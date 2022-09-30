Yaşadığınız Dünyayı Sorgulatacak En İyi Distopya Filmleri

Hiç daha önce yaşadığımız dünyanın zalim bir yer olduğunu düşünmüş müydünüz? Şu an birçok kötü olayın yaşandığı su götürmez bir gerçek. Ancak 1950'li yıllardan beri popüler olan distopya dünyalar, halinize şükrettirebilir. 1984 ve benzeri kitapları seviyorsanız işte sizin için derlediğimiz en iyi distopya filmleri!

En İyi Distopya Filmleri

Zamana Karşı

Yapay Zeka

1984

Değişen Dünyanın İnsanları

28 Gün Sonra

Azınlık Raporu

Brazil

V For Vandetta

Otomatik Portakal

Snowpiercer

Zamana Karşı (2011)

Distopya filmleri arasında farklı konusuyla öne çıkan Zamana Karşı filminde, para yerine zaman kullanılan bir dünyaya konuk oluyoruz.

Zenginlerin yüzlerce yıl yaşayabildiği dünyada fakirler ise erken ölmemek için sürekli olarak çalışmak zorunda. Fakir mahallesinde yaşayan Will Salas, bir dizi olay sonucu cinayetten hüküm giymesi sonucunda kökten ayrıştırmacı bu sistemi değiştirmek için elinden geleni yapar.

Tür: Bilim Kurgu - Suç

IMDB: 6.7

Yapay Zeka (2001)

Robotların çok fazla geliştiği uzak bir gelecekte geçen Yapay Zeka, insanlık ve bilinç kavramlarını konu ediniyor.

Çocukları komada olan bir aile, robot firmasının önerileri sonrasında insana çok benzeyen prototip bir robot çocuğu ailelerine kabul eder. İnsana dönüşmek isteyen robot çocuk, acılarla dolu bir hayat geçirecektir.

Tür: Bilim Kurgu

IMDB puanı: 7.1

1984 (1984)

Distopya nedir sorusuna en iyi cevaplardan biri olabilecek George Orwell'in 1984 adlı eserinden uyarlanan film, baskıcı bir rejim altında yaşayan insanların çektiği sorunları konu ediniyor.

Propaganda Bakanlığı'nda yaşayan Winston Smith, kendilerine anlatılan çoğu şeyin yalan olduğunun farkına varınca gerçeklerin peşine düşer. Ancak bu arayış sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Tür: Politik

IMDB puanı: 7.2

Değişen Dünyanın İnsanları (1966)

1984 gibi bir diğer ünlü distopya eser olan Fahrenheit 451'den uyarlanan film, kitaplara karşı savaş açan baskıcı bir devletin altında yaşamayı çalışan halkı konu ediniyor.

İtfaiyede çalışan bir işçi olan Guy Montag, kitapları yakmakla görevlendirilen kişilerden biridir. Bir süre sonra hayatının aşkıyla tanışan Montag'in tüm düşünce dünyası değişecektir.

Tür: Bilim Kurgu

IMDB puanı: 7.3

28 Gün Sonra (2002)

Distopya filmleri arasında The Walking Dead gibi önemli bir esere ilham kaynağı olan 28 Gün Sonra filmi, zombi salgının yayıldığı distopik bir gelecekte geçiyor.

Zombi salgını başladıktan 28 gün sonra hastanede uyanan Jim, dışarıya çıktığında tüm sokakların boş olduğunu görür. Kısa sürede insanların bir hastalık sonucu agresif ve bilinçsiz bir şekilde etrafa saldırdığını fark eden Jim, yolda tanıştığı Selena ve Mark ile hayattan kalmak ve Manchester'da yer alan askeri birliği bulmak için tehlikeli bir yola çıkar.

Tür: Korku - Gerilim

IMDB puanı: 7.6

Azınlık Raporu (2002)

Ünlü bilim kurgu yazarı Philip K. Dick tarafından kaleme alınan Azınlık Raporu, insanların suç işlemeden önce tespit edilebildiği distopik bir gelecekte geçiyor.

Dedektif John Anderton, psişik güçlere sahip olan kahinlerin suçlarını işlemeden önce tespit ettiği kişileri yakalamakla görevlidir. Bir gün iş yerinde sıradaki yakalaması gereken kişinin kendisi olduğunu görünce hapishanede kurtulmak için uzun bir kaçış serüvenine atılır.

Tür: Bilim Kurgu

IMDB puanı: 7.7

Brazil (1985)

Distopya filmleri arasında özgün kurgu evreniyle dikkat çeken Brazil, 1984 gibi baskıcı ve karanlık bir dünyayı tasvir ediyor.

Sıradan bir devlet memuru olan Sam Lowrey, Bilgi Edinme Teşkilatı tarafından terörist olarak ilan edilen Jill Layton'a aşık olur. Sam, otoriter devletten kaçmak ve hayallerinde gördüğün kadına kavuşmak için her yolu deneyecektir.

Tür: Bilim Kurgu - Gizem

IMDB puanı: 8.0

V For Vandetta (2005)

En iyi distopya filmleri arasında gösterilen V For Vandetta, her şeyi gözleyen otoriter bir İngiltere'de geçiyor.

Türlü yasaklarla mücadele etmek zorunda kalan İngiliz halkının içerisinde V adında gizemli bir intikamcı baş gösterir. Terör eylemleri yapan V, masum bir kadın olan gazeteci Evey'i bir grup saldırganın elinden kurtarır. Bu sebeple terörist ilan edilen Evey, kendisini İngiltere tarihinin gördüğü en büyük eylem planlarından birinin ortasında bulur.

Tür: Suç - Gizem

IMDB puanı: 8.2

Otomatik Portakal (1971)

Anthony Burgess'in aynı isimli romanından uyarlanan ve ünlü yönetmen Stanley Kubrick tarafından çekilen Otomatik Portakal, ahlak ve hukuk yasalarını derinden inceliyor.

Suç bağımlısı haline gelmiş bir çetenin lideri olan genç Alex, yine insanlara zulmettikleri başka bir gece tutuklanır. Devletin üzerinde çalıştığı yeni bir ilacın kobayı olarak seçilen Alex, zorla şiddetten uzaklaştırılır. Daha sonrasında salıverilen Alex'in hayatı eskisinden güzel olmayacaktır.

Tür: Suç

IMDB puanı: 8.3

Snowpiercer (2013)

Güney Kore yapımı Snowpiercer, dünyanın yaşadığı bir felaket sonrasında buz çağına dönmesini konu ediniyor.

İnsan medeniyetinin yok olması sonrasında hayatta kalan bir avuç insan, sürekli olarak gezegenin etrafında dönen bir trende yaşamak zorundadır. Lokomotiften kuyruğa kadar büyük bir hiyerarşinin bulunduğu trende en arka vagonlardan birinde başlayan isyan, tüm yolcuların kaderini değiştirecektir.

Tür: Bilim Kurgu

IMDB puanı: 7.1