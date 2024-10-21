HÜRJET, Ses Hızı Üzerinde Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı (Video)

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, ses hızı üzerinde ilk kez uçuş testi gerçekleştirdi. Jet eğitim uçağı HÜRJET, bu testi başarıyla tamamlayarak oldukça önemli bir başarının altına imza attı.

HÜRJET Uçuş Testinde Önemli Bir Başarı Elde Etti

Üstün performans özellikleri ile kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET, 21 Ekim 2024 tarihinde saat 9.45'te Mürted Hava Meydanı’ndan havalandı. Ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştiren jet eğitim uçağı 38 dakika boyunca hava kaldıktan sonra saat 10.23'te kontrollü şekilde iniş yaptı.

Uçuş testinde sergilediği performans ile kendisine hayran bırakan HÜRJET'e gökyüzünde bir adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.

HÜRJET Özellikleri

Yük Kapasitesi: 2.721 kg

2.721 kg Menzil: 2.222 km

2.222 km Azami Hız: 1.4 Mach

1.4 Mach G Limitleri: +8g / -3g

+8g / -3g Kesintisiz Dönüş: 5,5 g 15.000 ft < 0.9 Mach

5,5 g 15.000 ft < 0.9 Mach Tırmanma Oranı: 39.000 fpm

39.000 fpm Uzunluk: 13,6 m

13,6 m Kanat Açıklığı: 9,5 m

9,5 m Yükseklik: 5,1 m

5,1 m Kanat Alanı: 35 m2

HÜRJET'in rolleri arasında Harbe Hazırlığa Geçiş Eğitimi, Eğitimlerde "Red Aircraft" Görevi, Akrobatik Gösteri Uçağı, Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği) ve Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız) yer alıyor.

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