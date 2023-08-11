Senua's Saga: Hellblade 2 için uzun bir süredir beklemedeyiz. Serinin devamı ne zaman bizlerle olacak?

Kemal Tavus - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ninja Theory tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak olan Senua's Saga: Hellblade 2’yi epeydir bekliyoruz. Nihayet bir sinematik fragman yayınlandı ancak oyun ile alakalı pek fazla bilgi paylaşmayan bu fragman sadece ağzımıza bir parmak bal çaldı.

İlk oyuna kıyasla çok daha gerçekçi, karanlık ve depresif bir oyun bizleri bekliyor gibi. İlk oyunda Senua’nın başına gelenlerden sonra bu sefer bizi neyi beklediğini bilmiyoruz.

Senua's Saga: Hellblade 2, İskandinav mitolojisinde geçen en iyi oyunlardan biri olmak için aday. Oyun çıkış yaptığında göreceğiz.

Senua's Saga: Hellblade 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Senua's Saga: Hellblade 2’nin resmi çıkış tarihi maalesef henüz açıklanmadı ancak oyunun tahminen 2024 yılının başında çıkması öngörülüyor. Oyunu şimdiden istek listenize alarak ve takip ederek oyun ile alakalı gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Senua's Saga: Hellblade 2 İndir

Oyun henüz indirilmeye açık değil ancak Steam sayfasını belirli aralıklarla ziyaret ederek ön sipariş aktif olduğunda satın alım yapabilirsiniz.