En iyi Angelina Jolie filmleri neler? Bu soruyu soran kişiler için 46 yaşındaki oyuncunun yer aldığı birbirinden başarılı yapımların bir listesini hazırladık. Hazırladığımız liste üzerinden beğendiğiniz filmi izlemeye başlayabilirsiniz.

Dünya genelinde hemen hemen herkesin tanıdığı Angelina Jolie, film kariyerine profesyonel anlamda 1993 yapımı Cyborg 2 isimli yapım ile başladı. Jolie, Cyborg 2 filminde Cash isimli bir karakteri canlandırdı.

Çok büyük bir popülerliğe sahip olan Jolie, bu zamana kadar çok sayıda yapımda yer aldı. Peki, Angelina Jolie’nin yer aldığı başarılı yapımlar neler?

En İyi Angelina Jolie Filmleri Neler?

Lara Croft: Tomb Raider

Wanted

Mr. & Mrs. Smith

Maleficent

Eternals

Gone in Sixty Seconds

Girl, Interrupted

Changeling

By the Sea

Taking Lives

Salt

Yukarıda Angelina Jolie’nin yer aldığı birbirinden başarılı yapımlar yer alıyor. Bu yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Lara Croft: Tomb Raider

IMDb Puanı: 5,7

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Angelina Jolie, Jon Voight, Iain Glen ve dahası

Tomb Raider oyunundan uyarlanan Lara Croft: Tomb Raider isimli filmde Lara Croft'u Angelina Jolie canlandırdı. Yönetmenliğini Simon West'in üstlendiği yapımda Croft, tarihi eserleri kurtarmak için zamana ve kötü niyetli kişilere karşı yarışıyor.

2001 yılında vizyona giren film, 115 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 274 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Filmi beğenirseniz 2003 yapımı Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life isimli yapıma da göz atabilirsiniz.

2. Wanted

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: 15A

Oyuncular: Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman ve dahası

2008 yılında vizyona giren Wanted öldürülen babasının gizli suikastçı birliğinden olduğunu öğrenen Wesley Gibson'ın hikâyesini konu alıyor. Suç, gerilim ve aksiyon ögelerine sahip olan yapımı Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzeirnden izleyebilirsiniz.

3. Mr. & Mrs. Smith

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Brad Pitt, Angelina Jolie, Adam Brody ve dahası

Aksiyon, komedi ve suç ögelerine sahip olan Mr. & Mrs. Smith, Jane ve John isimli bir çiftin hikâyesini konu alıyor. Rakip ajanslar tarafından çalışan tetikçiler Jane ve John, birbirlerini öldürme görevi alır. 110 milyon dolar bütçe ile çeklien film, 427 milyon doları aşkın gelir elde etti.

4. Maleficent

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 7A

Oyuncular: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley ve dahası

2014 yılında vizyona giren Maleficent'in yönetmenliğini Robert Stromberg yaptı. Senaristliğini Linda Woolverton'un üstlendiği yapım 2014 yılında vizyona girdi. Uyuyan Güzel masalına Malefiz'in gözünden anlatan yapım, 180 milyon dolar bütçe ile çekildi. 1 saat 37 dakika uzunluğundaki 758 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek büyük bir başarının altına imza attı.

5. Eternals

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie ve dahası

Yönetmenliğini Chloé Zhao'nun üstlendiği Eternals 2021 yılında vizyona girdi. Aynı adlı çizgi romandan uyarlanan yapımda bir grup süper kahramanın mücadelesine tanık oluyoruz. Filmde Thena'yı Angelina Jolie canlandırıyor. 200 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 400 milyon doları aşkın bir gelir elde etti.

6. Gone in Sixty Seconds

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: PG-13

Oyuncular: Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi ve dahası

Araba hırsızlığını bırakan bir kişi, kardeşinin hayatını kurtarabilmek için bir gecede 50 araba çalması gerekiyor. Yönetmenliğini Dominic Sena'nin yaptığı Gone in Sixty Seconds'ın senaristliğini Scott Rosenberg üstlendi. Aksiyon, suç ve gerilim ögelerine sahip olan yapım 1 saat 58 dakika uzunluğunda.

7. Girl, Interrupted

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Winona Ryder, Angelina Jolie, Clea DuVall ve dahası

Girl, Interrupted isimli yapımda Susanna 1960'lı yıllarda bir akıl hastanesinde 18 ay boyunca kalır. Susanna, akıl hastanesinde kaldığı süre zarfında Lisa Rowe ile tanışır. Lisa'yı Angelina Jolie canlandırıyor. 1999 yılında vizyona giren film 2 saat 7 dakika uzunluğunda.

8. Changeling

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Angelina Jolie, John Malkovich, Jeffrey Donovan ve dahası

Christine Collins isimli bir kadının çocuğu kaybolur. Bir süre sonra çocuk bulunur ancak Collins, çocuğun kendi oğlu olmadığından şüphelenir. Başkomiser, bunun üzerine Collins'i akıl hastanesine gönderir. 2008 yılında vizyona giren yapım biyografi, suç ve dram ögelerine sahip.

9. By the Sea

IMDb Puanı: 5,3

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Brad Pitt, Angelina Jolie, Mélanie Laurent ve dahası

evliliklerinde çeşitli problemler yaşayan Roland ve Vanessa, Fransa'da bir sahil kasabasına seyahat eder. Roland ve Vanessa, sahil kasabasında evli bir çift ile tanışır. Bunun sonucunda evliliğe karşı bakışları değişir. Yönetmenliğini ve senaristliğini Angelina Jolie'nin üstlendiği yapım 2015 yılında vizyona girdi.

10. Taking Lives

IMDb Puanı: 6,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland ve dahası

FBI'da profil uzmanı olarak görevli olan Illeana Scott, kurbanlarının kimliğine bürünen seri katili yakalamaya çalışır. 2004 yılında vizyona giren Taking Lives gizem, gerilim ve suç ögelerine sahip. Başarılı filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

11. Salt

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor ve dahası

CIA ajanı Evelyn Salt, Rusya adına casusluk yapmak ile suçlanır. Salt, bunun üzerine suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışır. Aksiyon ve gerilim ögelerine sahip olan başarılı yapım 2010 yılında vizyona girdi. Filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu yazıda 46 yaşındaki başarılı oyuncu Jolie'nin yer aldığı en iyi yapımları bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.