Robotik Kodlama Nedir? Öğrenmeye Nasıl Başlanır?

Robotik kodlama özellikle son zamanlarda ebeveynlerin gözlerini çevirdiği alanlardan biri hâline gelmiştir. Bu alanın küçük yaştaki çocukların analitik düşünme yeteneğini geliştirmenin bir yolu olma potansiyeli taşıdığı düşünülüyor.

Robotik; bilim, mühendislik ve teknoloji içerikli, çok disiplinli bir çalışma alanını ifade etmektedir. Havacılık, uzay araştırmaları, e-ticaret, ulaşım, sağlık gibi birçok sektörde aktif olarak kullanılmak istendiği görülmektedir.

Peki robotik programlamanın normal kodlamadan nasıl bir farkı vardır? Ebeveynlerin çocuklarını bu alanda yetkin hâle gelmesini sağlamak için nasıl bir yol izlemesi gerekir? Cevabı merak edilen ne kadar soru varsa bu makalede yanıtını bulacaksınız.

Robotik Kodlama Nedir?

Robotik kodlama, geliştirilen bir makinenin çevre ile nasıl etkileşime gireceğini ve hedeflere ulaşmak için neler yapacağını belirlemek için kullanılacak şemanın oluşturulmasıdır. Robotun A noktasından B noktasına hareket etmesi, A nesnesini alıp B nesnesinin yanına koyması gibi eylemler, çizilen şema doğrultusunda uygulanmaktadır.

Robotik programlama dilleri arasında JAVA, C, C#, C++ gibi diller bulunmaktadır. Programlama dilleri ile geliştirilen robot kontrol yazılımları da robotları kontrol etme amacı ile kullanılan yazılımlardan oluşmaktadır.

Yazılım dünyasının son birkaç yıldır robotik alana doğru yönelim göstermesi ile çok sayıda şirket de bu alana yatırım yapmaya başlamıştır. Milyarlarca dolar değerinde olan bu çalışma alanına yapılan yatırımlara dayanılarak robotiğin bugün en hızlı büyüyen çalışma alanlarından biri olduğunu söylemekte hiçbir yanlışlık olmayacaktır.

Robotiğin yönetim arayüzü, hareket, bileşenler, algoritma ve programlama olmak üzere 5 farklı alanı vardır. Yönetim arayüzü, robot ile kontrolör arasındaki etkileşimdir. Nasıl ki bir oyun kolu ile video oyunundaki karakterin hangi yöne gideceği, ne zaman zıplayacağı belirlenebiliyorsa yönetim arayüzü de bunu sağlamaktadır.

Hareket alanında geliştirilen makinenin A noktasından B noktasına nasıl gittiği belirlenir. Örneğin drone'lar hareket için pervaneleri kullanmaktadır. Köpek robotlar ise dört ayak üzerinde hareket etmektedir.

Bileşenler kısmında da makinenin parçaları oluşturulmaktadır. Örneğin endüstriyel robotların nesneleri hareket ettirmek için iki parmaklı tutucusu bulunmaktadır. Hayvanı taklit eden robotlar ise dört ayaklı hayvanların uzuvlarına sahiptir.

Algoritma tarafında robotun çevresini nasıl tanımladığı, olaylara nasıl tepki verdiği ayarlanmaktadır. Robotun kendine özel olarak hazırlanmış engellerle dolu bir parkuru sadece birkaç saniyede içinde tamamlaması ya da satrançta rakibinin hamlelerini kafasında oluşur oluşmaz tahmin etmesi, algoritması sayesindedir.

Programlama da robotların belirli görevleri tamamlamaya programlanmasını içermektedir. Bu alanda robota kendi kendine karar verme gibi beceriler kazandırılır. Robotları programlamak için artık çok sayıda dil mevcuttur. Robotların nasıl çalışacağı bu programlama dilleri kullanılarak belirlenmektedir.

Robotik Kodlama Nasıl Yapılır?

Metin tabanlı programlama dili ile kodlama

Blok tabanlı programlama dili ile kodlama

Robotik programlama hem blok tabanlı hem de metin tabanlı programlama dilleri ile yapılır. Python, C, C#, C++, Java gibi kullanılabilecek çok sayıda programlama dili vardır ancak tek seçenek bunlar değildir.

Java, Python, C++ gibi diller, metin tabanlı programlama dilleri arasında yer alır. Bu dilleri kullanırken kod satırları ile uğraşmanız gerekir. Bu nedenle hata yapma ihtimali yüksektir. Bu gruba giren diller gerek çocuklar gerek kodlarla arası çok iyi olmayan yetişkinler tarafından çok sevilmemektedir.

