League of Legends (LoL) sistem gereksinimleri neler? Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, MOBA türündeki popüler oyunun kasma ve donma problemi olmadan oynanabilmesine imkân tanır. Bu nedenle oyunu bilgisayarınıza indirmeden önce gereksinimlere bakmanız büyük bir öneme sahip.

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan League of Legends isimli video oyunu ilk olarak 27 Ekim 2009 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. MOBA türündeki yapım, kısa sürede tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip oldu.

Eğer siz de popüler MOBA oyununa başlamak istiyorsanız ilk önce oyun için belirlenen gereksinimlere göz atmalısınız. Oyunu oynarken herhangi bir sorunla karşılaşmamanız için bilgisayarınızda yer alan donanım bileşenlerinin bazı gereksinimleri karşılaması gerekir.

League of Legends (LoL) Sistem Gereksinimleri Neler?

MOBA türünün en başarılı örneklerinden bir tanesi olan League of Legends’ın minimum ve önerilen gereksinimlerini merak ediyor olabilirsiniz. Peki, tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından oynanan video oyununun gereksinimleri neler?

Minimum sistem gereksinimleri, başarılı MOBA oyununu düşük ayarlarda herhangi bir problem meydana gelmeden sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için bilgisayarın hangi donanım bileşenlerine sahip olması gerektiğini gösterir.

Önerilen sistem gereksinimleri ise çok büyük bir popülerliğe sahip olan yapımı yüksek ayarlarda oynayabilmek için sistemin hangi PC parçalarına sahip olması gerektiğini gözler önüne serer.

League of Legends (LoL) Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10

İşlemci: Intel Core i3-530 ya da AMD A6-3650

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 9600GT / AMD: HD 6570 / Intel HD 4600

VRAM: 1 GB

RAM: 2 GB

Depolama Alanı: 16 GB kullanılabilir alan (HDD)

Önerilen Grafik Ayarları: Düşük

Önerilen Çözünürlük: 1024 x 768 piksel

Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan League of Legends’ı düşük ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarınızın Windows 7, Windows 8 ya da Windows 10 işletim sistemine sahip olması gerekiyor.

Paylaşılan minimum sistem gereksinimlerine göre bilgisayarınızda en az Intel Core i3-530 ya da AMD A6-3650 işlemcisinin yer alması gerekiyor. Ekran kartı tarafında Nvidia GeForce 9600GT, AMD: HD 6570 veya Intel HD 4600 isteniyor.

Minimum ayarlar için 2 GB RAM’e ihtiyaç duyuluyor. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan video oyununu bilgisayarınıza kurabilmeniz için depolama alanı tarafında 16 GB kullanılabilir alanın olması gerekiyor.

League of Legends (LoL) Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3300 veya AMD Ryzen 3 1200

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 560 / AMD Radeon HD 6950 / Intel UHD 630

VRAM: 2 GB

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 16 GB kullanılabilir alan (SSD)

Önerilen Grafik Ayarları: Yüksek

Önerilen Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

League of Legends isimli popüler MOBA oyununu önerilen ayarlarda oynayabilmek için Windows 10 işletim sistemi gerekiyor. Oyuncuların uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyan yapımının önerilen gereksinimlerinde en az 4 GB RAM’e ihtiyaç duyuluyor.

Ekran kartı tarafında en az Nvidia GeForce 560, AMD Radeon HD 6950 ya da Intel UHD 630 ekran kartı isteniyor. Ekran kartının belleği ise en az 2 GB olmalı. Önerilen sistem gereksinimlerine göre en az Intel Core i5-3300 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci gerekiyor.

Oyunu bilgisayarınıza yükleyebilmek için depolama tarafında 16 GB kullanılabilir alanın olması gerekiyor. Önerilen ayarlarda oyunun SSD bölümüne kurulması öneriliyor. Eğer bilgisayarınızda yeterli boş alan yoksa oynamadığınız bir oyunu kaldırabilirsiniz. Böylelikle sistemde boş alan açabilirsiniz.

Çözünürlüğün ise 1920 x 1080 piksel olarak ayarlanması öneriliyor. Bilgisayarınızda bulunan donanım bileşenleri, önerilen sistem gereksinimlerini karşılıyorsa MOBA türündeki video oyununu yüksek ayarlarda herhangi bir kasma ve donma sorunu yaşamadan oynayabilir ve böylece eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

League of Legends Nedir, Nasıl Oynanır?

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan League of Legends, MOBA türünde bir oyundur. Yıllar önce çıkışını gerçekleştiren video oyunu, günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Büyük bir başarının altına imza atan yapım, milyonlarca oyuncu tarafından çok beğeniliyor.

5’er kişilik iki takımın mücadele ettiği video oyununda amaç rakip takımın kulesini yıkmak. Bu süre zarfında şampiyon adı verilen karakterlerin güçlendirilmesi gerekiyor. Oyuncuların kontrol ettiği şampiyonları güçlendirebilmesi için kısa sürede çok sayıda minyon adı verilen yaratıkları kesmesi gerekiyor. Böylelikle XP ve altın kazanılıyor.

Kazanılan XP’ler sayesinde şampiyon seviye atlıyor. Elde edilen altınlar ile eşyalar satın alınabiliyor. Çeşitli koridorların yer aldığı yapımda çok sayıda şampiyon yer alıyor. Her şampiyonun kendine has birçok özelliği bulunuyor.

Stratejinin ve takım oyununu oldukça büyük bir öneme sahip olduğu yapımda şampiyonları doğru bir şekilde kontrol etmek ve doğru eşyaları satın almak gerekiyor. Eğer yanlış eşyaları tercih ederseniz, rakip şampiyonlar karşısında daha zayıf kalabilirsiniz. Bu, kontrol ettiğiniz şampiyonun bire bir ve takım savaşlarında etkili olamamasına yol açar.

Çok sayıda oyuncu tarafından gün içerisinde saatlerce oynanan video oyunlarından bir tanesi olan League of Legends’a zaman zaman çeşitli modlar da ekleniyor. Oyuna kısa süreliğine eklenen modlar, MOBA türündeki yapımı daha eğlenceli hale getiriyor.

Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video oyununun minimum ve sistem gereksinimlerini açıkladık. Ayrıca başarılı yapımın ne olduğunu ve nasıl oynandığını da anlattık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.