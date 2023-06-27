Yaz Sıcaklarına Karşı Önlem Alın: En İyi Klima Modelleri

Kış boyunca yazı bekleyenler havaların ısınmasıyla birlikte klima arayışına geçti bile. Yazın kavurucu sıcaklarında yaşam alanınızı ve sizleri ferahlatacak bir çözüm arıyorsanız, birbirinden kullanışlı klima modelleri sizleri bekliyor.

Her geçen gün aralarına bir yenisi eklenen klima modellerinin çeşit çeşit teknolojik ve fonksiyonel özellikleri bulunuyor. Bu yaz en sıcak havalarda bile iç mekanlarda serin ve konforlu bir hayat sürmek istiyorsanız; işte, yılın en iyi klima modelleri!

En İyi Klima Modelleri Hangileri?

Vestel Flora Doğal Inverter 092

Baymak Elegant Plus Duvar Tipi Split Klima

Mitsubishi Heavy SRK35ZSP

Bosch Climate 5000 RAC

Samsung AR12TXHQBWK

LG UV Artcool

1. Vestel Flora Doğal Inverter 092

Wi-Fi özelliği bulunan iyonizer klima akıllı cihazlar tarafından kontrol edilebiliyor. Böylelikle mekanın sıcaklığını oturduğunuz yerden pratik bir şekilde ayarlamanıza imkân tanıyan Vestel Flora Doğal Inverter, ortamın sadece sıcaklığını değil aynı zamanda hava kalitesini de kontrol etmenize yardımcı oluyor.

İyonizer filtre özelliği sayesinde havayı temizleyerek soğutan klimada yeşil çay yapraklarından üretilmiş bir filtre olan catechin filtre de bulunuyor. Bu filtre hava kalitesine doğal bir dokunuşta bulunurken klimanın nem alma özelliği ortamdaki fazladan nemi absorbe ederek konforunuzu artırmayı başarıyor.

Kolaylıkla yerinden çıkarılıp takılabilen ön filtre temizlik açısından avantaj sağlıyor. Buz çözme, +46 derecede soğutma, restart, otomatik iç temizleme, LCD kumanda, hata teşhis mekanizması, I feel özelliği gibi ekstra özellikler de Vestel Flora Doğal Inverter'da mevcut.

2. Baymak Elegant Plus Duvar Tipi Split Klima

Sessiz çalışma özelliği ve enerji tasarrufu alanında sunduğu imkânlar ile öne çıkan Baymak Elegant Plus Duvar Tipi Split Klima, 4 farklı yöne otomatik hava yönlendirme gerçekleştiriyor.

Sterilizasyon için UV teknolojisinden yararlanan klima bulunduğunuz mekânın hava kalitesini yükseltiyor. Soğutma amacıyla kullanıldığında A ++, ısıtma amacıyla kullanıldığında ise A + enerji sınıfına dahil olan bir performans gösteriyor. Ayrıca hassas sıcaklık kontrolünü sağlayan I Feel Teknolojisi ve istenildiğinde devre dışı bırakılabilen Wi-Fi desteği ile öne çıkıyor.

3. Mitsubishi Heavey SRK35ZSP

A ++ enerji sınıfında bulunan Mitsubishi Heavey SRK35ZSP klima 12000 BTU soğutma kapasitesi ve 28 dB’lik düşük ses seviyesi ile dikkat çekiyor. Duvar tipi inverter klimalar arasında yer alan modelde kendi kendini temizleme özelliği bulunuyor.

Enerji tasarrufu ve çevreye duyarlılık açısından avantajlı bir ürün olarak değerlendirebileceğimiz Mitsubishi Heavey, anti-mikrobik fanı sayesinde ortamın havasını iyileştirirken; sıcaklk, nem ve dış sıcaklığı ölçen 3 farklı sensörü ile hizmet veriyor.

