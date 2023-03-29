İzlemeye Doyamayacağınız En İyi Oyun Kanalları

Son 30 yılda insanlar eğlenceli aktivitelerinin arasına bilgisayar oyun oynamayı ve izlemeyi kattı. Bunlardan ötürü birbirinden eğlenceli oyun kanalları oluştu. Bizler de sizler için en iyi oyun kanallarını biraraya getirdik. Gelin, bu kanallara yakından bakalım.

En İyi Oyun Kanalları

Can Sungur ve Yakın Evren

Pintipanda

Enis Kirazoğlu

Easter GamersTV

Elraen

Can Sungur ve Yakın Evren

Hiç şüphesiz Türkiye’nin en iyi oyun kanallarından biri olan Can Sungur, uzun yıllardır oyunlar hakkında bilgilendirici ve eğlenceli yayınlar yapmaktadır. Eğer bir oyun geliştirmeyi düşünyorsanız eleştirileri ve tavsiyeleri mutlaka almalısınız. Aynı zamanda film ve dizi konusunda da yayınlar yapan kanal, birbirinden ilginç tavsiyeler vermektedir.

Pintipanda

Kendisini 6 yaşındaki bir kız çocuğu olarak tanımlayan ve yayınlarda çığlık atan Pintipanda, şimdiye kadar birçok oyunu oynamış ve takipçilerine sunmuştur. Ara ara hikayeli savaş oyunlarında tarihi bilgiler de veren Pintipanda, mutlaka takip edilmesi gereken YouTube kanalları arasında yer alıyor.

Enis Kirazoğlu

Bir zamanlar Turuncu Levye tarafından hizmet veren Enis Kirazoğlu, şu an kendi kanalında çalışmaktadır. Birçok oyun hakkında tarafsız eleştirileri öğrenmek ve bir oyunun artılarını eksilerini öğrenmek istiyorsanız Enis Kirazoğlu kanalını takip edebilirsiniz.

Easter GamersTV

Birçok oyunun oynandığı kanal, yemek yerken izlenebilecek oyun kanalları arasında yer alıyor. FPS oyunundan tutun, hikayeli simülasyon oyunlarına birçok oyunu burada bulabilirsiniz.

Elraen

Genel olarak Twitch üzerinde yayın yapan kanal, YouTube üzerinden paylaşımlar yapmaktadır. Eğer yayınları kaçırıyorsanız YouTube üzerinden eğlence dolu vakitleri izleyebilirsiniz. Milyonlarca takipçisi olan Elraen, en iyi oyun kanallarından biridir.

PqueeN

Birbirinden tatlı ve eğlenceli oyunlar izlemek istiyorsanız mutlaka takip etmeniz gereken YouTube kanallarından biri de PqueeN’dir. Twitch üzerindeki yayınları kaçırıyorsanız YouTube üzerinden yayınları takip edebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizler için en iyi oyun kanallarını derledik. Peki, sizler en çok hangi kanalı beğeniyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.