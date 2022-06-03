Yeni Başlayanlar İçin En İyi LoL Karakterleri

MOBA türündeki popüler video oyununda 140’dan fazla şampiyon yer alıyor. Bu şampiyonların bazıları uzmanlık gerektirirken bazıları ise oldukça kolay bir oynanışa sahip. Peki, yeni başlayan oyuncular için en iyi LoL karakterleri neler? Hazırladığımız yazıda kolay oynanışa sahip şampiyonlar bulunuyor.

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan League of Legends (LoL), 27 Ekim 2009 tarihinde ücretsiz olarak çıktı. Kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan MOBA oyunu, popülerliğini uzun yıllardır sürdürüyor.

Maçlarda beşer kişilik iki takımın mücadele ettiği oyunda çok fazla sayıda şampiyon bulunuyor ve her şampiyon kendine has çeşitli yeteneklere sahip. Bazı şampiyonları oynamak bir hayli zorken bazıları ise oldukça kolay bir oynanışa sahip.

Kolay oynanışa sahip olan şampiyonlar, popüler video oyununa yeni başlayan oyuncular için biçilmiş bir kaftandır. Oyuncular, söz konusu karakterler ile herhangi bir zorluk yaşamadan oynayabilir. Peki, yeni başlayanlar için en iyi LoL şampiyonları neler?

Kolay Oynanışa Sahip En İyi LoL Karakterleri Listesi

Xin Zhao

Darius

Fiora

Amumu

Morgana

Olaf

Miss Fortune

Varus

Braum

Taric

Renekton

Volibear

Yuumi

Wukong

Warwick

Yukarıda kolay oynanışa sahip olan en iyi 15 LoL şampiyonu bulunuyor. Listede yer alan şampiyonların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Xin Zhao

Dövüşçü rolündeki Xin Zhao, en basit oynanışa sahip olan şampiyonlardan bir tanesidir. Şampiyon Mücadele Azmi, Üç Pençe Saldırısı, Rüzgârdan Şimşeğe, Yürekli Hücum ve Hilal Koruması olmak üzere beş farklı yeteneğe sahip.

2. Darius

Herhangi bir zorluk yaşamadan oynayabileceğiniz karakterler arasında Darius da bulunuyor. Dövüşçü rolüne sahip olan şampiyonda yer alan Kanama isimli pasif yetenek, rakiplerin 5 saniye boyunca kanayarak fiziksel hasar almasına yol açıyor.

Biçen Balta isimli Q yeteneğinde ise baltanın keskin ucunun isabet ettiği şampiyonlar daha fazla hasar alır. Kemik Kıran yeteneği sayesinde rakibin atardamarına hasar verilir. Bunun sonucunda rakipte kanama olur. Bu, rakip şampiyonun yavaş hareket etmesini sağlar. Karakterde ayrıca Tut Çek ve Noxus Giyotini yetenekleri de mevcut.

3. Fiora

Dövüşçü rolündeki bir diğer şampiyon ise Fiora’dır. Kılıcını çok hızlı bir şekilde kullanılabilen şampiyonda Düellocunun Dansı, Hamle, Karşı Hamle, Kılıç Sanatı ve Büyük Mücadele isimli yetenekler bulunuyor.

Kolay oynanışa sahip olan şampiyon, sahip olduğu Karşı Hamle yeteneği sayesinde gelen tüm hasar ve engellemeleri yalnızca kısa süreliğine savuşturabilir. Savuşturmanın hemen ardından saldırı gerçekleştirir. Bu saldırı sayesinde rakip şampiyon yavaşlatılır.

4. Amumu

Melankolik bir şampiyon olan Amumu tank rolündedir. Karakterin Lanetli Dokunuş, Sargı Atışı, Gözyaşı Seli, Sinir Krizi ve Hüzünlü Mumya'nın Laneti isimli yeteneklerini çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Yeteneklerin kullanımı basit olduğundan ötürü bir zorluk yaşamazsınız.

Şampiyonun en önemli yeteneği ise Hüzünlü Mumya'nın Laneti’dir. Özellikle takım savaşlarını başlatma konusunda önemli bir rol üstlenen bu yetenek, rakip şampiyonları bir süreliğine sersemletir.

5. Morgana

Büyücü rolündeki Morgana oldukça basit bir oynanışa sahip. Karakterin yeteneklerini herhangi bir zorluk yaşamadan kullanabilirsiniz ancak Karanlık Esaret isimli Q yeteneğini kullanırken biraz dikkatli olmalısınız. Bu yetenek, rakibi bir süreliğine sabit tutar. Bunun sonucunda şampiyon hareket edemez.

Q yeteneğini başarılı şekilde kullanmanız hâlinde rakip takıma zor anlar yaşatabilirsiniz. Şampiyonun Ruh Prangası isimli yeteneği de takım savaşlarını başlatma konusunda önemli rol oynar. Bu yetenek, şampiyonun çevresinde yer alan karakterleri bir süreliğine sabitler.

