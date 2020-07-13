En İyi Tam Kablosuz Kulaklık Modelleri - 2020

Son zamanlarda hızla gelişen tam kablosuz kulaklık pazarı mevcut durumda pek çok ihtiyacı karşılayabilecek bir seviyeye ulaştı. Peki 2020 yılında bir tercih yapmanız gerekirse en iyi seçenekler hangileri? Sizler için hazırladığımız En İyi Tam Kablosuz Kulaklık Modelleri yazısında merak ettiğiniz tüm bu sorulara ışık tutacağız.

En İyi Tam Kablosuz Kulaklık Modelleri: Hangisi Alınmalı?

Henüz kısa bir süre önce tam kablosuz kulaklık modelleri emekleme çağının ilk aşamalarındaydı ve pek çok yönden geliştirilmeye muhtaç durumdaydı. Aslında her yeni teknolojide geçerli olduğu gibi bu ürün grubunun gelişimi de birkaç yıllık bir süreçte rayına oturdu.

Son zamanlarda karşılaştığımız tam kablosuz kulaklık modelleri en gelişmiş ses teknolojileri ile birlikte gelir ve bir çift kablolu kulaklık kadar iyi bir deneyim sunar. Biz de bu yazıda bütçenize yönelik iyi bir seçim yapabilmeniz için en iyi tam kablosuz kulaklık modellerini sizler için listeledik.

Sony WF-1000XM3

Ülkemizde ortalama 1,299 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Sony WF-1000XM3 listenizin en üst sıralamalarında yer almaya aday bir model. Dahili olarak aktif gürültü engelleyici teknolojisine sahip olan modelin, bu işi AirPods Pro'dan çok daha iyi bir şekilde yapabildiğini söyleyebiliriz. Ancak yine de kulak üstü kulaklık ile sunulan performansı beklememelisiniz.

Artıları

- Gürültü engellemede rakiplerine kıyasla çok daha iyi.

- Göze çarpmayan ve kulaktan uzamayan bir tasarıma sahip.

Eksileri

- Spor için uygun değil.

- Üzerinde yanıp sönen bir mavi ışık var. Evet, bence bir eksi.

Sennheiser Momentum True Wireless 2

Ülkemizde ortalama 2,299 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Sennheiser Momentum True Wireless 2 üst düzey ses kalitesi arayan kullanıcılara hitap ediyor. Bu segmentteki rakipleri gibi aktif gürültü engelleyici özelliği ile gelen modelde rakiplerine kıyasla çok daha uzun bir pil ömrünün bulunduğunu da söyleyelim.

Artıları

- Gerçekten çok başarılı ses deneyimi.

- Şık tasarım.

Eksileri

- Rakiplerine kıyasla pahalı.

- Bazı kullanıcılar, özellikle kulağı küçük olanlar, ergonomik sorunlar yaşadığını dile getiriyor.

Apple AirPods Pro

Ülkemizde ortalama 1,650 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Apple AirPods Pro, şirketin diğer kablosuz kulaklıklarına kıyasla daha iyi bir ses deneyimi ve ergonomik bir tasarım ile birlikte geliyor. Diğer iki modelde olduğu gibi bu modelde de aktif gürültü engelleyici bulunuyor. Buna karşın performansın diğer iki modele nazaran daha kötü olduğunu söyleyebiliriz.

Artıları

- Terlemeye ve su sıçramasına karşı dayanıklılık.

- Apple ekosistemi ile başarılı uyum.

Eksileri

- Kutudan USB-C to Lightning kablosu çıkıyor. Bu, eğer elinizde yoksa, USB-C portuna sahip bir şarj adaptörü edinmeniz ya da başka bir kablo almanız gerektiği anlamına gelir.

Samsung Galaxy Buds Plus

Ülkemizde ortalama 849 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Samsung Galaxy Buds Plus, diğer modellerin aksine aktif gürültü engelleyici sunmuyor olsa da rakiplerine nazaran daha uygun bir fiyat etiketine sahip olması ile öne çıkıyor. Bu noktada eğer bütçenizi üst seviyelerde tutmak istemiyorsanız iyi bir seçenek olabilir.

Artıları

- Rakiplerine nazaran uygun fiyatlandırma.

- Fiyatına göre uygun ses deneyimi.

Eksileri

- Mikrofon kalitesi çok yetersiz.

Xiaomi Amazfit PowerBuds

Ülkemizde ortalama 750 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Xiaomi Amazfit PowerBuds diğer modellerin sunmadığı bazı ilgi çekici özellikler ile birlikte öne çıkıyor. Örneğin kalp ritminizi ölçebilen bu kablosuz kulaklık, yaklaşık sekiz saate kadar müzik deneyimi ve IP55 sertifikasında su ve toz direnci sunuyor.

Artıları

- IP55 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık.

- Kalp ritmini ölçüyor.

- Rakiplerine nazaran uygun fiyatlandırma.

- Uzun pil ömrü.

Eksileri

- Ses performansı rakiplerinin gerisinde.

Bu modelle birlikte en iyi tam kablosuz kulaklık modelleri yazımızın sonuna geldik. Peki siz hazırladığımız bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şu an alınabilecek en iyi tam kablosuz kulaklıklar hangileri? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.