EV İçin En İyi Projeksiyon Cihazları ve Fiyatları
Sinema keyfi yapmak için projeksiyon cihazı mı arıyorsunuz? O zaman tam yerindesiniz! İşte ev için en iyi projeksiyon cihazları listemiz...
Sinema keyfini ev rahatlığına taşımak, neredeyse herkesin hayalidir. Hayalinizi gerçekleştirmek adına size ev için en iyi projeksiyon cihazları listesi hazırladık. Öncelikle perdenizi veya filminizi hangi duvarda izleyeceğinizi seçin, çünkü bu listede mutlaka aradığınızı bulacaksınız!
Uygun Fiyatlı Projeksiyon Cihazları
Evde kullanabilecek projeksiyon cihazları, taşınabilir yapıları ve uygun fiyatları sayesinde oldukça kullanıcı dostu olabiliyor. Yeterli karanlık ortam sağlandığında en az pahalı modeller kadar iş gören bu cihazlar, WiFi bağlantısı sayesinde kolaylıkla kullanılabiliyor. İşte tercih edebileceğiniz bazı uygun fiyatlı projeksiyon cihazları...
- Vankyo Sunspark 500 W ANSI WiFi LCD Projeksiyon Cihazı
- Havit PJ209 Pro Prime Sapphire Full HD Projeksiyon Cihazı
- Xiaomi Wanbo T2R Max Projeksiyon Cihazı
- ViewSonic M1 Mini 50 ANSI JBL Hoparlörlü
Vankyo Sunspark 500 W ANSI WiFi LCD Projeksiyon Cihazı
- 240 inç yansıtma
- Bluetooth/WiFi
- 50.000 saat ampul ömrü
- 1080P çözünürlük
- 5 katman LCD lens
- Dahili hoparlör
- 9000 lümen
En ucuz projeksiyon cihazları arasında yer alan Vankyo Sunspark 500 W, taşınabilir yapısı ve birçok durum için gayet yeterli görüntü kalitesiyle dikkat çekiyor. Kompakt olması sayesinde az ses çıkaran cihaz, hem WiFi hem de Bluetooth desteği ile birlikte geliyor. Aynı zamanda dilerseniz cihaza bir SD kart dahi takabilirsiniz.
Havit PJ209 Pro Prime Sapphire Full HD Projeksiyon Cihazı
- 200 inç yansıtma
- WiFi
- 40.000 saat ampul ömrü
- 1080P çözünürlük
- 4,41 inç LCD Ekran
- Dahili hoparlör
- 8500 Lümen
Uygun fiyatlı kullanıcı elektroniği konusunda öne çıkan firmalardan biri olan Havit tarafından üretilen PJ209 Pro Prime, özellikle sıkça seyahat edenler için oldukça iyi bir cihaz. İş seyahatlerinizde kolaylıkla yanınıza alabileceğiniz projeksiyon cihazının WiFi üzerinden hem akıllı telefonlar hem de bilgisayarlar için canlı aktarım yapabilme özelliği, her an sinema keyfini sağlamanıza olanak sağlıyor.
Xiaomi Wanbo T2R Max Projeksiyon Cihazı
- 1.35:1 yansıtma oranı
- WiFi/Bluetooth
- 25.000 saat ampul ömrü
- 1080P çözünürlük
- 4K desteği
- Android 9.0 dahili işletim sistemi (1GB RAM + 16GB Dahili Depolama)
- Dahili hoparlör
- 350 ANSI Lümen
Uygun fiyatlı projeksiyon cihazı ararken yine de bilinen bir markayı tercih etmek istiyorsanız imdadınıza yetişebilecek olan Xiaomi üretimi Wanbo T2R Max projeksiyon cihazı, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Kompakt bir dikdörtgen şeklinde tasarlanan cihaz, uzun ince yapısı sayesinde herhangi bir tripoda ihtiyaç duymadan dahi kullanılabiliyor. Ayrıca cihazın dahili hoparlörleri de oldukça iyi kalitede ses çıkışı veriyor.Tabii cihazın en güzel yönlerinden biri kendine ait bir işletim sistemi ile birlikte gelmesi.
ViewSonic M1 Mini 50 ANSI JBL Hoparlörlü
- 100 inç yansıtma
- 30.000 saat ampul ömrü
- 720P çözünürlük
- Dahili JBL hoparlör
- Tak çalıştır USB girişleri
- 120 ANSI Lümen
Tasarımı sayesinde birçok ödüle layık görülen ViewSonic M1 Mini, ünlü markanın uzun yıllardır görüntüleme teknolojilerinde edindiği tecrübeyi yansıtıyor. JBL hoparlörü ile sunulan cihaz, cebinize sığabilecek boyutlarıyla evde kullanmak için projeksiyon cihazı arayanlara birebir! Dahili batarya ile birlikte gelen projeksiyon cihazı, düşük enerji tüketimi modundayken 2.4 saate kadar kablosuz izleme keyfi sunuyor.
ViewSonic'ten Yeni Yıl Hediyesi: M1 Pro Projeksiyon Cihazı
Görüntüleme teknolojilerinin lider konumunu taşıyan Viewsonic, yeni yılda da kullanıcılarını unutmuyor. Yılbaşına sayılı günler kala hem eğlenceli hem de fonksiyonel bir hediyeyle kullanıcı karşısına çıkan Viewsonic, teknolojik ürünlerini liste başında tutuyor.
Projeksiyon Cihazları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Projeksiyon cihazı nasıl seçilir?
Projeksiyon cihazı seçerken, projeksiyon alanının büyüklüğü, parlaklık, çözünürlük, lamba ömrü, bağlantı seçenekleri ve taşınabilirlik gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
ANSI Lümen ile Lümen arasındaki fark nedir?
Lümen, ışık kaynağının ürettiği ışık akısının toplamını ölçerken, Ansi lümen, bu ışık akısının standart test koşullarında (belirli bir sıcaklık, nem ve lambanın ömrü) ölçülen ışık akısını ifade eder. Dolayısıyla, aynı ışık kaynağı için lümen ve Ansi lümen değerleri farklı olabilir.
Hangi projeksiyon cihazını almalıyım?
Projeksiyon cihazları, bir araba fiyatından eski bir telefon fiyatına kadar uzanan geniş bir fiyat listesine sahiptir. Bu sebeple hangi projeksiyon cihazını alacağınızı seçerken kendi ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız gerekir. Ev ortamı, genellikle daha düşük ışıklı bir ortam olduğu için kaliteli bir görüntü elde edebilmek adına yüksek lümen değerlerine ihtiyaç olmayabilir. Projeksiyon cihazını almadan önce internet üzerinde cihazın gerçek görüntüsünün ve yansıtma kalitesinin nasıl olduğunu inceleyen videoları izlemeniz önerilir.
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