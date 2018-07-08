Office uygulamaları arasında en sık kullanılan Excel, hayatımızı kolaylaştıran özellikleri bizlere sunuyor. Sunum ve ödevlerinizde işinizi kolaylaştıracak ve görsel olarak daha etkili bir sunum yapmanızı sağlayacak grafik özelliği de bu özelliklerden biri. Bizler de bu rehberde, Excel’de grafik oluşturma nasıl yapılır? Sizlere anlatıyoruz.

Excel’de hazırladığınız tabloların daha iyi anlaşılması için grafikler, çubuk, pasta dilimleri ve dağıtım grafikleri kolayca ekleyebilirsiniz. Tablolarınızın içeriğine göre kullanmak istediğiniz grafiklerden herhangi birini seçerek, saniyeler içerisinde grafiklerinizi oluşturabiliyor ve biçimlendirebiliyorsunuz.

Yukarıdaki ekran görüntüsünden örnek alarak hazırlayacağınız bir tabloya ait grafik çizmek istiyorsanız, tablonun tamamını seçtikten sonra yukarıdaki araç çubuğunda yer alan Ekle butonuna tıklayarak sütun, çizgi, pasta, çubuk, alan, dağıtım butonlarının altındaki listeden kullanmak istediğiniz şablonu seçiyoruz.

İlgili şablonu seçtikten sonra gördüğünüz gibi anında grafiğimizi oluşturduk. Oluşturduğunuz grafiğin kenarlarını fare ile tutarak büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz.

Grafiğe dair çeşitli detayları düzenlemek isterseniz, bunun için de sağ tıklayarak Ekseni Biçimlendir butonunu kullanabilirsiniz. Grafiğin alt ve sol tarafında bulunan değerleri düzenlemek istiyorsanız, önce bu eksenlere tıklıyoruz ve sonra sağ tıklayarak Ekseni Biçimlendir butonuna tıklayarak düzenleme seçeneklerine ulaşabiliyoruz.

Oluşturduğunuz grafiğin türünü değiştirmek isterseniz, grafik üzerinde sağ tıkladıktan sonra Grafiğin Türünü Değiştir butonuna tıklayabilir ve açılan pencereden yeni bir grafik türü seçebilirsiniz.