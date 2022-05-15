En iyi Jason Statham filmleri neler sorusunu soran kişiler için başarılı oyuncunun yer aldığı en iyi yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni filmler keşfedebilirsiniz. Beğendiğiniz filmi hemen izlemeye başlayabilirsiniz.

Özellikle aksiyon filmleri ile dünya genelinde çok büyük bir popülerlik elde eden Jason Statham, bu zamana kadar çok fazla sayıda yapımda yer aldı. Peki, 54 yaşındaki oyuncunun yer aldığı en iyi yapımlar neler?

En İyi Jason Statham Filmleri Neler?

The Bank Job

The Expendables

Wrath of Man

Crank

The Transporter

The Meg

Spy

Snatch

Safe

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Yukarıda 54 yaşındaki başarılı oyuncu Statham’ın yer aldığı en iyi 10 adet film yer alıyor. Listede yer alan filmlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. The Bank Job

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Jason Statham, Saffron Burrow, sStephen Campbell Moore ve dahası

1971 yılında Londra’da gerçekleşen Baker Street soygunundan esinlenen The Bank Job, 20 milyon dolar bütçe ile çekildi. Yönetmenliğini Roger Donaldson üstlenen yapım 66 milyon dolardan fazla gelir elde etti. 2008 yılında vizyona giren film 1 saat 51 dakika uzunluğunda.

2. The Expendables

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li ve dahası

Bir grup paralı asker, Güney Amerika bölgesinde yer alan bir ülkenin diktatörünü devirmek için kollarını sıvar. 82 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 274 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı. Yönetmenliğini Sylvester Stallone'un üstlendiği filmda aksiyon, macera ve gerilim ögeleri mevcut.

3. Wrath of Man

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett ve dahası

Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği Wrath of Man, H adlı bir kişi, Los Angelas'ta yüz milyonlarca doları taşımaktan sorumlu kamyonda güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Kamyon, bir gün soygun tehlikesi ile karşı karşıya kalır.

2021 yılında vizyona giren film 40 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 85 milyon dolar gelir elde etti. Senarist kadrosunda Guy Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies'in yer aldığı yapım 1 saat 59 dakika uzunluğunda.

4. Crank

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jason Statham, Amy Smart, Carlos Sanz ve dahası

Chev Chelios isimli profesyonel suikastçıya bir zehir enjekte edilir. Chellios, enjekte edilen zehir nedeni ile adrenalin seviyesini her daim yüksek tutmalıdır. Hayati bir tehlikeye sahip olan suikastçı, aksiyon dolu bir maceraya adım atar.

1 saat 27 dakika uzunluğundaki başarılı filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

5. The Transporter

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Jason Statham, Shu Qi, Matt Schulze ve dahası

2002 yılında vizyona giren The Transporter, Frank Martin isimlibir taşıyıcının maceralarını konu alıyor. 21 milyon dolar bütçe ile çekilen başarılı yapım, 43 milyon doları aşkın gelir elde etti. Yönetmenliğini Corey Yuen'in üstlendiği filmin senaristliğini Robert Mark Kamen ve Luc Besson yaptı.

6. The Meg

IMDb Puanı: 5,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson ve dahası

Jonas Taylor isimli eski kurtarma dalgıcı, çok tehlikeli bir göreve çağrılır. Taylor, arkadaşlarını megalodondan kurtarmalıdır. 1 saat 53 dakika uzunluğundaki film 530 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı. Yönetmenliğini Jon Turteltaub'un üstlendiği filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

7. Spy

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Melissa McCarthy, Jude Law, Jason Statham ve dahası

Aksiyon ve komedi ögelerine sahip olan Spy isimli filmde masa başında çalışan bir CIA analisti, küresel felaketi önlemek için gizli göreve gönüllü olur. 2015 yılında vizyona giren yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini Paul Feig yaptı.

2 saat uzunluğundaki yapım, 65 milyon dolar bütçe ile çekildi. Başarılı film 235 milyon dolardan fazla gelir elde etmeyi başardı. Spy'ın fragmanına aşağıda yer alan oynatıcıdan göz atabilirsiniz.

8. Snatch

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jason Statham, Brad PittStephen Graham ve dahası

İki boks menajeri, istemeden 84 karatlık bir mücevher soygununa karışır. 10 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 83 milyon dolardan fazla gelir elde etti. 1 saat 42 dakika uzunluğundaki yapım 2000 yılında vizyona girdi. Filmi Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

9. Safe

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Jason Statham, Catherine Chan, Chris Sarandon ve dahası

Aksiyon, gerilim ve suç ögelerine sahip olan Safe 2012 yılında vizyona girdi. 1 saat 34 dakika uzunluğundaki film 30 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 40 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Boaz Yakin üstlendi.

10. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba ve dahası

Luke Hobbs ve Deckard Shaw, oldukça tehlikeli olan Brixton'a karşı mücadele etmek için bir araya gelir. 2019 yılında vizyona giren başarılı yapım aksiyon, macera ve gerilim ögelerine sahip. Yönetmenliğini David Leitch'in üstlendiği film 2 saat 17 dakika uzunluğunda.

Bu yazıda dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Statham'ın yer aldığı en başarılı 10 yapımı bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı untumayın.