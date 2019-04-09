Netflix Telefon / Bilgisayardan Televizyona (TV'ye) Görüntü Aktarma

Netflix, dizileri ve filmleri ile şu anda en çok takip edilen, izlenen online platform konumunda. Akıllı telefon, tablet, televizyon, oyun konsolunda indirilebilir olan Netflix’e yeni üye olanlar için görüntü aktarma yollarını paylaşıyoruz. Netflix telefondan televizyona bağlanma nasıl yapılır? Netflix telefon indirip bilgisayara aktarma nasıl yapılır? Netflix TV’ye görüntü aktarmanın tüm yollarını paylaşıyoruz.

Yerli yabancı farklı türde geniş bir film, dizi, tv şov arşivine sahip olan Netflix, legal olarak online film ve dizi izlemek isteyenlerin tercih ettiği bir uygulama. Ülkemizde Netflix paketleri fiyatları oldukça pahalı olmasına karşın oldukça popüler. Temel, Standart, Özel ve Mobil özel olmak üzere 4 paket sunan platformun standart üyelikte verdiği görüntü kalitesi bile oldukça yüksek. İçeriği sürekli güncellenen servisin çekici bir yanı da; tüm platformlarda yer alması. Akıllı telefon, tablet, akıllı televizyon, TV box, hatta tek amacı oyun oynatmak olan konsollarda bile indirip tüm içeriğe ulaşabiliyor, bir cihazda yarım bıraktığınız içeriğe diğer cihazdan kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Aynı anda 4 ekran üzerinden eş zamanlı izlemeyi desteklemesi de platformun beğenilen yanlarından bir diğeri. Tek Netflix üyeliği alıp istediğiniz kadar üye dahil edebiliyorsunuz. Böylesine güzel platforma ister tek başınıza dahil olmuş olun, isterseniz de ortak olun, görüntü aktarma yollarını bilmenizde fayda var. Netflix, mobil cihazdan veya bilgisayardan televizyona görüntü aktarmanın farklı birçok yolunu sunuyor.

Netflix TV'den Nasıl İzlenir?

Netflix Telefondan Televizyona Bağlanma, Görüntü Aktarma:

Chromecast Kullanarak: Netflix telefondan televizyona görüntü aktarmanın en kolay yolu diyebiliriz. Telefondaki görüntüyü kablosuz olarak televizyona aktarmanızı sağlayan Chromecast, televizyonunuzda bir özellik olarak dahili bulunabileceği gibi ayrıca satın alınabilen bir cihazdır. iPhone ve iPad’de kablosuz görüntü yansıtma özelliği AirPlay’i kullandıysanız Chromecast de benzer şekilde çalışıyor. Chromecast kurulumunu tamamladıktan sonra tek yapmanız gereken telefondan Netflix’i açıp tepedeki Yayınla simgesine dokunup Chromecast’inizi seçmek. Televizyonunuzun dahili Chromecast özelliği varsa aynı adımları takip ederek görüntüyü mobilden TV’ye verebilirsiniz. Sadece görüntüyü aktarmakla kalmıyor, ileri geri sarma, duraklatma, ses ve altyazı ayarlarını da değiştirebiliyorsunuz. İkinci Ekranı Kullanarak: Akıllı televizyona sahipseniz modeli markası ne olursa olsun yüksek ihtimal Netflix ya yüklü gelmiştir ya da sonradan indirilip yüklenebilir. Akıllı televizyonunuzda ve mobil cihazınızda aynı Netflix hesabıyla oturum açarak mobil cihazınızı bir uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz. Mobilde Netflix’i açıp Yayınla simgesine dokunup televizyonunuzu seçmeniz yeterli. Tek dikkat etmeniz gereken; telefonla televizyonun aynı WiFi ağına bağlı olması. HDMI Kablosu Kullanarak: iPhone kullanıyorsanız Lightning to HDMI kabloyla, Android telefon kullanıyorsanız micro HDMI kablo ya da USB-C to HDMI kabloyla mobilden televizyona görüntüyü aktarabilirsiniz.

Netflix Bilgisayardan TV'ye Aktarma: