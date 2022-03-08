Yapay zeka (AI), özellikle son yıllarda çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Yapay zekanın büyük bir popülerlik kazanmasının ardından pek çok film vizyona girdi. AI temalı film arıyorsanız en iyi yapay zeka konulu filmler listesi yardımcı olabilir.

AI, çoğu insan tarafından ilgi duyulan teknolojilerden bir tanesi. Yapımcılar, bu zamana kadar yapay zekayı konu alan çok sayıda yapım çıkardı. Bu filmlerden bazıları çok başarılı olurken bazıları ise beklentilerin altında kaldı.

En İyi Yapay Zeka Konulu Filmler Listesi

The Terminator

Matrix

2001: A Space Odyssey

Ex Machina

Her

Blade Runner

I Am Mother

RoboCop

Wall-E

I, Robot

Interstellar

Minority Report

Chappie

Mother/Android

Ron's Gone Wrong

Outside the Wire

Finch

Automata

Transcendence

Moon (2009)

Yukarıda AI temasına sahip olan oldukça başarılı filmlerin listesi bulunuyor. Bu filmler hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

1. The Terminator

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton ve Michael Biehn

1984 yılında vizyona giren The Terminator, dünyanın en popüler yapay zeka filmleri arasında yer alıyor. Atmosferi başarılı bir şekilde yansıtan film, 2029 yılında robotlar tarafından kontrol edilen bir gezegende geçiyor. Bilim kurgu ve aksiyon temalı yapımı beğenirseniz serinin diğer filmlerini de izleyebilirsiniz.

2. Matrix

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne ve Carrie-Anne Moss

Popüler bir yazılım şirketinde çalışan Thomas Anderson, Trinity ve Morpheus ile tanışır. Anderson, yaşadığı dünyanın aslında bir simülasyon olduğunu öğrenir. Thomas Anderson, kendisini bu olaydan kurtarmak için bir ekibe katılır.

Lana ve Lily Wachowski (Wachowski kardeşler) tarafından yazılıp yönetilen Matrix, vizyona girdiği dönemde çok büyük bir başarı elde etti. Öyle ki, 63 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 460 milyon dolar hasılata sahip oldu. Bu başarı üzerine film bir seriye dönüştürüldü.

3. 2001: A Space Odyssey

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood ve William Sylvester

Yönetmenliğini Stanley Kubrick’in üstlendiği 2001: A Space Odyssey’in senarist kadrosunda Stanley Kubrick ve Arthur C. Clarke yer alıyor. Yapay zeka temalı çok başarılı bir yapım olan 2001: A Space Odyssey, 1968 yılında vizyona girdi.

4. Ex Machina

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Domhnall Gleeson, Oscar Isaac ve Alicia Vikander

Bir teknoloji firmasında çalışan yazılımcı, patronunun yerleşkesinde yeni bir yapay zekayı test etmek ile görevlendirilir. Senaristliğini ve yönetmenliğini Alex Garland’in yaptığı Ex Machina, 2014 yılında vizyona girdi.

Başarılı bilim kurgu filminin müziklerini Ben Salisbury ve Geoff Barrow yaptı. 15 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 36,9 milyon dolar hasılat elde etti. Çoğu izleyici tarafından beğenilen yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

5. Her

IMDb Puanı: 8.0

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Amy Adams ve Scarlett Johansson

Los Angeles’ta yalnız yaşayan Theodore Twombly, mutsuzluk ve yalnızlıktan kurtulmak için yapay zekaya tabanlı bir işletim sistemi satın alır. Kişiselleştirilen işletim sistemi aynı zamanda konuşabiliyor.

İşletim sisteminin ismini, boşanma eşiğinde olduğu eşinin adı olan Samantha olarak belirler. Twombly, kablosuz kulaklık ile Samantha ile iletişim kurabiliyor. Bir süre sonra Samantha ile Twombly arasında duygusal bir bağ oluşur.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Spike Jonze’un üstlendiği Her, 23 milyon dolar bütçe ile çekildi. İzleyicilerin büyük bir kısmı tarafından beğenilen yapım 48,5 milyon dolar hasılat elde etti.

6. Blade Runner

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer ve Sean Young

1982 yılında vizyona giren Blade Runner, 2019 yılında Los Angelas’ta geçiyor. AI temalı başarılı bir yapım olan Blade Runner, 1 saat 57 dakika uzunluğunda. Philip K. Dick tarafından yazılan "Android'ler Elektrikli Koyun Düşler mi?" adlı romanı temel alıyor.

7. I Am Mother

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Clara Rugaard, Rose Byrne ve Hilary Swank

İnsan soyunun tükendiği bir dünyada geçen I Am Mother, bir robot tarafından yetiştirilen genç kızın hikayesini konu alıyor. Genç kız, farklı bir insanla tanışınca tüm dünyası altüst olur. 2019 yılında vizyona giren film, 1 saat 53 dakika uzunluğunda.

8. RoboCop

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Peter Weller, Nancy Allen ve Dan O'Herlihy

Bir çatışma sırasında vurularak öldürülen Alex Murphy isimli polis memurunun vücudu, OCP şirketi tarafından bir robot haline getirilir. Oluşturulan robota "RoboCop" adı verilir. Paul Verhoeven tarafından yönetilen filmin senaristliğini Edward Neumeier ve Michael Miner üstlendi.

