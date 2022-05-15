En İyi Jason Statham Filmleri
En iyi Jason Statham filmleri neler? Bu yazıda aksiyon türündeki yapımlarıyla büyük popülerlik elde eden oyuncunun yer aldığı en başarılı yapımları listeledik.
En iyi Jason Statham filmleri neler sorusunu soran kişiler için başarılı oyuncunun yer aldığı en iyi yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni filmler keşfedebilirsiniz. Beğendiğiniz filmi hemen izlemeye başlayabilirsiniz.
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En iyi Angelina Jolie filmleri neler? Bu soruyu soran kişiler için 46 yaşındaki oyuncunun yer aldığı birbirinden başarılı yapımların bir listesini hazırladık.
Özellikle aksiyon filmleri ile dünya genelinde çok büyük bir popülerlik elde eden Jason Statham, bu zamana kadar çok fazla sayıda yapımda yer aldı. Peki, 54 yaşındaki oyuncunun yer aldığı en iyi yapımlar neler?
En İyi Jason Statham Filmleri Neler?
- The Bank Job
- The Expendables
- Wrath of Man
- Crank
- The Transporter
- The Meg
- Spy
- Snatch
- Safe
- Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Yukarıda 54 yaşındaki başarılı oyuncu Statham’ın yer aldığı en iyi 10 adet film yer alıyor. Listede yer alan filmlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
1. The Bank Job
- IMDb Puanı: 7,2
- Yaş Sınırı: R
- Oyuncular: Jason Statham, Saffron Burrow, sStephen Campbell Moore ve dahası
1971 yılında Londra’da gerçekleşen Baker Street soygunundan esinlenen The Bank Job, 20 milyon dolar bütçe ile çekildi. Yönetmenliğini Roger Donaldson üstlenen yapım 66 milyon dolardan fazla gelir elde etti. 2008 yılında vizyona giren film 1 saat 51 dakika uzunluğunda.
2. The Expendables
- IMDb Puanı: 6,4
- Yaş Sınırı: 15+
- Oyuncular: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li ve dahası
Bir grup paralı asker, Güney Amerika bölgesinde yer alan bir ülkenin diktatörünü devirmek için kollarını sıvar. 82 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 274 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı. Yönetmenliğini Sylvester Stallone'un üstlendiği filmda aksiyon, macera ve gerilim ögeleri mevcut.
3. Wrath of Man
- IMDb Puanı: 7,1
- Yaş Sınırı: 16+
- Oyuncular: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett ve dahası
Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği Wrath of Man, H adlı bir kişi, Los Angelas'ta yüz milyonlarca doları taşımaktan sorumlu kamyonda güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Kamyon, bir gün soygun tehlikesi ile karşı karşıya kalır.
2021 yılında vizyona giren film 40 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 85 milyon dolar gelir elde etti. Senarist kadrosunda Guy Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies'in yer aldığı yapım 1 saat 59 dakika uzunluğunda.
4. Crank
- IMDb Puanı: 6,9
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Jason Statham, Amy Smart, Carlos Sanz ve dahası
Chev Chelios isimli profesyonel suikastçıya bir zehir enjekte edilir. Chellios, enjekte edilen zehir nedeni ile adrenalin seviyesini her daim yüksek tutmalıdır. Hayati bir tehlikeye sahip olan suikastçı, aksiyon dolu bir maceraya adım atar.
1 saat 27 dakika uzunluğundaki başarılı filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.
5. The Transporter
- IMDb Puanı: 6,8
- Yaş Sınırı: 15+
- Oyuncular: Jason Statham, Shu Qi, Matt Schulze ve dahası
2002 yılında vizyona giren The Transporter, Frank Martin isimlibir taşıyıcının maceralarını konu alıyor. 21 milyon dolar bütçe ile çekilen başarılı yapım, 43 milyon doları aşkın gelir elde etti. Yönetmenliğini Corey Yuen'in üstlendiği filmin senaristliğini Robert Mark Kamen ve Luc Besson yaptı.
6. The Meg
- IMDb Puanı: 5,6
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson ve dahası
Jonas Taylor isimli eski kurtarma dalgıcı, çok tehlikeli bir göreve çağrılır. Taylor, arkadaşlarını megalodondan kurtarmalıdır. 1 saat 53 dakika uzunluğundaki film 530 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı. Yönetmenliğini Jon Turteltaub'un üstlendiği filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
7. Spy
- IMDb Puanı: 7,0
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Melissa McCarthy, Jude Law, Jason Statham ve dahası
Aksiyon ve komedi ögelerine sahip olan Spy isimli filmde masa başında çalışan bir CIA analisti, küresel felaketi önlemek için gizli göreve gönüllü olur. 2015 yılında vizyona giren yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini Paul Feig yaptı.
2 saat uzunluğundaki yapım, 65 milyon dolar bütçe ile çekildi. Başarılı film 235 milyon dolardan fazla gelir elde etmeyi başardı. Spy'ın fragmanına aşağıda yer alan oynatıcıdan göz atabilirsiniz.
8. Snatch
- IMDb Puanı: 8,3
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Jason Statham, Brad PittStephen Graham ve dahası
İki boks menajeri, istemeden 84 karatlık bir mücevher soygununa karışır. 10 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 83 milyon dolardan fazla gelir elde etti. 1 saat 42 dakika uzunluğundaki yapım 2000 yılında vizyona girdi. Filmi Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.
9. Safe
- IMDb Puanı: 6,5
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Jason Statham, Catherine Chan, Chris Sarandon ve dahası
Aksiyon, gerilim ve suç ögelerine sahip olan Safe 2012 yılında vizyona girdi. 1 saat 34 dakika uzunluğundaki film 30 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 40 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Boaz Yakin üstlendi.
10. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
- IMDb Puanı: 6,5
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba ve dahası
Luke Hobbs ve Deckard Shaw, oldukça tehlikeli olan Brixton'a karşı mücadele etmek için bir araya gelir. 2019 yılında vizyona giren başarılı yapım aksiyon, macera ve gerilim ögelerine sahip. Yönetmenliğini David Leitch'in üstlendiği film 2 saat 17 dakika uzunluğunda.
Bu yazıda dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Statham'ın yer aldığı en başarılı 10 yapımı bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı untumayın.
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