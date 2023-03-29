İzlemeye Doyamayacağınız En İyi Oyun Kanalları
İzlerken keyif alacağınız ve aynı zamanda bir şeyler öğreneceğiniz en iyi oyun kanallarını sizler için derledik.
Son 30 yılda insanlar eğlenceli aktivitelerinin arasına bilgisayar oyun oynamayı ve izlemeyi kattı. Bunlardan ötürü birbirinden eğlenceli oyun kanalları oluştu. Bizler de sizler için en iyi oyun kanallarını biraraya getirdik. Gelin, bu kanallara yakından bakalım.
En İyi Oyun Kanalları
- Can Sungur ve Yakın Evren
- Pintipanda
- Enis Kirazoğlu
- Easter GamersTV
- Elraen
Can Sungur ve Yakın Evren
Hiç şüphesiz Türkiye’nin en iyi oyun kanallarından biri olan Can Sungur, uzun yıllardır oyunlar hakkında bilgilendirici ve eğlenceli yayınlar yapmaktadır. Eğer bir oyun geliştirmeyi düşünyorsanız eleştirileri ve tavsiyeleri mutlaka almalısınız. Aynı zamanda film ve dizi konusunda da yayınlar yapan kanal, birbirinden ilginç tavsiyeler vermektedir.
Pintipanda
Kendisini 6 yaşındaki bir kız çocuğu olarak tanımlayan ve yayınlarda çığlık atan Pintipanda, şimdiye kadar birçok oyunu oynamış ve takipçilerine sunmuştur. Ara ara hikayeli savaş oyunlarında tarihi bilgiler de veren Pintipanda, mutlaka takip edilmesi gereken YouTube kanalları arasında yer alıyor.
Enis Kirazoğlu
Bir zamanlar Turuncu Levye tarafından hizmet veren Enis Kirazoğlu, şu an kendi kanalında çalışmaktadır. Birçok oyun hakkında tarafsız eleştirileri öğrenmek ve bir oyunun artılarını eksilerini öğrenmek istiyorsanız Enis Kirazoğlu kanalını takip edebilirsiniz.
Easter GamersTV
Birçok oyunun oynandığı kanal, yemek yerken izlenebilecek oyun kanalları arasında yer alıyor. FPS oyunundan tutun, hikayeli simülasyon oyunlarına birçok oyunu burada bulabilirsiniz.
Elraen
Genel olarak Twitch üzerinde yayın yapan kanal, YouTube üzerinden paylaşımlar yapmaktadır. Eğer yayınları kaçırıyorsanız YouTube üzerinden eğlence dolu vakitleri izleyebilirsiniz. Milyonlarca takipçisi olan Elraen, en iyi oyun kanallarından biridir.
PqueeN
Birbirinden tatlı ve eğlenceli oyunlar izlemek istiyorsanız mutlaka takip etmeniz gereken YouTube kanallarından biri de PqueeN’dir. Twitch üzerindeki yayınları kaçırıyorsanız YouTube üzerinden yayınları takip edebilirsiniz.
En İyi Oyun İndirme Platformları
Tüm dünya geçmişten bugüne bir şeylerle ilgilenmekte. Bu ilgi alanlarından biri de oyun indirme platformlarıdır. Oyun indirme platformları kendi aralarında yarışsada bazıları halen liderliği korumaktadır.
Bu içeriğimizde sizler için en iyi oyun kanallarını derledik. Peki, sizler en çok hangi kanalı beğeniyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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