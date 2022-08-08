İnsanlık varolduğundan bu yana dünya üzerinde yüzlerce, binlerce savaş yapıldı. Savaşlar bir taraf için haklıyken bir taraf için haksız ve insanlık dışı bir suçtu. Bu savaşların insanlık için büyük yararlarıda oldu özellikle teknolojinin ilerlemesine büyük katkıda bulunan ve insanları Ay'a ayak basmasına kadar yol alan bir araç oldu. Savaşların çoğalmasıyla insanlık kendini daha da geliştirdi ve birçok iyilik ve kötülük bir arada oldu.

Tabi savaşların gerçekleşmesi sadece olduğu yerde kalmayacak birçok olayı da beraberinde getirecekti. Bunların arasında savaşların filmlere yansımış olması da bulunmakta. Sizleri o tarihe götürüp adeta savaşın içine sokabilecek savaş filmlerini bir araya getirdik. Peki en iyi savaş filmleri neler? Gelin birlikte bakalım.

En İyi Savaş Filmleri

Fury

Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds)

DUNKRIK

T-34

Kapıdaki Düşman (Enemy at the Gates)

STALINGRAD

Hayat Güzeldir (Life is Beautiful)

Çöküş (Downfall)

120

Ayla

Fury

Tanklar savaş için büyük önem taşımaktadır. 2. Dünya Savaşı'nı konu alan film. 5 kişilik bir tank personelinin ve o ekibe yeni katılan acemi bir askerin hikayesini anlatmakta. Nazi Almanya'sının tanklarına karşı mücadele veren ekip birçok zorluk çekmektedir. Çünkü Alman tankları oldukça güçlü ve yırpıtıcıdır. Film içinde birçok duygusal ve aksiyon sahnesi bir arada yaşanmıştır.

Tür: Aksiyon, drama ve savaş

Oyuncular: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman

IMDb Puanı: 7.5

Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds)

Nazi Almanya'sının dünyaya kabus bir şekilde yayılmaya devam etmesi ve Yahudi'lerin baş düşmanı Adolf Hitler'i öldürmek için toplanan bir ekip, birçok gizli görev ile savaşın kaderini değiştirmeyi hedefler. Film ne kadar gerçeği yansıtmasa dahi birçok izleyici tarafından beğenilmiş birçok izleyici tarafından da eleştirilmiştir. Film içinde birçok ünlü oyuncunun yer aldığınıda söylemekte yarar var.

Tür: Macera, drama ve savaş

Oyuncular: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth

IMDb Puanı: 8.3

DUNKRIK

Tarihin en büyük savaşını konu alan yani 2. Dünya Savaş'ını konu alan film, Nazi ordusu tarafından sıkıştırılmış, Belçika, Britanya ve Fransız askerlerini konu alıyor. Film birçok ülkede çekilmiş ve birçok izleyici tarafından beğenilmiştir. Birçok 2. Dünya Savaşı filmi gibi DUNKRIK'de savaş atmosferini izleyicilere yansıtıyor.

Tür: Aksiyon, drama ve tarih

Oyuncular: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance

IMDb Puanı: 7.8

T-34

2. Dünya Savaşı hakkında en az bir bilgiye sahipseniz. Nazi Almanya'sının bir türlü yıkılmak bilmeyen tanklarını duymuştursunuz. Adeta bir ölüm makinesi olan Nazi tankları, o dönemlerde birçok düşmanını korkutmaktaydı. Ancak Almanların baş düşmanı Sovyetler Birliği'nin T-34 tankı Alman ordusunun tanklarına kıyasla daha avantajlı konumdaydı.

Elbette T-34 tankı Alman tankları kadar güçlü olmasa da en önemli özelliği kolay bir şekilde tamir edilmesi ve hızlıca tekrar üretebilmesiydi. Tabi bu özellikler de savaş için çok önemli bir özellikti. T-34 Filmi, cesur Sovyet askerlerinin esir alındığı Alman esir kampından kaçması ve Almanlar ile mücadelesini anlatmakta.

Tür: Aksiyon ve savaş

Oyuncular: Alexander Petrov, Irina Starshenbaum, Viktor Dobronravov

IMDb Puanı: 6.7

Kapıdaki Düşman (Enemy at the Gates)

Her savaşta bir keskin nişancı bulunur ve keskin nişancılar neredeyse savaşın kaderini belirlemekte. 2. Dünya savaşının en önemli olaylarından biri de Stalingrad şehrinin Rus'lar tarafından elde tutulmasıydı çünkü bu olay Sovyet Rusya'nın kaderini belirleyecek hatta dünyanın kaderi tekrar yazılacaktı.

