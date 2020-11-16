Oyuncu Monitörü Satın Alma Rehberi: Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Oyuncu Monitörü Satın Alma Rehberi - Oyuncuların en az oyunlar kadar sevdiği bir şey varsa, bu hiç şüphesiz oyuncu monitörleri olacaktır. Hemen her yerde gecikme süreleri, paneller, yenileme hızları ve çözünürlükler üstüne dönen bir muhabbete denk gelebilirsiniz. Ayrıca evet, kabul ediyoruz ki bu garip terminoloji başlangıçta karmaşık ve kafa karıştırıcı gibi gözüküyor olabilir.

Sizler için oluşturduğumuz bu rehberde oyuncu monitörlerinin altında yatan teknolojilere daha yakından bakacağız ve bunların, oyun deneyiminizi nasıl şekillendirdiğini sizlere aktaracağız.

Oyuncu Monitörü Satın Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Söz konusu şey işlemciler, anakartlar ya da grafik işlemciler olduğunda seçimleriniz genellikle bütçenize bağlıdır ancak monitörler biraz daha farklıdır. Sonuç olarak sizlere görsel bir deneyim sunarlar ve söz konusu şey görsel deneyim olduğunda herkesin görüşleri birbirinden farklı. Nitekim sahip olduğunuz grafik işlemci ve hatta oynayacağını oyun dahi monitör seçiminizi etkileyebilir.

Tüm bunları akılda tutarak monitör teknolojilerinin derinlerine dalalım.

Yenileme Hızı (Hz) Nedir? Ne İşe Yarar?

Kısa bir şekilde Yenileme Hızı, monitörünüzdeki görüntülerin ne kadar hızlı değişebileceğini belirleyen bir faktördür.

Evet, teknolojinin derinliklerinde yaşadığımız bu çağda bile videolar hala süper hızlı değişen bir dizi hareketsiz görüntüden oluşur. Bir ekrandaki görüntünün değişme hızı hertz (Hz) cinsinden ölçülür. Örneğin 120Hz bir monitörünüz varsa, ekranınız saniyede 120 kez yenilenebilir.

Bugün satışa sunulan pek çok monitör standart olarak 60Hz ekran yenileme hızına sahiptir ancak paranıza kıyarak 120Hz, 144Hz, 240Hz veya daha yükseğine sahip olmanız mümkün.

Kısa bir şekilde söylemek gerekirse ekran yenileme hızı ne kadar yüksek olursa, ekran kartının bu görev için hazır olduğunu varsayarsak, oyun deneyiminiz de o kadar sorunsuz işlenecektir. Ekran yenileme hızı artıkça geçişler daha hafif ve daha yumuşak olur.

G-Sync ve FreeSync Nedir? Ne İşe Yarar?

AMD tarafında FreeSync ve Nvidia tarafında G-Sync bazı durumlarda karşınıza çıkacak terimlerden birisi. Kısa bir şekilde bahsetmemiz gerekirse bu iki teknoloji aslında aynı amaçlara hizmet ediyor ancak isimlendirmeleri farklı. Her iki teknolojinin de amacı daha pürüzsüz bir görüntü sağlayabilmek adına monitörün ve ekran kartının yenileme hızlarını eşitlemektir.

Eğer bir ekran kartı, monitörün gösterebileceğinden daha fazla kareyi işlerse bu durumda ekran yırtılması olarak isimlendirilen bir sorun yaşarsınız. Bu, mevcut görüntünün ve sonraki görüntülerin ekranda aynı anda görülmesine verilen bir isim.

Bu nedenle her iki teknoloji de harikadır ancak bunun için uyumlu bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Eğer Nvidia GeForce ekran kartı kullanıyorsanız G-Sync, eğer AMD Radeon ekran kartı kullanıyorsanız FreeSync teknolojisine sahip bir monitör seçmeniz faydalı olacaktır.

Gecikme Süresi Nedir? Ne İşe Yarar?

Yukarıdaki maddelerden anladığınız üzere ekran yenileme hızı büyük bir denklemin önemli bir parçasıdır. Yine de dikkate alınması gereken tek faktör değil.

Monitörlerdeki önemli faktörlerden birisi de Gecikme Süresi olarak adlandırılıyor. Bu, bir video sinyalinin monitörde işlenmesi ile bunun görüntülenmesi arasında geçen süreyi temsil eder. Çoğu durumda milisaniye (ms) cinsinden ölçülür. Özellikle çevrim içi rekabetçi oyunları oynayacaksanız, gecikme süresinin düşük olması faydalı olacaktır.