4. Bosch Climate 5000 RAC

Inverter teknolojisi ile çalışan klimada 4 farklı kapasite seçeneği sunuluyor. A ++ soğutma ve A+ ısıtma enerji seviyesinde performans gösteren cihaz, bir adet dış bir adet iç ünite şeklinde gönderiliyor.

Bekleme modundayken tasarruflu moda geçerek daha az enerji tüketen cihaz % 80’e yakın enerji tasarrufu sağlıyor. Uyku modu, follow me, zamanlayıcı gibi özellikleri sayesinde kullanıcı dostu bir klima olan Bosch Climate 5000 RAC, 53 – 61 dB ses seviyesinde çalışıyor.

5. Samsung AR12TXHQBWK

Hava kalitesini yükselten filtreleri ile oda içindeki kötü kokuların oluşmasını önleyen Samsung AR12TXHQBWK, bu yaz sıcaklardan kurtulmak için tercih edebileceğiniz dayanıklı ve kullanışlı klima seçenekleri arasında yer alıyor.

12000 BTU soğutma performansına sahip olan cihaz evinizi iklimlendirirken inverter teknolojisinden yararlanıyor.

Ekonomik modda çalıştırılabilme imkânı sunan duvar tipi Samsung klima uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. A++ enerji sınıfında yer aldığı için enerji tasarrufuna katkı sağlıyor. Ayrıca hızlı soğutma ve iyi uyku modu gibi özellikleriyle ekstra kullanışlılık sağlıyor.

6. LG UV Artcool

UVnano ve Plasmarter İyonizer filtre özellikleri ile yaşam alanlarında temiz hava sirkülasyonuna imkân tanıyan LG UV Artcool sessiz ve etkili bir soğutma sağlıyor.

Uzaktan kumanda ve Wi-Fi ile LG ThinQ uygulamasına bağlanarak kontrol edebileceğiniz LG klima rüzgar çıkışı sağlayan fanı temizlemek için UV LED ışığını kullanıyor.

Enerji tüketimi kontrolünü sağlamanız için 4 farklı seviye seçeneği sunuluyor. Ön filtrede tozu hapseden klima kendi içindeki nemi kurutarak iç temizliğini korumayı başarıyor. Kullanımı ve kurulumu oldukça kolay olan bu klimayı yazın sıcaklardan korunmak için tercih edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Klima seçimi yaparken kullanıcıların aklında marka ve model seçimine ilişkin bazı soru işaretleri bulunuyor. Bazıları tercihini kesinlikle sıfır klima almaktan yana kullanırken bazıları ise ikinci el klima almaya sıcak bakıyor.

İşte, klima modelleri hakkında kulllanıcılar tarafından sıkça sorulan sorular:

1. En İyi Klima Markaları Hangisi?

Klima sektöründe adını zirveye yazdırmayı başarmış başlıca markalar arasında Mitsubishi, Baymak, Bosch, Samsung, LG gibi isimler yer alıyor. Bu markaların haricinde hem yerli hem yabancı farklı markalara ait klima seçenekleri de mevcut.

2. En İyi Klima Hangisi?

Klimaların kullanışlılık seviyesi ve kalitesi sunduğu fonksiyonel özelliklere göre değişiklik gösteriyor. Temel olarak iyi bir klimada aranan başlıca özellikler ise yüksek soğutma performansı, sessiz çalışma özelliği, temizlenmesi kolay ve hava kalitesini artıran filtre ve soğutma teknolojilerinin kullanımı, enerji tasarruf seviyesi ve kontrol kolaylığı oluyor.

3. 2. El Klima Alman Mantıklı Mı?

İkinci el klima almanın bazı avantajları ve dezavantajlarından söz etmek mümkün. Aynı özelliklere sahip bir klimanın sıfırı çok daha yüksek fiyata sahipken 2.el ürün alarak daha düşük bir bütçe ile aynı ürüne sahip olma şansınız var.

Ancak 2. El klima alacaksanız tercih edeceğiniz ürünün temiz, periyodik bakımları eksiksiz yapılmış, sorunsuz çalışan bir klima olduğundan emin olmanızda fayda var.