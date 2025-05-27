2025'te Çıkacak En İyi Akıllı Telefon Modelleri

2025'te çıkacak en iyi telefonlar hangileri sorusuna cevap arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Akıllı telefon pazarındaki rekbet tüm hızıyla devam ederken şu ana kadar birbirinden iyi modellerin çıkışına tanık olduk. Peki bu yıl çıkacak en iyi telefonlar hangileri? İşte detaylar!

2025'te Çıkacak En İyi Telefonlar

iPhone 17 Serisi (Eylül 2025)

Samsung Galaxy S25 Serisi (Çıktı)

Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7

Nothing Phone 3

Google Pixel 10 Serisi

iPhone 16e (Çıktı)

Xiaomi 15 Serisi (Çıkt)

Honor Magic V5

2025'te çıkacak en iyi teleefon modelleri lsitrsinde bulunan cihazlarla ilgili daha çok bilgi almak isterseniz, aşağıdan bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

iPhone 17 Serisi

Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisi, kuşkusuz 2025'te çıkması beklenen en iyi telefonlar listesinin zirvesinde. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve muhtemel iPhone 17e modellerinden oluşması beklenen telefonlar özellikleri ve fiyatı ile daha çıkmadan adından sık sık söz ettiriyor.

Samsung Galaxy S25 Serisi

Samsung Galaxy S25 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,2 inç

: 6,2 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1080x2340 (FHD+) Piksel

: 1080x2340 (FHD+) Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 12 MP + 50 MP + 10 MP

: 12 MP + 50 MP + 10 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP İşlemci : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Batarya Kapasitesi : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W İşletim Sistemi : Android 15 tabanlı One UI 7.0

: Android 15 tabanlı One UI 7.0 Renk Seçenekleri: Lacivert, Buz Mavisi, Mint Yeşili, Gümüş

Samsung Galaxy S25+ Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1080x2340 (FHD+) Piksel

: 1080x2340 (FHD+) Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 12 MP + 50 MP + 10 MP

: 12 MP + 50 MP + 10 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP İşlemci : Snapdragon 8 Gen Elite

: Snapdragon 8 Gen Elite RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Batarya Kapasitesi : 4.900 mAh

: 4.900 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W İşletim Sistemi : Android 15 tabanlı One UI 7.0

: Android 15 tabanlı One UI 7.0 Renk Seçenekleri: Lacivert, Buz Mavisi, Mint Yeşili, Gümüş

Samsung Galaxy S25 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,9 inç

: 6,9 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1440x3120 (QHD+) Piksel

: 1440x3120 (QHD+) Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass Armo2 2

: Corning Gorilla Glass Armo2 2 Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP

: 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W İşletim Sistemi : Android 15 tabanlı One UI 7.0

: Android 15 tabanlı One UI 7.0 Renk Seçenekleri: Titanyum Mavi, Titanyum Gri, Titanyum Gümüş, Titanyum Siyah

Samsung Galaxy S25 Edge Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1440x3120 (QHD+) Piksel

: 1440x3120 (QHD+) Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass Ceramic 2

: Corning Gorilla Glass Ceramic 2 Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 200 MP + 12 MP

: 200 MP + 12 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Batarya Kapasitesi : 3.900 mAh

: 3.900 mAh Hızlı Şarj : 25W

: 25W İşletim Sistemi : Android 15 tabanlı One UI 7.0

: Android 15 tabanlı One UI 7.0 Renk Seçenekleri: Siyah, Mavi, Gümüş

Samsung'un 2025'in başında tanıttığı Galaxy S25 serisi, Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, 200 MP ana kamera, yapay zeka destekli çekim modları ve daha parlak AMOLED ekranlar ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Ocak ayında bu seri Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'dan oluşurken, Samsung'un birkaç hafta önce S25 Edge'i tanıtmasıyla seri tamamlanmış oldu.

Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7

Katlanabilir telefon pazarında liderliğini sürdüren Samsung, Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile daha ince bir tasarım ve dayanıklılık sunmaya hazırlanıyor. 2025'in yaz aylarında tanıtılması beklenen telefonlar, özellikle kamera performanısyla kullanıcıların ilgisini çekecek gibi duruyor. Ayrıca bu sene "uygun fiyatlı" bir Z Flip modeli göreceğimiz de iddialar arasında.

Nothing Phone 3

OnePlus'un kurucularından Carl Pei tarafından kurulan Norhing, şimdiden birbirinden iddialı modellerle adından söz ettirmeyi başardı. Şirketin çok yakında bu başarıyı Nothing Phone 3 ile farklı bir noktaya taşıması bekleniyor. Gerçek bir amiral gemisi deneyimi sunan telefonun "amiral gemisi katili" unvanına layık olup olmayacağı ise merak konusu.

Google Pixel 10 Serisi

Google'ın Tensor G4 çipiyle gelecek Pixel 10 serisi, AI odaklı kamera ve yazılım özellikleriyle rakiplerine fark atacak. Özellikle gece çekimleri ve real-time çeviri özellikleri, kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

iPhone 16e Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,1 inç

: 6,1 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1170x2532 (FHD+) Piksel

: 1170x2532 (FHD+) Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Ceramic Shield Glass

: Corning Ceramic Shield Glass Ekran Yenileme Hızı : 60Hz

: 60Hz Arka Kamera : 48 MP

: 48 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP İşlemci : Apple A18

: Apple A18 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 / 256 / 512GB

: 128 / 256 / 512GB Batarya Kapasitesi : 4005 mAh

: 4005 mAh Hızlı Şarj : 20W

: 20W İşletim Sistemi : iOS 18

: iOS 18 Renk Seçenekleri: Siyah ve Beyaz

Apple'ın iPhone SE ailesini öldürmesiyle ortaya çıkan iPhone 16e, şirketin "uygun fiyatlı" Apple telefon arayan kişilere sunduğu çözüm. 40 bin TL'ye ne kadar uygun fiyatlı denir bilinmez ama söz konusu model şirketin iPone 16'da sunduğu tüm özellikleri iPhone 14 kasasında barındırıyor.

Xiaomi 15 Serisi

Xiaomi 15 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,36 inç

: 6,36 inç Ekran Teknolojisi : LTPO OLED

: LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü : 1.5K

: 1.5K Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 4

: Snapdragon 8 Gen 4 RAM : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP + 50 MP

: 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya Kapasitesi: 5240 mAh

Hızlı Şarj : 90W

: 90W Kalınlık : 8.08 mm

: 8.08 mm Ağırlık: 192 gram

Xiaomi 15 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,74 inç

: 6,74 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 2K

: 2K Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 4

: Snapdragon 8 Gen 4 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP + 50 MP

: 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Hızlı Şarj : 90W

: 90W Kalınlık : 8,5 mm

: 8,5 mm Ağırlık: 220 gram

Xiaomi 15 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,73 inç

: 6,73 inç Ekran Teknolojisi : Çift katmanlı OLED

: Çift katmanlı OLED Ekran Çözünürlüğü : 2K

: 2K Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 4

: Snapdragon 8 Gen 4 RAM : 16 GB / 24 GB

: 16 GB / 24 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP + 50 MP + 200 MP

: 50 MP + 50 MP + 50 MP + 200 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya Kapasitesi : 5410 mAh

: 5410 mAh Hızlı Şarj : 90W

: 90W Kalınlık : 9.48 mm

: 9.48 mm Ağırlık: 226 gram

Xiaomi 15 serisi, Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ve Leica iş birliğiyle geliştirilmiş kamera sistemiyle öne çıkıyor. 120W hızlı şarj ve 2K ekranıyla premium segmentte iddialı bir seçenek.

Honor Magic V5

Honor'un yeni katlanabilir telefonu Magic V5, ince tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve MagicOS'un gelişmiş özellikleri, multitasking ve oyun performansında fark yaratacak.

Bu rehberde 2025'in en çok beklenen akıllı telefonları listesi hazırladık. Peki, sizin beklediğiniz telefon modelleri hangileri? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.