9. Wall-E

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Ben Burtt, Elissa Knight ve Jeff Garlin

AI temalı animasyon filmi arayan izleyicilere hitap eden Wall-E 2008 yılında vizyona girdi. Dünya genelinde oldukça büyük bir başarıya ulaşan film 534 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Başarılı filmin senaryosunu Andrew Stanton ve Jim Reardon yazdı.

10. I, Robot

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Will Smith, Bridget Moynahan ve Bruce Greenwood

2035 yılında geçen I, Robot filminde Del Spooner isimli teknofobik bir polis, robot tarafından işlenmiş olabilecek ve insanlık adına büyük bir tehdide yol açabilecek bir suçu araştırır.

11. Interstellar

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Jessica Chastain

En iyi yapay zeka konulu filmler listesinin on birinci sırasında konumlanan Interstellar’da insanlık yok olmanın eşiğindeyken bir grup astonot, yaşanabilir bir gezegen bulmak için solucan deliğinden geçer ve oldukça tehlikeli bir seyahate çıkar.

12. Minority Report

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Tom Cruise, Colin Farrell ve Samantha Morton

2002 yılında vizyona giren film, özel bir polis biriminin katilleri suç işlemeden önce tespit edebildiği bir gelecekte geçiyor. Söz konusu polis biriminden bir memur, gelecekte işleyeceği bir cinayet ile suçlanır.

13. Chappie

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Sharlto Copley, Hugh Jackman ve Sigourney Weaver

Robotlardan oluşan bir polis ekibinin suça izin vermediği gelecekte geçen filmde bir robot, hissetmeye ve düşünmeye başlar.

14. Mother/Android

IMDb Puanı: 4,8

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Algee Smith ve Raúl Castillo

Oldukça şiddetli bir Android ayaklanması ile sarsılan dünyada bir grup genç güvenli bir ortam arar. 2002 yılında vizyona giren filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Mattson Tomlin üstlendi.

15. Ron's Gone Wrong

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 6A

Oyuncular: Jack Dylan Grazer, Zach Galifianakis ve Ed Helms

2021 yılında vizyona giren Ron's Gone Wrong isimli animasyon filmi, Ron isimli bir robot ile arkadaş olan çocuğun hikayesini konu alıyor. Peter Baynham ve Sarah Smith tarafından yazılan film, çoğu izleyici tarafından beğenildi.

16. Outside the Wire

IMDb Puanı: 5,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Anthony Mackie, Damson Idris ve Emily Beecham

İnsansız hava aracı pilotu, yakın gelecekte bir savaş bölgesine gönderilir. Pilot, bir nükleer saldırıyı durdurmak için oldukça gizli bir robot subay ile iş birliği yapar. Yönetmenliğini Mikael Håfström’un üstlendiği yapım 2021 yılında vizyona girdi.

Bilim kurgu temasına sahip olan başarılı film, 1 saat 55 dakika uzunluğunda. Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden filmi izleyebilirsiniz.

17. Finch

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: PG-13

Oyuncular: Tom Hanks, Caleb Landry Jones ve Marie Wagenman

Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalan birkaç kişiden biri olan robotik mühendisi Finch Weinberg, felaket yaşanmadan önce şirketiği şirkete ait St. Louis isimli yeraltı laboratuvarında köpeği Goodyear ve robot Dewey ile birlikte yaşar.

Goodyear isimli köpeğin korumak için oluşturulan Dewey hayatı, aşkı, dostluğu ve insan olmanın ne demek olduğunu öğrenir. 2021 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Miguel Sapochnik yaptı. Filmin senaristliğini ise Craig Luck ve Ivor Powell üstlendi.

18. Automata

IMDb Puanı: 6,0

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Antonio Banderas, Birgitte Hjort Sørensen ve Dylan McDermott

Robotların insanlara hizmet ettiği ve çeşitli görevleri yerine getirdiği yakın gelecekte geçen Automata’da oluşturulan bir protokole göre robotların kendilerini veya birbirlerini değiştirmesi yasaklanır. Jack Vaucan isimli robotlardan sorumlu sigortacı, kendisini değiştiren bir robotun olduğunu öğrenir. Vaucan, bunun üzerine söz konusu konu için bir araştırma başlatır.

19. Transcendence

IMDb Puanı: 6,2

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Johnny Depp, Rebecca Hall ve Morgan Freeman

Oldukça önemli bir yapay zeka projesi üzerinde çalışan Will Caster isimli bilim insanı bir saldırıya uğrar. Bilim insanı Evelyn Caster, eşi Will’in bilincini kuantum bilgisayarına aktarır. Bu, tehlikeli sonuçların meydana gelmesine yol açar.

20. Moon (2009)

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Sam Rockwell, Kevin Spacey ve Dominique McElligott

Helyum-3 madenciliği keşfetmek için Ay’a giden Sam Bell, üç yıl boyunca Gerty isimli robot arkadaşı ile birlikte görevi tamamlamaya çalışır.

Yukarıda en iyi yapay zeka konulu filmler listesi yer alıyor. Listeye dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.