Blok tabanlı programlama dilleri da bir şeyleri oyunlaştırarak öğrenmekten yana olanların tercih edebileceği programlama dillerini kapsamaktadır. Bunlara örnek olarak Scratch, MakeCode ve VexCode VR verilebilir.

Robotik Kodlama Ne İşe Yarar?

Robotik programlama ile bir makinenin çevresi ile nasıl etkileşime gireceği ve belirli hedeflere nasıl ulaşacağı belirlenir. İmalat, paketleme ve ambalaj, madencilik, nakliye gibi sektörlerde, uzay araştırmaları ve laboratuvar araştırmalarında, cerrahi ürünlerin ve endüstriyel malların seri üretiminde büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Robotik Kodlama Eğitimi

Ücretsiz programlama derslerine başlamak için durulması gereken ilk durak Stratch olmalıdır. Stratch özellikle metin tabanlı programlama dilleri ile arası olmayanlar için son derece faydalı bir web sitesidir.

Stratch'in hem "tutorial" bölümü hem de uygulama bölümü bulunmaktadır. Öğretici bölümü, robotik programlamanın temelini öğrenmek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken bir bölümdür. Bu sitenin kullanıcılara sunduğu en büyük fayda, kodlama dillerinin mantığını kolayca öğrenmeyi sağlamasıdır.

Üstelik blok tabanlı bir programlama dili olduğu için saatlerce kodların arasında gezinerek meydana gelen hataların tam olarak neden kaynaklandığını tespit etmeye gerek bırakmamasıdır.

Robotik Kodlama Kaç Yaşında Başlamalı?

Robotik programlamaya başlamak için en iyi yaş 5 ya da 6'dır. Bu da genellikle okul çağına denk gelmektedir. Gelecek ile kodlama hiç olmadığı kadar iç içe geçtiği için çocukları geleceğe hazırlamak için onları kodlama öğrenmeye teşvik etmek gerekmektedir.

Yazılım dünyasına adım atarak programlamanın temelini öğrenen çocuklar, aynı zamanda fırsatlarla dolu dünyaya kapı aralamış olmaktadır.

Elbette ki öğrenmenin yaşı yoktur. Programlamaya erken yaşta başlanması gerektiğinin savunulmasının nedeni, genç beyinlerin daha aktif çalışması ve bilgileri daha kolay bir şekilde kavramasındandır.

Çocukların okuma ve yazma öğrenmeye başladığı dönem sadece yeni kelimeler öğrenmek için değil aynı zamanda kodlama öğrenmek için de harika bir yaştır.

Robotik Kodlama Öğrenmenin Faydaları

Yaratıcılığı geliştirir.

Geleceğe hazırlar.

Karmaşık ve zorlu problemleri çözmeyi kolaylaştırır.

İletişim kurma gibi sosyal becerileri geliştirir.

İş birliği yapmaya teşvik eder.

Dünyayı daha iyi anlamayı sağlar.

Öğrenmeyi eğlenceli hâle getirir.

Hayal kırıklıkları ile mücadele etmeyi öğretir.

Matematiği sevilen bir ders hâline getirir.

Kodlama ve Robotik Kodlama Arasındaki Fark Nedir?

Kodlama Robotik Kodlama Sadece istenen bir uygulama için kodlama yapmakla ilgilidir. Kodlama sürecine kendi kendine karar verme gibi beceriler geliştirme girer. Büyük bir çoğunlukla akıllı telefonlar için uygulamalar, web siteleri, işletim sistemleri ve benzerleri geliştirilir. Programlamadan çok daha fazlasını öğrenmeyi gerektirir. Sadece yazılımı kapsar. Hem donanımı hem de yazılımı kapsar. Daha az araca ihtiyaç duyulur, daha az masraflıdır. Sadece yazılımdan ibaret olmadığı için nispeten daha masraflıdır.

Robotik programlama, kapsamlı algoritma geliştirmeyi gerektirmektedir. Kodlama sürecine kendi kendine karar verme, planlama gibi insan becerilerini de katmak büyük önem taşımaktadır. Basit bir uygulama, web sitesi ve benzeri geliştirilirken mümkün olduğunca basit bir mantık izlenmektedir.

Robotik bir programlama dilinden çok daha fazlasını bilmeyi zorunlu kılmaktadır. İş birliği bu nedenle çok önemlidir. Basit bir uygulama, web sitesi vb. geliştiren yazılımcılar ise nispeten daha az zorlanmaktadır.

Pek çok kullanıcının kafasındaki programlama sadece yazılımla ilgilidir. Robotiğin temelinde ise makineler ve sistemler olduğu için hem donanım hem de yazılım alanında yetkin olmak gerekir. Bu nedenle de robotik programlama çok daha maliyetli olabilmektedir.