Cem Yılmaz bu zamana kadar pek çok filmde yer aldı. Yılmaz’ın yer aldığı yapımların bazıları çok büyük başarı elde ederken bazıları ise beklentileri karşılayamadı. Peki, en iyi Cem Yılmaz filmleri neler?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunculuk kariyerine 1998 yapımı Her Şey Çok Güzel Olacak isimli film ile adım attı. Yılmaz, o yıldan itibaren çeşitli yapımlarda yer aldı. Bu yazıda Yılmaz’ın yer aldığı birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık.

En İyi Cem Yılmaz Filmleri Neler?

Yahşi Batı

G.O.R.A.

A.R.O.G.

Hokkabaz

Karakomik Filmler

Pek Yakında

Arif V 216

Av Mevsimi

Vizontele

Her Şey Çok Güzel Olacak

Yukarıda Cem Yılmaz’ın yer aldığı birbirinden başarılı 10 yapım yer alıyor. Listede yer alan yapımların detayların aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Yahşi Batı

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Demet Evgar ve dahası

Aziz ve Lemi isimli iki Osmanlı yetkilisi, Amerika Birleşik Devletleri başkanına elmas kolye teslim etmek için Vahşi Batı'ya doğru yolculuğa çıkar. Filmde Aziz ve Lemi'nin maceralarına tanık oluyoruz.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği yapımın senaristliğini Cem Yılmaz yaptı. 2 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 13 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Başarılı filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

2. G.O.R.A.

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Cem Yılmaz, Rasim Öztekin, Özkan Uğur ve dahası

Sahte UFO fotoğrafçısı ve halı satıcısı olan Arif, uzaylılar tarafından GORA gezegenine kaçırılır. 2004 yılında vizyona giren filmde Arif'in maceralarına tanık oluyoruz. Senaristliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği film 5 milyon dolar bütçe ile çekildi. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı G.O.R.A. 26 milyon doları aşkın hasılat elde etti.

3. A.R.O.G

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Cem Yılmaz, Özge Özberk, Ozan Güven ve dahası

Komutan Logar, Arif'i zamanda bir milyon yıl geriye gönderir. G.O.R.A. filminden tanıdığımız Arif, bu filmde dinazorların yer aldığı yeni bir maceraya adım atar. 2008 yılında vizyona giren filmin senaristliğini Cem Yılmaz üstlendi. 8,5 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 19 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

4. Hokkabaz

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Cem Yilmaz, Mazhar Alanson, Özlem Tekin ve dahası

Komedi ve dram ögelerine sahip olan Hokkabaz, sihirbaz İskender ve Maradona lakaplı arkadaşının maceralarını konu alıyor. 2006 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Cem Yılmaz ve Ali Taner Baltacı yaptı. Senaristliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği film 9 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

5. Karakomik Filmler

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Cem Yilmaz, Cemre Ebuzziya, Ozan Güven ve dahası

Karakomik filmler 2 Arada ve Kaçamak isimli iki farklı orta metrajlı filmden oluşuyor. İki film tamamen farklı bir konuya sahip. Oyuncu kadrosu tarafında da bazı değişiklikler mevcut. Yukarıda 2 Arada adlı yapıma dair bilgilerin yer aldığını belirtelim.

Bu filmleri beğenirseniz iki farklı orta metrajlı yapımın yer aldığı Karakomik Filmler 2'yi de izleyebilirsiniz. Karakomik Filmler 2'de Deli ve Emanet isimli yapımlar bulunuyor. İki yapım da farklı hikâyeye sahip.

6. Pek Yakında

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Cem Yılmaz, Tülin Özen, Ozan Güven ve dahası

Eski bir figüran olan Zafer, Şahikalar Kötülüğün Sonu isimli fantastik bir film yapmayı planlar. Zafer, yapacağı film ile karısı Arzu'nun tekrar gönlünü kazanmayı amaçlar. Komedi, dram ve romantik ögelerine sahip olan Pek Yakında'nın yönetmenliğini ve senaristliğini Cem Yılmaz üstlendi.

2014 yılında vizyona giren başarılı film 2 saat 13 dakika uzunluğunda. Çok sayıda izleyici tarafından çok beğenilen yapım 24 milyon TL'den fazla hasılat elde etmeyi başardı.

7. Arif V 216

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Özkan Uğur ve dahası

Arif, insan olma hayali kuran 216 isimli robot arkadaşı ile beraber zamanda yolculuk yaparak 1960'lı yıllara gider. Arif'in insanlığı tehlikeli gelecekten kurtarması gerekir. Komedi, fantastik ve müzik ögelerine sahip olan yapım 2018 yılında vizyona girdi.

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği filmin senaristliğini Cem Yılmaz yaptı. 2 saat 6 dakika uzunluğundaki film, 62 milyon TL'den fazla gelir elde etmeyi başardı.

8. Av Mevsimi

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Şener Şen, Cem Yilmaz, Çetin Tekindor ve dahası

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Turgul'un üstlendiği Av Mevsimi, cinayet çözmeye çalışan üç polisin hikâyesini konu alıyor. 2010 yılında vizyona giren film 19 milyon TL'den fazla gelir elde etti. 2 saat 20 dakika uzunluğundaki yapım suç, dram ve gizem ögelerine sahip.

9. Vizontele

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli ve dahası

2001 yılında vizyona giren Vizontele, 1974 yılında televizyon ile tanışan bir ilçenin komedi dolu hikâyesini konu alıyor. Komedi ve dram ögelerine sahip olan filmde Cem Yılmaz'ın canlandırdığı Fikri karakterinin Zeki Müren esprisi büyük beğeni toplamıştı.

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği filmin senaristliğini Yılmaz Erdoğan yaptı. 1 saat 45 dakika uzunluğundaki filmi Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

10. Her Şey Çok Güzel Olacak

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Cem Yilmaz, Mazhar Alanson, Ceyda Düvenci ve dahası

Gerilim, komedi ve dram ögelerine sahip olan Her Şey Çok Güzel Olacak, Altan ve Nuri isimli iki kardeşin hikâyesini konu alıyor. Çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen yapım 1998 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini Ömer Vargı'nın üstlendiği filmin senaristliğini Ömer Vargı, Hakan Haksun ve Cem Yılmaz yaptı.

Bu yazıda Cem Yılmaz'ın en iyi 10 filmini sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.