Kısaca ne kadar düşük gecikme süresi, o kadar iyi.

TN, IPS, VA Paneller Nedir? Ne İşe Yarar?

Yeni bir monitör satın alırken karşınıza farklı tiplerde paneller çıkacaktır. VA'yı genellikle saf dışı bırakmanızı tavsiye ettiğimiz için diğer ikisi ile devam edelim. Bu konu biraz daha karmaşık olduğu için derinlemesine anlatan başka bir yazımız var. Ona hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz ancak bu kısımda da ufak bir özet geçmemiz faydalı olacaktır.

TN paneller genellikle çok daha düşük gecikme süresi sunarlar ancak farklı açılarda soluk renk problemleri vardır. Yani monitöre soldan ya da sağdan bakarsanız bazı renklerin tersine döndüğünü göreceksiniz. IPS bu sorunun üstesinden gelir ancak düşük gecikme süresine sahip bir IPS panel için çok daha fazla ödemeniz gerekir.

Bu noktada bizim tavsiyemiz 5ms ya da 4ms gecikme süresine sahip bir IPS panel almanız yönünde olacaktır. Tabii bütçeniz yeterliyse 1ms her zaman daha iyidir.

HDR Nedir? Ne İşe Yarar?

Yüksek Dinamik Aralık anlamına gelen HDR, modern monitörlerde yer alan önemli özelliklerden birisidir.

Bunu çoğunlukla 4K UHD monitörlerde bulacaksınız ancak daha düşük çözünürlüğe sahip bazı modellerde de görmeniz mümkün. HDR ekran, daha geniş bir renk yelpazesine imkan sunar. Sonuç olarak renkler daha canlı görünür ve daha çarpıcı bir görsel deneyim sunulur.

Öte taraftan HDR, üst segmente hitap eden bir özelliktir ve onu istiyorsanız yüksek bedeller ödemeniz gerekebilir. O nedenle isteyip istemediğinizi bir daha düşünün.

Renk Alanı / Profili Nedir? Ne İşe Yarar?

Renk Alanı ya da Renk Profili, bir monitörün görüntüleyebileceği potansiyel renk aralığını temsil eder.

sRGB, AdobeRGB ve NTSC dahil olmak üzere monitörlere göz atarken karşılaşabileceğiniz çeşitli renk profilleri bulunur.

Kötü şey şu ki, söz konusu şey renk aralıkları olduğunda bilmek istediğinizden çok daha geniş bir alana giriş yapmış olacaksınız. Genel bir kural olarak her bir renk alanının yüzdesi ne kadar yüksekse, monitörün o denli iyi bir renk reprodüksiyonuna sahip olduğunu bilmeniz yeterli olacaktır.

Tepe Parlaklığı Nedir? Ne İşe Yarar?

Tepe Parlaklığı metrekare başına kandela ( cd / m2 ) cinsinden ölçülen en yüksek parlaklık oranını ifade eder. Ekranınızda bir görüntü varken en parlak kısımlar en yüksek parlaklık noktasına ulaşabilir ancak daha koyu kısımlar bunun altında kalacaktır.

Günümüzde 250 cd / m2 ila 350 cd / m2 aralığında bulunan monitörler normal kabul edilir. Eğer bir HDR monitörünüz varsa, muhtemelen en az 400 nit parlaklığa sahip olan bir ekrana bakıyorsunuzdur. Yine pek çok şeyde olduğu gibi, tepe parlaklığında da seçimler kişilere özeldir. Bazıları için 1000 nit parlaklık güzel iken bazıları bu denli parlaklığın gözlerini yorduğundan şikayet ediyor.

En / Boy Oranı Nedir? Ne İşe Yarar?

Son olarak bir monitör satın alacağınızda 16:9 21:9 ve 32:10 gibi çeşitli en boy oranları ile karşılaşacaksınız.

Orandaki ilk sayı ekranın genişliğini, ikinci sayı ise yüksekliğini temsil eder. 16:9 ekrandan yola çıkarsak 16 birim genişliğinde ve 9 birim yüksekliğinde bir ekrana bakıyor olacaksınız. Günümüzde satın alacağınız pek çok monitör genellikle 16:9 ya da 21:9 en boy oranlarına sahip olacaktır.

İşte bu kadar! Artık monitörlerin o karmaşık gibi gözüken terminolojisine dair bazı fikirlerinizin olduğunu varsayıyoruz. Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.