müzikal ve aşk filmidir. 2016 yılının en çok konuşulan filmi olan La La Land müzikal ve romantizm sevenler için eşsiz bir deneyim vadediyor. Ryan Gosling filmleri içerisindeki en sanatsal yapım olan La La Land uzun süre aklınızdan çıkmayacak ve sizi hayallerinizin peşinden koşmaya itecek bir eser. Birçok ödüle layık görülen bu filmi kaçırmayın.

Tür : Müzikal, Romantik, Drama

: Müzikal, Romantik, Drama Oyuncular : Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend

: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend IMDB Puanı: 8.0

Blade Runner 2049 (2017)

Sinema tarihinin en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olan Blade Runner’ın yıllar sonra çekilen devam filminde rol alan Ryan Gosling, kariyerindeki zirveyi de görmüş oldu. Her bakımdan muhteşem bir film olan Blade Runner 2049’daki baş kahraman olan Ryan Gosling çok zor bir rolün altından hakkıyla kalkmış.

Kesinlikle en iyi Ryan Gosling filmlerinden biri olan Blade Runner 2049 hem oyuncu kadrosuyla hem görselliğiyle hem de yönetmenliğiyle son yılların en iyi yapımlarından bir tanesidir.

Tür : Bilim Kurgu, Drama, Gizem

: Bilim Kurgu, Drama, Gizem Oyuncular : Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto

: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto IMDB Puanı: 8.0

Barbie (2023)

Güzelliği ile adından sıklıkla söz ettiren Margot Robbie filmlerinden biri olan Barbie 2023’ün en çok konuşulan yapımlarından oldu. Greta Gerwig tarafından yönetilen bu film adından da anlaşılacağı üzere dünyaca meşhur oyuncak markası olan Barbie’nin hikayesini konu alır. Barbie'nin gerçek dünyayı keşfetmek üzere bir yolculuğa çıkmasıyla başlayan olaylar, toplumsal cinsiyet rolleri ve kimlikler üzerine düşünmenizi sağlarken sizi hem güldürüp hem eğlendirecek.

Tür : Komedi, Macera, Fantezi

: Komedi, Macera, Fantezi Oyuncular : Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu, Will Ferrell

: Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu, Will Ferrell IMDB Puanı: 6.4

En iyi Ryan Gosling filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Ünlü oyuncuyu ileride hangi yapımlarda görmek istersiniz? Sizin favori Ryan Gosling filminiz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.