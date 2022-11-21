En İyi Ücretsiz Yazılım Alternatifleri

Kullanmak için belirli bir ücret ödemeniz gereken programların çeşitli ücretsiz alternatifleri bulunuyor. Ücretsiz yazılım alternatifleri sayesinde herhangi bir ödeme yapmadan video düzenleyebilir, yazı yazabilir ve daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Fotoğraflar üzerinde düzenleme yapmak, video düzenlemek, dokümanlar hazırlamak dahil olmak üzere bazı işlemleri herhangi bir ücret ödemeden yapabilmenize imkân tanıyan programlar mevcut. Örneğin Microsoft Word programına alternatif olarak LibreOffice veya OpenOffice ön plana çıkıyor. Peki, diğer ücretsiz programlar hangileri?

Ücretsiz Yazılım Alternatifleri Listesi

GIMP

Paint.Net

LibreOffice

OpenOffice

Lightworks

DaVinci Resolve

VideoPad Video Editor

iMovie

LMMS

GarageBand

Audacity

Yukarıda ücretli yazılımlara alternatif olarak kullanabileceğiniz ücretsiz programlar listesi bulunuyor. Listede bulunan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Microsoft Office ücretsiz kullanma nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.

GIMP

GIMP uygulaması, yaygın olarak Photoshop’un en iyi ücretsiz alternatifi olarak kabul ediliyor ve Windows, Linux ve Mac işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. Adobe’nin profesyonel iş akışı özelliklerinin bazılarından yoksun olan GIMP, resim düzenleme işini bir üst seviyeye çıkaracak araçlar ve seçenekler (fırçalardan katmanlara kadar) sunuyor.

GIMP uygulamasının sıradışı düzenine alışmak başlarda oldukça zor olduğundan, Photoshop’tan GIMP’e geçiş yapmak biraz zor olabiliyor ancak biraz zaman ve emek harcadığınızda son derece etkileyici sonuçlar elde edebilmeniz mümkün.

Paint.Net

Çok sade bir arayüze sahip olan ve bu sayede kolay bir kullanım sunan Paint.Net, herhangi bir ücret ödemeden kullanılabilen fotoğraf düzenleme programıdır. Katmanlı görsel düzenleme desteğine sahip olan hizmet, böylelikle düzenleme esnasında işlemleri farklı katmanlar üzerinde uygulayabiliyorsunuz.

Tüm dünyada çok popüler olan programda kesme, boyut değiştirme, kırpma, döndürme, kontrast, renk ayarları ve parlaklık gibi seçenekler yer alıyor. Uyguladığınız işlemleri geri alma imkânı da mevcut.

LibreOffice

Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen LibreOffice uygulaması, Microsoft Office’in kelime işlemcisi, tabloları ve sunum paketi demetiyle eşleştiğinden ve tamamen ücretsiz olduğundan alternatif olarak kullanabilirsiniz.

Değişiklik izleme, şablonlar, görüntü ve sayfa düzeni desteği, gelişmiş dışa aktarma seçenekleri gibi özelliklerin hepsi LibreOffice’te, bir veritabanı programı yanı sıra Access ile eşleşecektir. Gelişmiş bir Excel kullanıcısıysanız LibreOffice’e geçerken zorlanabilirsiniz, uygulamada zorlanacağınız tek kısmın bu olduğunu düşünüyorum.

OpenOffice

Microsoft Office benzeri programlar arasında yer alan OpenOffice'te Writer, Calc, Impress, Draw, Math ve Base olmak üzere 6 farklı hizmet bulunuyor. Bu hizmetler sayesinde doküman hazırlayabilir, elektronik tablo oluşturabilir, sunumlar hazırlayabilir ve daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Açık kaynak kodlu olan OpenOffice programını herhangi bir ücret ödemeden bilgisayarınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Lightworks

Lightworks uygulamasının sınırlı ücretsiz sürümü mevcut ve gerçekten profesyonel seviyede bir paket sunuyor. En büyük dezavantajı ise ev kullanıcıları ve yeni başlayanlar için oldukça şaşırtıcı bir arayüze sahip olması ancak biraz zaman ayırarak video klipleri düzenleme konusunda oldukça güçlü bir yazılım olduğunu anlayabilirsiniz.

Programın ücretsiz sürümünde 720p çözünürlüğünde dışa aktarma, hazır başlıklar ve geçişler, bulut depolama erişimi, yerel yedekleme ve arşivleme ve daha pek çok özellik bulunuyor. Lightworks uygulaması Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerinde kullanılabiliyor.

DaVinci Resolve

DaVinci Resolve, renk sınıflandırma aracı olarak sunulmuştu ancak zaman içerisinde Windows ve Mac’te kullanılabilen oldukça yetenekli bir düzenleyiciye dönüşmüş durumda. Lightworks uygulamasında olduğu gibi arayüzü size biraz zor gelebilir ve yazılımın geçmişi nedeniyle video düzenlemenin temelleri için daha az uygun diyebiliriz.

Gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken DaVinci Resolve sayesinde etkileyici videolar hazırlayabilirsiniz. Kurgu, renk, ses ve efekt sayfaları arasında kolayca geçiş yapabilmenize olanak tanıyan hizmette çeşitli efektler de mevcut.

VideoPad Video Editor

Sade bir arayüze sahip olan VideoPad Video Editor, Adobe Premiere Pro alternatifidir. 60'ı aşkın video formatını destekleyen hizmet üzerinden pratik bir şekilde video düzenleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemeden kullanılabileceğiniz hizmette 50'den fazla efekt ve geçiş yer alıyor.

iMovie

IOS, iPadOS ve macOS işletim sistemli cihazlara sahip olan kullanıcılar için harika bir program bulunuyor. Teknoloji devi Apple tarafından sunulan iMovie sayesinde profesyonel görünüme sahip etkileyici videolar hazırlayabilirsiniz. Kolay kullanıma sahip olan hizmette çeşitli özel efektler de bulunuyor.

LMMS

Linux MultiMedia Studio’nun kısaltılmış hali olan LMMS uygulaması Windows, Mac ve Linux için ücretsiz olarak indirebileceğiniz harika, açık kaynaklı, çapraz platformlu, GarageBand benzeri bir müzik prodüksiyon uygulamasıdır.

Müzik besteleme, parçaları karıştırma, efekt ekleme ve çok daha fazlasını yapabileceğiniz LMMS uygulaması bu konuda en iyilerden biridir. VST eklentileri, tam MIDI uyumluluğu, beat ve bas dizilimi editörü, parça bazlı otomasyon seçenekleri, SoundFont desteği de uygulamanın sunduğu diğer özellikler arasında yer alıyor.

GarageBand

Teknoloji devi Apple tarafından sunulan GarageBand Mac, iPhone ve iPad kullanıcılarının ücretsiz olarak indirip kullanabileceği popüler bir hizmettir. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan program, cihazınızı adeta bir kayıt stüdyosuna dönüştürüyor. Programda bulunan özellikler sayesinde müzikler hazırlayabilirsiniz.

Audacity

Dünya çapında çok popüler bir hizmet olan Audacity, ses düzenleme ve ses kaydetme işlemlerinin yapılabilmesine olanak tanıyan bir hizmettir. Sade bir arayüze sahip olan program, çok kolay bir kullanıma sahip. Başarılı yazılımı Windows, Mac ya da Linux işletim sistemine sahip bilgisayara indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda ücretsiz yazılım alternatifleri listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca ücret ödemeden film izlemek istiyorsanız ücretsiz film izleyebileceğiniz uygulamalar listemize de göz atabilirsiniz.