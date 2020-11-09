IP Sertifikası Nedir? Ne Anlama Gelir? Ne İşe Yarar? - Eğer yeni bir akıllı telefon alacaksanız, teknik özellik tablosunda yer alan IP Sertifikası bilgileri dikkatinizi çekmiş olabilir. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor ve ne ifade ediyor? İşte konu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

IP Sertifikası Nedir?

IP Sertifikası akıllı telefonunuzun, kameranızın, akıllı saatinizin ya da benzeri elektronik ürünlerinizin suya ve toza karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gösteren terimlerdir. IP ifadesinden sonra yer alan sayılardan ilki toza, ikincisi ise suya karşı dayanıklılığı ifade eder. Yani IP68 dediğimizde 6 rakamı toza karşı dayanıklılığı, 8 rakamı ise suya karşı dayanıklılığı işaret eder.

Bunlara ek olarak darbe direncini ölçen üçüncü bir rakam daha olabilir ancak bunu genellikle oldukça nadir şekilde görürsünüz.

IP Sertifikası Ne Anlama Gelir?

Öncelikle toza karşı dayanıklılık ile başlayalım. Toza karşı dayanıklılıkta 0 ila 6 arasında bir değer görürsünüz. Sayı artıkça, korunma seviyesi de artıyor. Öte taraftan suya karşı dayanıklılık için 0 ila 9 arasında değerler bulunur. Yine aynı şekilde sayı artıkça, korunma seviyesi de artar.

Derece Korunma Seviyesi Açıklaması IP 0X Koruma Yok - IP 1X >50 mm katı cisimler 50 mm'den Büyük Cisimler Cihaza Giremez IP 2X >12,5 mm katı cisimler 12,5 mm'den Büyük Cisimler Cihaza Giremez IP 3X >2,5 mm katı cisimler 2,5 mm'den Büyük Cisimler Cihaza Giremez IP 4X >1 mm katı cisimler 1 mm'den Büyük Cisimler Cihaza Giremez IP 5X Toza Karşı Korumalı Toz Girişi Tamamen Engellenmez IP 6X Toz Geçirmez Toz Girişi Tamamen Engellenir

Hemen üstteki tabloda toza karşı dayanıklılık üzerine derecelendirme tablosunu görebilirsiniz.

Derece Korunma Seviyesi Açıklaması IP X0 Koruma Yok - IP X1 Düşey Suya Karşı Korunaklı Dik Düşen Su Damlası Zarar Vermez IP X2 15 Derece Eğik Su Damlasına Korunaklı Cihaza 0 - 15 Derece ile Düşen Su Damlası Zarar Vermez IP X3 Su Püskürmesine Korunaklı Cihaza 0 - 60 Derece ile Düşen Su Damlası Zarar Vermez IP X4 Su Sıçramasına Karşı Korunaklı Cihaza Herhangi Bir Yönden Sıçrayan Su Zarar Vermez IP X5 Su Fışkırtmasına Karşı Korunaklı Cihaza Herhangi Bir Yönden Fışkırtılan Su Zarar Vermez IP X6 Güçlü Su Fışkırtmasına Karşı Korunaklı Cihaza Herhangi Bir Yönden Yüksek Akış Hızı ile Fışkırtılan Su Zarar Vermez. IP X7 30 Dakika Daldırmaya Dayanıklı Belirtilen Sıcaklık ve Basınçtaki Suya Yarım Saate Kadar Dayanıklı IP X8 Sürekli Daldırmaya Dayanaklı Belirtilen Sıcaklık ve Basınçtaki Suya Sürekli Daldırmaya Dayanıklı IP X9 Ekstrem Koşullara Dayanıklı

Hemen üstteki tabloda suya karşı dayanıklılık üzerine derecelendirme tablosunu görebilirsiniz.

IP Sertifikası Ne İşe Yarar?

IP Sertifikası cihazınızın toza ve suya karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir.

Örneğin IP68 ile gelen bir akıllı telefona sahipseniz cihazınız, toz geçirmez yapıdadır. Ayrıca cihazınızı bir buçuk metre derinliğe kadar otuz dakikaya kadar suda tutabilirsiniz. Yine de en doğru bilgi için akıllı telefon üreticiniz ile iletişime geçmeniz en doğrusu olacaktır. Son olarak unutmayın, su geçirmez telefon yoktur, suya dayanıklı telefon vardır.