6. Olaf

Başıbozuk Hiddeti isimli yeteneği sayesinde eksik canına bağlı olarak can çalma ve saldırı hızı kazanan Olaf, oynaması kolay şampiyonlar arasında yer alıyor. Balta Fırlat yeteneği ile balta fırlatabilirsiniz. Balta isabet eden şampiyon bir süreliğine yavaşlar. Balta her isabet ettiğinde yeteneğin bekleme süresi de sıfırlanır.

Ragnarok isimli yetenek, Olaf'ın zırh ve büyü direnci kazanmasını sağlar. Söz konusu yetenek ayrıca şampiyonun engellemelere karşı bağışıklık kazanmasını mümkün hâle getirir. Tank rolündeki karakterin Dayan yeteneği ise aldığı hasarı azaltırken saldırı hızını arttırır.

7. Miss Fortune

Nişancı rolündeki Miss Fortune, uzaktan saldırıları ile rakip takıma zor anlar yaşatabilir. Yeteneklerin kullanımı oldukça basittir. Bu sayede şampiyonu herhangi bir zorluk yaşamadan oynayabilirsiniz. Karakter Mermi Manyağı isimli yeteneği ile bir süre boyunca belirli bir alana atış yapar. Bu yetenek, rakiplerin önemli ölçüde hasar almasını sağlar.

8. Varus

Varus, sahip olduğu yay sayesinde rakip şampiyonları uzaktan avlayabilen bir karakterdir. Nişancı rolündeki Varus, Musibet Zinciri yeteneği ile rakibini belirli bir süre boyunca sabitleyebiliyor. Bu yeteneği kullanırken rakip şampiyonu tutturabilmek için dikkatli olmalısınız. Bunun haricinde şampiyonun genel kullanımı oldukça basittir.

9. Braum

Destek rolündeki Braum, genellikle alt koridorda nişancı rolüne sahip olan şampiyona yardım eder. Kapı Gibi yeteneği sayesinde takım arkadaşınızı belli bir süre boyunca atışları önleyebilirsiniz. Örneğin Miss Fortune şampiyonu Mermi Manyağı yeteneğini kullandığı takdirde Kapı Gibi yeteneğiyle takım arkadaşınızı hasardan koruyabilirsiniz.

Braum ayrıca takım savaşı başlatma konusunda da kritik bir şampiyondur. Freljord Karşılaması yeteneği, rakip şampiyonların hareket hızının azalmasını sağlar.

10. Taric

Alt koridorda oynamak için destek rolüne sahip bir şampiyon arıyorsanız Taric'e göz atabilirsiniz. Başarılı bir şampiyon olan Taric'in oynanışı oldukça basittir. Şampiyonun en önemli yeteneklerinden bir tanesi olan Kozmik Titreşim, takım arkadaşlarının bir süre boyunca hasar almasını önler. Bu özellik, takım savaşlarında kritik bir rol üstlenir.

11. Renekton

Üst koridorda rakibine zor anlar yaşatabilen Renekton dövüşçü rolünde bir karakterdir. Kolay oynanışı ve etkili yetenekleriyle dikkat çeken karakter, Sahip yeteneği sayesinde ek can kazanır ve çevresinde yer alan rakip şampiyonlara belirli bir miktarda hasar verir.

12. Volibear

Volibear, oldukça kolay oynanışa sahip. Böylelikle dövüşçü rolündeki karakteri oynarken herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Karakterin en önemli yeteneklerinden bir tanesi olan Fırtınaçağıran, Volibear’ın bir alana atlamasını sağlar. Bu sırada karakter ek cana sahip olurken rakipler yavaşlar ve hasar alır. Yakındaki kuleler ise geçici olarak devre dışı kalır.

13. Yuumi

Destek rolündeki Yuumi, alt koridorda oynamak için kolay bir şampiyon arayan oyuncular için harika bir seçenektir. Şampiyon, Son Sayfa yeteneği sayesinde yoğunlaşarak bir alana 7 adet hasar dalgası gönderir. 3’ten fazla isabet alan şampiyonlar belirli bir süre boyunca sabitlenir. Yuumi, Yoğunlaşma sırasında hareket edebilir.

14. Wukong

Dövüşçü rolündeki Wukong, kolay oynanışa sahip karakterlerden bir tanesidir. Wukong, Oyunbaz Savaşçı yeteneği sayesinde bir süreliğine görünmez olur ve bir kopyasını bırakır. Böylelikle rakibinizi yanıltabilirsiniz. Burgaç yeteneği ise karakterin hareket hızını arttırır ve rakip şampiyonlara hasar vererek havaya savurur.

15. Warwick

Kolay oynanışa sahip şampiyonlar arasında Warwick de yer alıyor. Dövüşçü rolündeki karakter, Sonsuz Şiddet yeteneği ile belirli bir yöne doğru zıplar ve isabet eden şampiyona 1,5 saniye boyunca saldırır. Bu saldırı esnasında rakip şampiyon yetenek kullanamaz.

Bu yazıda yeni başlayan oyuncular için kolay oynanışa sahip en iyi LoL şampiyonları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.