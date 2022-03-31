MediBang Paint programını kullanarak bilgisayarınızda kolayca grafik çizimler gerçekleştirebilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün popüler meslek gruplarından bir tanesi olan Grafikerlik hemen hemen her alanda karşımıza çıkar oldu. Bazen sosyal medyada atacağımız post tasarımları, bazen şirketimizin imzası olacak olan logomuz kısaca pek çok alanda grafiklerler yetenekleri ile ihtiyaçlarımıza cevap verir oldu. Grafiklerler Adobe PhotoShop gibi araçlar ile tasarımlar hazırlarken, bu araçlar sıradan insanlar için epey karmaşık bir yapıya bürünür oldu. İşte tam da bu gibi durumlar için geliştirilen MediBang Paint uygulaması ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

MediBang Paint Özellikleri

Basit işlemler,

Ücretsiz,

İngilizce,

MediBang Paint uygulaması, Windows işletim sistemli PC sahiplerine yönelik hazırlanmış ücretsiz bir grafik çizim yapma uygulaması olarak karşımıza çıktı ve çok kolay kullanılır yapısı sayesinde karmaşık tasarım programlarından uzak durmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alacaktır. Temiz arayüzü sayesinde tüm çizim araçlarına sorunsuzca ulaşabileceğinizi de belitelim.

Uygulamanın içerisinde yer alan fırçalar, efektler, boyut ayarları, renklendirme ve arkaplanların yanında, kullanabileceğiniz hazır karakterler sayesinde neredeyse gerçek bir çizgiroman dahi yaratma şansınız mevcut. Programın Android, iOS ve Mac sürümleri ise Windows sürümü ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.