En İyi Powerbank Modelleri ve Fiyatları

Taşınabilir şarj cihazı satın almak isteyen kişiler için çeşitli batarya kapasitelerine sahip powerbank modelleri ve fiyatları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede Samsung'dan Duracell'e kadar pek çok şirketin ürünü yer alıyor.

Akıllı telefon ve tablet gibi elektronik cihazları gün içerisinde şarj etmemiz gerekebiliyor. Cihazın şarjı az kaldığında etrafta priz olmayabiliyor. Böyle bir durumda taşınabilir şarj cihazları önemli bir rol üstlenerek cihazların şarj olmasını sağlıyor.

Not: Listede yer alan powerbank modellerinin fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstebilir.

Powerbank Modelleri ve Fiyatları Listesi

Samsung EB-P3300X 10.000 mAh SFC Powerbank: 799 TL

Redmi 10.000 mAh Powerbank: 199 TL

Anker PowerCore Select 20.000 mAh Powerbank: 899 TL

Duracell 6.700 mAh Powerbank: 390 TL

Duracell 10.050 mAh Powerbank: 1.299 TL

Mcdodo MC-1161 22.5W 10.000 mAh Powerbank: 945 TL

Baseus Bipow 20.000 mAh Powerbank: 779 TL

Xiaomi Mi Powerbank 3 20.000mAh: 662 TL

Philips 22.5W 10.000 mAh: 460 TL

TP-Link TL-PB10000 10.000mAh: 499 TL

Yukarıda powerbank satın almak isteyen kişiler için çeşitli ürünler bulunuyor. Listede yer alan ürünlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca taşınabilir şarj cihazları hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız powerbank nedir, ne işe yarar sorularını cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Samsung EB-P3300X 10.000 mAh SFC Powerbank Özellikleri

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından üretilen Samsung EB-P3300X isimli taşınabilir şarj cihazı 10 bin mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan üründe iki adet port bulunuyor. Üzerinde bir butonun konumlandığı üründe ışıklı gösterge de mevcut.

Redmi 10.000 mAh Powerbank Özellikleri

Kısa devre koruması, sıcaklık koruması gibi özellikleri içeren Redmi Powerbank'te 10.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan ürün 10W hızlı şarjı destekliyor. İki adet USB-A çıkış bağlantı noktasının yer aldığı powerbank, aynı zamanda iki cihazı şarj edebiliyor.

Anker PowerCore Select 20.000 mAh Powerbank Özellikleri

20 bin mAh batarya kapasitesine sahip olan Anker PowerCore Select, giriş kısa devre koruması, çıkış akımı düzenlemesi, çıkış kısa devre koruması, cihaz aşırı şarj koruması dahil olmak üzere pek çok özellik bulunuyor. 386 gram ağırlığındaki üründe çift USB bağlantı noktası mevcut. Aynı anda iki cihazı şarj etme imkânına sahipsiniz.

Duracell 6.700 mAh Powerbank Özellikleri

Duracell tarafından geliştirilen powerbank modelinde 6.700 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. USB-C ve USB-A olmak üzere iki farklı USB çıkış portuna sahip olan ürün, iki cihazı aynı anda şarj edebilme yeteneği ile dikkat çekiyor. LED gösterge ışığı sayesinde üründe ne kadar şarj kaldığını kontrol edebilmeniz mümkün.

Duracell 10.050 mAh Powerbank Özellikleri

Listenin bir önceki sırasında yer alan ürünün batarya kapasitesi yeterli gelmediyse Duracell'in 10.050 mAh batarya kapasiteli powerbank'i göz önünde bulundurabilirsiniz. Üründe bir adet USB-A ve bir adet USB-C olmak üzere toplamda iki adet USB portu yer alıyor. Pratik şekilde taşınabilen üründe LEG gösterge ışığı mevcut.

Mcdodo MC-1161 22.5W 10.000 mAh Powerbank Özellikleri

Çok kolay bir şekilde taşınabilen Mcdodo MC-1161, 10 bin mAh batarya kapasitesine sahip. LED dijital gösterge sayesinde pil kapasitesine bakılabilen üründe üstün şarj koruması, kısa devre koruması, ısı koruması gibi güvenlik ile alakalı özellikler yer alıyor. Mcdodo MC-1161, aynı anda üç farklı cihazın şarj olabilmesini sağlıyor.

Baseus Bipow 20.000 mAh Powerbank Özellikleri

Büyük batarya kapasitesine sahip bir ürüne ihtiyaç duyuyorsanız Baseus Bipow 20.000 mAh powerbank'e göz atabilirsiniz. Beyaz rengi ile çok şık bir görünüme sahip olan üründe iki adet USB çıkış portu bulunuyor. Cihazın üzerinde şarj durumuna da bakılabiliyor.

Xiaomi Mi Powerbank 3 20.000mAh Özellikleri

İki adet USB çıkış portuna sahip olan Xiaomi Mi Powerbank 3 isimli modelde 20 bin mAh batarya kapasitesi yer alıyor. 350 gram ağırlığındaki üründe iki cihazı aynı anda şarj etme yeteneği ile dikkat çekiyor. Xiaomi Mi Powerbank 3 18W hızlı şarj desteğine sahip.

Philips 22.5W 10.000 mAh Özellikleri

USB-A ve Type-C portları ile dikkat çeken üründe 10.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Üzerinde LED göstergenin konumlandığı ürün, iki farklı cihazı aynı anda şarj edebilme kabiliyetine sahip. Çok şık görünen powerbank 222 gram ağırlığında.

TP-Link TL-PB10000 10.000mAh Özellikleri

10 bin mAh batarya kapasitesine sahip olan TP-Link TL-PB10000'de kısa devre, aşırı ısınma, yüksek akım gibi pek çok duruma karşı koruma özelliği yer alıyor. Şık görünümü ile dikkat çeken cihazda 2 adet USB çıkış portu bulunuyor.

Bu yazıda en iyi powerbank modelleri ve fiyatları listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı powerbank modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.