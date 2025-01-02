En Fazla İHA/SİHA Sahibi Ülkeler! Türkiye Kaçıncı Sırada?

İnsansız hava araçları Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişim furyasıyla birlikte büyük önem kazandı. Pek çok ülke bu alanda yeni yatırımlar yaptı veya ordu filolarına yeni İHA/SİHA modellerini ekledi. Bununla birlikte İHA ve SİHA modellerinin ordu içlerindeki önemi ve savaş durumunda bulunan ülkelerdeki caydırıcılık etkisi de arttı. Peki en çok İHA/SİHA sahibi ülke hangisi? Türkiye'nin kaç tane İHA/SİHA'sı var? Konuyla ilgili hazırladığımız listemiz sizlerle. İşte detaylar...

En Fazla İHA/SİHA Sahibi Ülkeler Listesi!

ABD: 11 bin 250 adet. Çin: 3 bin 500 adet. Türkiye: 978 adet. İsrail: 710 adet. İran: 600 adet. İngiltere: 520 adet. Hindistan: 468 adet. Ukrayna: 420 adet. Rusya: 377 adet. Fransa: 208 adet.

Dünya genelinde en fazla İHA ve SİHA sahibi ülkelerin listesi Gravity'de yayınlanan habere göre bu şekilde listelendi. Dünya'da en fazla İHA/SİHA sahibi ülke ise 11 bin 250 adetlik sayı ile Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD ordusunda başta Northrop Grumman ve General Atomics olmak üzere pek çok üreticiden İHA ve SİHA modelleri bulunmakta.

Filoda yer alan gözde modeller ise RQ-4 Global Hawk, RQ-7 Shadow, MQ-1C Gray Eagle oldu. Bunun yanında MQ-9 Reaper, MQ-1 Predator gibi modellerde yer almakta.

Türkiye'nin kaç adet İHA/SİHA'sı bulunmakta?

Türk Hava Kuvvetleri filosunda açıklanan verilere göre 978 adet insansız hava aracı bulunmakta.

Türkiye, geçtiğimiz son 15 yılda büyük atılımlar yaptı. Özellikle savunma sanayinin merkeze alındığı bu atılımlar arasında insansız hava araçları büyük önem arz etmekte. Baykar, TUSAŞ, Havelsan, Aselsan gibi büyük şirketlerin ortaklaşa üretimini yaptığı projeler sonunda TB2, ANKA, KIZILELMA gibi insansız hava araçları ortaya çıktı.

Ayrıca kamikaze dron sınıfı olarak adlandırılan küçük savaşçılarında araştırma-geliştirme, üretim süreçleri de yapıldı. Bununla birlikte Türk Hava Kuvvetleri envanterine MMU KAAN, HÜRJET gibi yerli uçaklarında katılması için hummalı çalışmalar devam etmekte. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...