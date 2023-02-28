Su İçmeyi Unutmayın: En Akıllı Su Şişeleri

En akıllı su şişeleri; kişinin su alımını kontrol etmesine yardımcı olur. Akıllı su şişeleri; Apple Watch, fitness takipçisi gibi cihazlarla da senkronize olabiliyor. Kilo, boy vb. parametreler doğrultusunda kişi yeteri kadar su içip içmediğiyle ilgili bilgi sahibi olabilir. Akıllı su şişeleri; teknoloji, şekil, malzeme ve boyut açısından farklı tasarımlardan oluşuyor. Kullanıcılar kendilerine uygun olan özelliklere sahip ürünü kolayca seçebilirler.

En Akıllı 5 Su Şişesi

BellaBeat

Botel

Hidrate Spark 3

CrazyCap LYT Bottle

TYLT Power Water Bottle

1. BellaBeat Akıllı Su Şişesi

Akıllı su şişeleri 7’den 70’e herkesin kullanabileceği özellikte tasarlanmıştır. BellaBeat serisinde birkaç farklı şişe tasarımı bulunuyor. Camdan tasarlanan BellaBeat su şişesi, birinci sınıf malzemeden üretilmiştir. Tutuşun iyileştirilmesi için stilize silikon kılıf bulunuyor.

Kişi, BellaBeat su şişesi sayesinde günlük olarak tükettiği suyun miktarını öğrenebilir. Ayrıca yaşam tarzı ve hedeflerine göre de hidrasyon planı oluşturuyor. Bu akıllı su şişesi, Bluetooth’un şişe üzerindeki uygulamaya bağlanmasıyla çalışır. Şişe üzerindeki uygulama, gerçek zamanlı şekilde verileri günlük üzerine kaydediyor. Böylelikle kişi günlük olarak ne kadar ilerlediğini yakından takip etmiş olur.

2. Botel Akıllı Su Şişesi

Botel akıllı su şişesi ile gerçek zamanlı olarak su tüketimi konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Verileri tamamlayan bir günlüğü bulunuyor. Bu günlük üzerine tüm veriler kaydedilir. Uygulama sayesinde bilgiler basit grafik ve çizelgelere ayrılıyor. Botel akıllı su şişesi, sürdürülebilirlik yönünden de önem arz ediyor. Çevre dostu bir şişedir.

3. Hidrate Spark 3

Akıllı şişe sektöründe öne çıkan markaların başında Hidrate Spark yer alıyor. Bu markanın serisi olan Hidrate Spark 3, özellikleriyle dikkat çekiyor. Şişeden içtiğiniz su miktarını kolayca ölçebiliyor. Ayrıca içilen su miktarını kaydeden bir sensörden oluşuyor. İçilen su miktarına dair veriler Bluetooth yardımıyla uygulamaya gönderiliyor.

Hidrate Spark 3, diğer akıllı su şişelerinden farklı olarak kişiye daha çok su içmeyi hatırlatıyor. Su içmenize yardımcı olan bu şişe dikkatinizi çekmek için de üç farklı ışık süzeninden oluşuyor. Su tüketimi konusunda geride kalıp kalmadığınızı hatırlatan bir uygulama bulunuyor.

Su içme hatırlatıcısını ayarlayarak vücudunuzun ihtiyacı olan suyu tüketebilirsiniz. Silikon kılıftan oluşan Hidrate Spark 3, BPA içermiyor. Dışı kısımdaki dokulu yer şişeyi tutuşu iyileştiriyor. Ayrıca yoğunlaşmayı da minimuma indiriyor.

4. CrazyCap LYT Bottle

Hidrasyon takibinin yapılabildiği CrazyCap LYT Bottle, çok hafiftir. Aynı zamanda dayanıklı olarak tasarlanmıştır. UV destekli olarak tasarlanan bu akıllı su şişesinde otomatik arıtma döngüleri yer alıyor. Arıtma döngüleriyle istenmeyen bakteri ve mikroorganizmalar kolayca şişeden uzaklaştırılır.

Şişenin temizleme döngüsünü etkinleştirmek için kapağa dokunmak yeterlidir. Paslanmaz çelikten dizayn edilen şişe hem sürdürülebilirlik hem de güvenlik açısından da kullanıcıdan tam not alıyor. Çift cidarlı vakum yalıtımı özelliği vardır. Belirttiğimiz bu özellik sayesinde de su 12 saat soğuk ve 16 saatte sıcak kalıyor.

5. TYLT Power Water Bottle

Şişe ve taşınabilir şarj cihazı olarak TYLT Power Water Bottle kullanılabiliyor. Telefonu şarj etmeyi sağlayan cihazın pili, su geçirmez dahili 5700 mAh Li-lon özellikte tasarlanmıştır. TYLT Power Water Bottle; bulaşık makinesinde çok rahat yıkanabilir.

Çift katmanlı vakum yalıtımlı gövdesiyle sıvılar 36 saate kadar soğuk kalabiliyor. Ayrıca sıcak sıvalarda 14 saat soğumadan durabiliyor. 17 ons sıvı tutan özelliğe sahiptir. Fonksiyonel ve kullanışlı özellikleriyle en iyi akıllı su şişeleri listemizde yer alıyor.