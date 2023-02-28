En İyi Ev Sinema Ses Sistemleri

Özel ses sistemleri sayesinde evde de sinema keyfi yaşayabilirsiniz. Ses sistemi teknolojilerinin gelişmesiyle cihazların fonksiyonel özellikleri de artmıştır. Bu sistemler, yüksek ses imkanı sunuyor. Evinde sinema keyfi yaşamak isteyen herkesin kullanabileceği cihazlardır. Sinemadakilerden hiçbir farkı yoktur. Sinemadaki gibi doğru şekilde sesler dışarıya aktarılır.

En İyi 10 Ev Sinema Ses Sistemleri

LG S75Q

Sony HT-SF150

LG Soundbar G1

Goldmaster HTS-698

Samsung HW-Q990B/TK

Sony HT-S40R

LG S75Q

Yamaha Ysp 5600 Soundbar

Bose Home Speaker 500 Siyah Alexa Destekli Wi-Fi Ses Sistemi

LG Out Xboom Ses Sistemi

1. LG S75Q

En iyi ev sinema ses sistemleri listemizin en başında LG S750Q geliyor. Bu cihaz, soundbar şeklinde geçiyor. Güçlü performansı, sahip olduğu özellikleri vb. birçok noktada kullanıcılarından tam not alıyor. Cihaz, 3.1.2 kanal yapısından oluşuyor.

Toplamda 380 W güç çıkışı mevcut. LG S750 kullanıcılarına hem müzik hem de sinema gibi farklı ses efektleri sunuyor. Kullanıcılar film izlerken ya da müzik dinlerken kendi zevklerine göre ses efekti modlarını seçebiliyor. Yüksek verimli bir ses sistemidir. Güçlü ses performanslarıyla dikkat çekiyor.

2. Sony HT-SF150

Sony HT-SF150; HDMI girişi, USB ve Bluetooth bağlantılı olarak tasarlanmıştır. Bass Reflex sistemli tasarlanan cihaz kullanıcılarına yüksek ses performansı sunuyor. 3D sanal ses teknolojisinden oluşuyor. Aynı zamanda Dolby Digital ses teknolojili olarak da üretilmiştir. Cihaz kablolu ve kablosuz bağlantı olanağı da kullanıcılarına sunuyor.

3. LG Soundbar G1

360 W toplam güç çıkışı, 3.1 kanal yapısı gibi fonksiyonel özellikleriyle LG Soundbar G1 dikkat çekiyor. Aynı zamanda bu cihaz, Bluetooth teknolojisinden oluşuyor. Subwoofer kablosuz ses sistemine sahip. Optik, HDMI ve USB giriş noktalarından oluşuyor. Bu cihazın diğer dikkat çeken özelliğiyse Dolby Vision teknolojisine sahip olması.

4. Goldmaster HTS-698

5.1 kanal yapısından oluşan Goldmaster HTS-698, beşli ses sisteminden de oluşuyor. 3D ses teknolojisini destekliyor. Aynı zamanda Pro Logic II teknolojili olarak 2.1 yapılı olarak kullanımı söz konusudur. Maksimum 20 KHz ve minimum 150 Hz ses frekansıyla performans sunuyor.

Kablolu ses sisteminden oluşan cihaz, güçlü bas performanslı ses sisteminden oluşuyor. Bas performansı dengelenebilmesiyle subwoofer kabininden oluşuyor. USB desteği sağlayan cihaz, USB bellekler aracılığıyla ses sisteminde yer alan dosyalar oynatılabiliyor. MicroSD hafıza kartı girişinden de oluşuyor. Goldmaster HTS-698; MicroSD hafıza kartları ve USB bellekler üzerinden ses performansı sergiliyor.

5. Samsung HW-0990B/TK

Kablosuz Dolby Atmos teknolojisinden oluşan Samsung HW-0990B/TK; 11. 1.4 kanal yapısına sahip. Kullanıcılarına SpaceFit Sound+ ve Q-Symphony teknolojileriyle hizmetler sunuyor. Auto EQ teknolojisinden faydalanarak bas performansını olduğu alana eşit dağıtıyor. Ev sinema ses sistemleri arasında en güçlü olan olduğunu söyleyebiliriz.

6. Sony HT- S4OR

5.1 kanal teknolojisine sahip Sony HT-S40R, 600 W güç çıkış gücünden oluşuyor. Güçlü ses performansından oluşan bu cihaz, Dolby Digital teknolojisine sahip olması ile öne çıkıyor.

7. LG S75Q

Soundbar şeklinde geçen bu cihaz, güçlü performansıyla dikkat çekiyor. 3.1.2 kanal yapısından oluşan cihaz toplamda 380 W güç çıkışından oluşuyor.

8. Yamaha YSP 5600 Soundbar

Profesyonel ev sinema sistemleri arasında yer alan Yamaha YSP 5600 Soundbar; donanım ve yazılım özellikleriyle kullanıcılardan tam not alıyor. Clear Voice teknolojisiyle donatılmış bir cihazdır.

9. Bose Home Speaker

Akıllı hoparlörler kategorisinde yer alıyor. Bose Home Speaker sesli kontrol özelliği sağlıyor. Kolayca taşınabilen cihaz ayrıca pratik kullanımıyla da dikkat çekiyor.

10. LG On7 Xboom

Oldukça güçlü ses sistemine sahip LG On7 Xboom, kareoke özellikli olarak tasarlanmıştır. Super Bass Boost özelliği de cihazı önemli kılan diğer etmendir.