Kapıdaki Düşman filmi ise dünyanın Stalingrad mücedelesinin sonucunu beklerken Almanlar arasında ismi duyulmaya başlayan meşhur Vassili konuşmaya başlandı. Almanları savaşın ilerleyeşinde oldukça sıkıntıya sokan keskin nişançı savaşın kaderini belirliyordu. Ancak Alman ordusunun da çok iyi bir keskin nişancısı vardı. Film, bu iki keskin nişancısı ve savaşta yaşanan acıklıkları anlatmakta.

Tür: Aksiyon, drama ve savaş

Oyuncular: Jude Law, Ed Harris, Joseph Fiennes

IMDb Puanı: 7.6

STALINGRAD

2. Dünya Savaşı'ın en önemli çatışmaları arasında yer alan Stalingrad'tan bahsetmemek olmaz. Almanların Sovyet Rusya'ya girmesi için Stalingrad bölgesini ele geçirmek çok önemlidir. Ancak Rusya oldukça güçlü savunma yapmaktadır. Bu savunma arasında bir bina ortada kalmakta ve o bina içinde bir kadın yaşamaktadır.

Rus askerleri ile dost olan kadın, askerlerin savaşın içinde unuttuğu birçok duyguyu yaşatmakta ve askerlerin ona savaşın içinde küçük sürprizler yapmasına değinmektedir.

Tür: Aksiyon, drama ve savaş

Oyuncular: Mariya Smolnikova, Yanina Studilina, Pyotr Fyodorov

IMDb Puanı: 5.6

Hayat Güzeldir (Life is Beautiful)

Dünya tarihindeki en büyük kara lekelerden biri de Nazi Toplama kamplarıydı, ailesi ile yahudi olduğu öğrenilen bir yahudi aile, Naziler tarafından toplama kamplarına götürülür. Ancak ailenin bir çocuğu vardır ve babası çocuğunu saklamaya çalışmakta, bunun askerler tarafından bir oyun olduğunu ve oyunu kazanırsak bize hediye vereceklerini belirtir.

Tabi ki ortada böyle bir şey yoktur. Fakat bir baba çocuğunu endişeye kapılmaması için elinden geleni yapmak zorundadır. Filmin içinde çocuk babası ile birlikte anos odasına gitmekte ve annesine mesaj göndermektedir, bu olay birçok kişiyi duygulandırmıştır.

Tür: Komedi, dram ve romantik

Oyuncular: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini

IMDb Puanı: 8.6

Çöküş (Downfall)

Bir katil olarak görülen Adolf Hitler, artık savaşı kazanamayacağı ve Almanya'nın bu savaşta yenik düşeceğini bilmektedir. Bir sığınakta geçen film, Hitler'in Alman ordusundaki komutanlar ile sürekli toplantılar yaparak savaşı kazanmaya çalıştırır. Ancak başarılı olamayacağı diğer komutanlar tarafından çoktan anlaşılmıştır. Bunu bilen bazı Alman askerleri ise çoktan intihar etmeye başlamıştır.

Tür: Biyografi, drama ve tarih

Oyuncular: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Ulrich Matthes

IMDb Puanı: 8.2

120

Türk milletinin fedakarığını konu alan film, 1 okul müdürü ve 120 çocuğun vatanlarını korumak için yola çıkmakta ve ailelerinin onları beklemesini anlatmaktadır. 1. Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğuna büyük zarar vermekte ve yardım isteyen birlikler cevap alamamaktadır. Çünkü ülkenin dört bir yanında insanlar savaşmakta ve zor durumdadırlar. Birçok izleyici tarafından beğenilen film, gerçek bir olayı anlatmaktadır.

Tür: Drama, tarih ve savaş

Oyuncular: Özge Özberk, Cansel Elcin, Burak Sergen

IMDb Puanı: 7.2

Ayla

2. Dünya Savaşı'nın sebebi 1. Dünya Savaşıydı. Soğuk Savaş'ın nedeni de hali ile 2. Dünya Savaşıydı. Soğuk Savaş'ın sıcak çatışması olan Kore Savaşı, aslında Sovyetler Biriliği ile Amerika'nın savaşı olarakta bilinmekte. Film, Türk ordusunun Güney Koreye yardıma gittiği savaşta gerçek bir dramatik olayı anlatmakta.

Savaşta küçük bir kız çocuğu bulan Türk askeri onun manevi babası olmuştur ve ordu içinde küçük bir sevimlilik olarak görülmektedir. Ancak savaş bittikten sonra babasından ayrılmak zorunda kalan küçük kız, birçok duygusal iz bıraktırmıştır.

Tür: Biyografi, drama ve tarih

Oyuncular: Çetin Tekindor, Ismail Hacioglu, Kyung-jin Lee

IMDb Puanı: 8.3

Bu içeriğimizde en iyi savaş filmleri neler? Anlatmış olduk. Sizler en çok hangi savaş filmini seviyorsunuz, hangi filmi sizi en çok duygulandırdı, bu listede sizce hangi film olmalıydı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.