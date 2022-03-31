MediBang Paint
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,222
- DOSYA BOYUTU 38.39 MB
- Üretici MediBang Inc.
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MediBang Paint programını kullanarak bilgisayarınızda kolayca grafik çizimler gerçekleştirebilirsiniz.
Günümüzün popüler meslek gruplarından bir tanesi olan Grafikerlik hemen hemen her alanda karşımıza çıkar oldu. Bazen sosyal medyada atacağımız post tasarımları, bazen şirketimizin imzası olacak olan logomuz kısaca pek çok alanda grafiklerler yetenekleri ile ihtiyaçlarımıza cevap verir oldu. Grafiklerler Adobe PhotoShop gibi araçlar ile tasarımlar hazırlarken, bu araçlar sıradan insanlar için epey karmaşık bir yapıya bürünür oldu. İşte tam da bu gibi durumlar için geliştirilen MediBang Paint uygulaması ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.
MediBang Paint Özellikleri
- Basit işlemler,
- Ücretsiz,
- İngilizce,
MediBang Paint uygulaması, Windows işletim sistemli PC sahiplerine yönelik hazırlanmış ücretsiz bir grafik çizim yapma uygulaması olarak karşımıza çıktı ve çok kolay kullanılır yapısı sayesinde karmaşık tasarım programlarından uzak durmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alacaktır. Temiz arayüzü sayesinde tüm çizim araçlarına sorunsuzca ulaşabileceğinizi de belitelim.
Uygulamanın içerisinde yer alan fırçalar, efektler, boyut ayarları, renklendirme ve arkaplanların yanında, kullanabileceğiniz hazır karakterler sayesinde neredeyse gerçek bir çizgiroman dahi yaratma şansınız mevcut. Programın Android, iOS ve Mac sürümleri ise Windows sürümü ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.
MediBang Paint
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 884
- DOSYA BOYUTU 7.50 MB
- Üretici MediBang Inc.
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MediBang Paint uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda grafik ve ilüstrasyon çizimleri gerçekleştirebiliyorsunuz.
MediBang Paint uygulaması, Android akıllı telefon ve tablet sahipleri için hazırlanmış bir çizim yapma uygulaması olarak karşımıza çıktı ancak iOS, Mac ve Windows sistemlerinde de versiyonları olduğu için çalışmalarınızı tüm cihazlarınıza kolayca yayabiliyorsunuz. İlüstrasyon işleriyle uğraşanların uygulamada aradıkları tüm araçlara ulaşabileceklerini de belirtmek lazım.
Onlarca çizim seçeneği, doku, renk, ince ayarlar, kaydetme seçenekleri, çizgiroman tarzı yapabilme gibi pek çok araç MediBang Paint ile emrinize amade oluyor. Tüm varolan çizim araçlarının çok sayıda özelleştirme seçeneklerine sahip olmaları ise işleri daha da güzel hale getiriyor. Eğer bir yerden çizim işlerine başlamak istiyorsanız kesinlikle denemeden geçmeyin
MediBang Paint
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 117
- DOSYA BOYUTU 27.20 MB
- Üretici MediBang Inc.
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MediBang Paint uygulamasını kullanarak iPhone ve iPad cihazlarınızdan kolayca grafik çizimler gerçekleştirebiliyorsunuz.
MediBang Paint uygulaması, iPhone ve iPad cihazlarını kullanarak grafik çizimleri gerçekleştirmek isteyenlerin tercih edebilecekleri kaliteli alternatifler arasında. Zira uygulamayı kullanarak hem çok sayıda araca kavuşabiliyor, hem de Windows, Android ve Mac platformlarında da bulunan uygulamanın diğer sürümlerine çalışmalarınızı geçirebiliyorsunuz.
Fırçalar, renkler, efektler, filtreler, arkaplanlar, hazır etiketler, katman desteği, fontlar gibi onlarca farklı araca sahip olan uygulama, bu araçların onlarca farklı varyasyonunu barındırması sayesinde neredeyse sınırsız çizim imkanları sunuyor denilebilir. Yeni bir çizim uygulaması arayanlar kesinlikle göz atmalılar.
MediBang Paint
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 279
- DOSYA BOYUTU 28.67 MB
- Üretici MediBang Inc.
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MediBang Paint programını kullanarak Mac cihazlarınızda kolayca ilüstrasyonlar hazırlayabilirsiniz.
MediBang Paint programı, Mac işletim sistemli bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz ücretsiz grafik çizim uygulamaları arasında yer alıyor. Çok sayıda çizim aracını sade ve anlaşılır bir arayüzle birlikte sunabilen uygulama, böylelikle çizgiroman bile çizebilmenizi sağlayabiliyor. Ayrıca Windows, Android ve iOS platformlarındaki eşlenikleri sayesinde çalışmalarınızı diğer cihazlarınızda da kolayca açabiliyorsunuz.
Uygulamada yer alan fırçalar, renkler, arkaplanlar, hazır nesneler ve diğer tüm düzenleme seçenekleri, kendi altlarında onlarca farklı opsiyona sahipler ve böylece çizim olanaklarınızın pek çok diğer profesyonel programdan geri kalmadığını da unutmamak lazım.