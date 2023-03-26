EV İçin En İyi Projeksiyon Cihazları ve Fiyatları

Sinema keyfini ev rahatlığına taşımak, neredeyse herkesin hayalidir. Hayalinizi gerçekleştirmek adına size ev için en iyi projeksiyon cihazları listesi hazırladık. Öncelikle perdenizi veya filminizi hangi duvarda izleyeceğinizi seçin, çünkü bu listede mutlaka aradığınızı bulacaksınız!

Uygun Fiyatlı Projeksiyon Cihazları

Evde kullanabilecek projeksiyon cihazları, taşınabilir yapıları ve uygun fiyatları sayesinde oldukça kullanıcı dostu olabiliyor. Yeterli karanlık ortam sağlandığında en az pahalı modeller kadar iş gören bu cihazlar, WiFi bağlantısı sayesinde kolaylıkla kullanılabiliyor. İşte tercih edebileceğiniz bazı uygun fiyatlı projeksiyon cihazları...

Vankyo Sunspark 500 W ANSI WiFi LCD Projeksiyon Cihazı

Havit PJ209 Pro Prime Sapphire Full HD Projeksiyon Cihazı

Xiaomi Wanbo T2R Max Projeksiyon Cihazı

ViewSonic M1 Mini 50 ANSI JBL Hoparlörlü

Vankyo Sunspark 500 W ANSI WiFi LCD Projeksiyon Cihazı

240 inç yansıtma

Bluetooth/WiFi

50.000 saat ampul ömrü

1080P çözünürlük

5 katman LCD lens

Dahili hoparlör

9000 lümen

En ucuz projeksiyon cihazları arasında yer alan Vankyo Sunspark 500 W, taşınabilir yapısı ve birçok durum için gayet yeterli görüntü kalitesiyle dikkat çekiyor. Kompakt olması sayesinde az ses çıkaran cihaz, hem WiFi hem de Bluetooth desteği ile birlikte geliyor. Aynı zamanda dilerseniz cihaza bir SD kart dahi takabilirsiniz.

Havit PJ209 Pro Prime Sapphire Full HD Projeksiyon Cihazı

200 inç yansıtma

WiFi

40.000 saat ampul ömrü

1080P çözünürlük

4,41 inç LCD Ekran

Dahili hoparlör

8500 Lümen

Uygun fiyatlı kullanıcı elektroniği konusunda öne çıkan firmalardan biri olan Havit tarafından üretilen PJ209 Pro Prime, özellikle sıkça seyahat edenler için oldukça iyi bir cihaz. İş seyahatlerinizde kolaylıkla yanınıza alabileceğiniz projeksiyon cihazının WiFi üzerinden hem akıllı telefonlar hem de bilgisayarlar için canlı aktarım yapabilme özelliği, her an sinema keyfini sağlamanıza olanak sağlıyor.

Xiaomi Wanbo T2R Max Projeksiyon Cihazı

1.35:1 yansıtma oranı

WiFi/Bluetooth

25.000 saat ampul ömrü

1080P çözünürlük

4K desteği

Android 9.0 dahili işletim sistemi (1GB RAM + 16GB Dahili Depolama)

Dahili hoparlör

350 ANSI Lümen

Uygun fiyatlı projeksiyon cihazı ararken yine de bilinen bir markayı tercih etmek istiyorsanız imdadınıza yetişebilecek olan Xiaomi üretimi Wanbo T2R Max projeksiyon cihazı, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Kompakt bir dikdörtgen şeklinde tasarlanan cihaz, uzun ince yapısı sayesinde herhangi bir tripoda ihtiyaç duymadan dahi kullanılabiliyor. Ayrıca cihazın dahili hoparlörleri de oldukça iyi kalitede ses çıkışı veriyor.Tabii cihazın en güzel yönlerinden biri kendine ait bir işletim sistemi ile birlikte gelmesi.

ViewSonic M1 Mini 50 ANSI JBL Hoparlörlü

100 inç yansıtma

30.000 saat ampul ömrü

720P çözünürlük

Dahili JBL hoparlör

Tak çalıştır USB girişleri

120 ANSI Lümen

Tasarımı sayesinde birçok ödüle layık görülen ViewSonic M1 Mini, ünlü markanın uzun yıllardır görüntüleme teknolojilerinde edindiği tecrübeyi yansıtıyor. JBL hoparlörü ile sunulan cihaz, cebinize sığabilecek boyutlarıyla evde kullanmak için projeksiyon cihazı arayanlara birebir! Dahili batarya ile birlikte gelen projeksiyon cihazı, düşük enerji tüketimi modundayken 2.4 saate kadar kablosuz izleme keyfi sunuyor.

Projeksiyon Cihazları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Projeksiyon cihazı nasıl seçilir?

Projeksiyon cihazı seçerken, projeksiyon alanının büyüklüğü, parlaklık, çözünürlük, lamba ömrü, bağlantı seçenekleri ve taşınabilirlik gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

ANSI Lümen ile Lümen arasındaki fark nedir?

Lümen, ışık kaynağının ürettiği ışık akısının toplamını ölçerken, Ansi lümen, bu ışık akısının standart test koşullarında (belirli bir sıcaklık, nem ve lambanın ömrü) ölçülen ışık akısını ifade eder. Dolayısıyla, aynı ışık kaynağı için lümen ve Ansi lümen değerleri farklı olabilir.

Hangi projeksiyon cihazını almalıyım?

Projeksiyon cihazları, bir araba fiyatından eski bir telefon fiyatına kadar uzanan geniş bir fiyat listesine sahiptir. Bu sebeple hangi projeksiyon cihazını alacağınızı seçerken kendi ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız gerekir. Ev ortamı, genellikle daha düşük ışıklı bir ortam olduğu için kaliteli bir görüntü elde edebilmek adına yüksek lümen değerlerine ihtiyaç olmayabilir. Projeksiyon cihazını almadan önce internet üzerinde cihazın gerçek görüntüsünün ve yansıtma kalitesinin nasıl olduğunu inceleyen videoları izlemeniz önerilir.