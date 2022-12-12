ViewSonic'ten Yeni Yıl Hediyesi: M1 Pro Projeksiyon Cihazı
ViewSonic, görüntüleme teknolojilerinin lideri olarak yeni yılda da kullanıcılarını unutmuyor. Sevdiklerinize en iyi hediyeyi ViewSonic ile alabilirsiniz!
Görüntüleme teknolojilerinin lider konumunu taşıyan Viewsonic, yeni yılda da kullanıcılarını unutmuyor. Yılbaşına sayılı günler kala hem eğlenceli hem de fonksiyonel bir hediyeyle kullanıcı karşısına çıkan Viewsonic, teknolojik ürünlerini liste başında tutuyor.
M1 Pro LED projeksiyon cihazını kullanıcılarıyla buluşturan marka, kolay kurulum başta olmak üzere taşınabilir kompakt boyutu ve görüntüyü her yüzeye yansıtabilme teknolojisiyle en iyi yılbaşı hediyesi olmaya aday.
M1 Pro ile 360 Derece İzleme Deneyimi Yaşayın
Teknolojiyi ve eğlence deneyimini en iyi şekilde yaşatmaya aday olan ViewSonic, M1 Pro LED projeksiyon, yılbaşı hediyelerine alternatif olmayı hedefliyor. Gümüş rengi ve şık tasarımı ile yeni yıl ruhunu taşıyor. Tek parça olması sayesinde istenen yere taşıma kolaylığı yaşatıyor.
Gerçeğe en yakın renkleri yansıtarak izleme deneyimini üst seviyelere taşıyor. Uzun süren film ve dizi izleme şansı sunuyor. M1 Pro LED, cihaza entegre dahili Harman Kardon hoparlörleri ile birlikte geliyor. Bu sayede güçlü bir ses performansı sunuyor. Şarj edilebilir olması ile kapalı ve açık ortamlarda kullanma kolaylığı yaşatıyor.
Otomatik trapezoid düzeltme özelliğinin yanı sıra 4 köşe ayarı sayesinde görüntüleri kolayca ayarlama şansı tanıyor. Bu sayede 720p HD çözünürlük, 100 inç maksimum değerlerinde yansıtma gerçekleştiriyor.
ViewSonic LED projeksiyon cihazları ile ilgili detaylı bilgi almak için web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.
MediaMarkt Aksesuar Kampanyası Başladı: Uygun Fiyatlı Sayısız Ürün İndirimde!
MediaMarkt, yılın sonlarına yaklaşırken teknolojik aksesuar ihtiyacı olanlar için büyük bir indirim yapıyor. Hem mağazalarda hem de mobil uygulama üzerinde geçerli olacak kampanya dahilinde aksesuar kategorisinde pek çok ürün farklı fırsatlarla karşınıza çıkıyor.
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