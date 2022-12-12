ViewSonic'ten Yeni Yıl Hediyesi: M1 Pro Projeksiyon Cihazı

Görüntüleme teknolojilerinin lider konumunu taşıyan Viewsonic, yeni yılda da kullanıcılarını unutmuyor. Yılbaşına sayılı günler kala hem eğlenceli hem de fonksiyonel bir hediyeyle kullanıcı karşısına çıkan Viewsonic, teknolojik ürünlerini liste başında tutuyor.

M1 Pro LED projeksiyon cihazını kullanıcılarıyla buluşturan marka, kolay kurulum başta olmak üzere taşınabilir kompakt boyutu ve görüntüyü her yüzeye yansıtabilme teknolojisiyle en iyi yılbaşı hediyesi olmaya aday.

M1 Pro ile 360 Derece İzleme Deneyimi Yaşayın

Teknolojiyi ve eğlence deneyimini en iyi şekilde yaşatmaya aday olan ViewSonic, M1 Pro LED projeksiyon, yılbaşı hediyelerine alternatif olmayı hedefliyor. Gümüş rengi ve şık tasarımı ile yeni yıl ruhunu taşıyor. Tek parça olması sayesinde istenen yere taşıma kolaylığı yaşatıyor.

Gerçeğe en yakın renkleri yansıtarak izleme deneyimini üst seviyelere taşıyor. Uzun süren film ve dizi izleme şansı sunuyor. M1 Pro LED, cihaza entegre dahili Harman Kardon hoparlörleri ile birlikte geliyor. Bu sayede güçlü bir ses performansı sunuyor. Şarj edilebilir olması ile kapalı ve açık ortamlarda kullanma kolaylığı yaşatıyor.

Otomatik trapezoid düzeltme özelliğinin yanı sıra 4 köşe ayarı sayesinde görüntüleri kolayca ayarlama şansı tanıyor. Bu sayede 720p HD çözünürlük, 100 inç maksimum değerlerinde yansıtma gerçekleştiriyor.

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