Zamanda yolculuk kavramı neredeyse tüm insanlık tarihinde kendine yer bulmuştur. Kimileri geçmişe dönerek hatalarını veya tarihin gidişatını değiştirmek isterken kimileri de geleceğin dünyasını görmek ister. Bilim kurgunun da en sevdiği konulardan biri olan zamanda yolculuk kavramı, aynı zamanda onlarca bilim kurgu filminin ilham kaynağı. Eğer zamanda yolculuk filmleri arıyorsanız, tam yerindesiniz. Geçmiş ve geleceğin birleştiği nokta, en iyi zamanda yolculuk filmleri sizlerle!

En İyi Zamanda Yolculuk Filmleri

Primer

12 Maymun

Crono Crimenes

Hot Tub Time Machine

Predestination

Geleceğe Dönüş

Donnie Darko

Maymunlar Cehennemi

Tenet

Yarının Savaşı

Primer (2004)

Zamanda yolculuk filmleri arasında belki de en kafa karıştırıcılardan biri olan Primer, bu kavramın bilimsel yönüne odaklanıyor. Oldukça düşük bütçeli yapım, dört mühendisin garajlarında zaman makinesi icat etmesiyle başlıyor. İcatlarını kullanmaya başlayan mühendisler, başlangıçta şans oyunları ve stok marketleri gibi yöntemlere başvurarak para kazanmak için geçmişe gitse de kısa sürede işler sarpa sarıyor. Eğer zamanda yolculuk gerçek olsaydı nasıl olurdu diye merak ediyorsanız mutlaka Primer'e şans vermelisiniz.

Tür: Bilim Kurgu - Gizem

IMDB puanı: 6.8

12 Maymun (1995)

Başrollerinde Brad Pitt ve Bruce Willis'in yer aldığı 12 Maymun, insanlığın ölümcül bir virüs sonrasında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı yakın bir gelecekte geçiyor. Yer altındaki sığınaklara sıkışmış olan insanlık, icat ettikleri zaman makinesi ile geçmişe dönerek yaşanan salgını engellemenin yollarını arıyor. İki dalda Oscar'a aday olan 12 Maymun, en iyi zamanda yolculuk filmleri arasında gösteriliyor.

Tür: Bilim Kurgu - Gerilim

IMDB puanı: 8.0

Los Cronocimenes (2007)

İspanyol yapımı bilim kurgu filmi Los Cronocrimenes, yanlışlıkla zaman makinesi içerisine girip geçmişteki kendisiyle yüzleşen bir bilim insanının hikayesini anlatıyor. Kısa sürede içinden çıkılmaz bir dolambaçlı hikayeye dönüşen senaryo, seyirciyi koltuklarına kitleyecek kadar sürükleyici.

Tür: Gizem - Suç

IMDB puanı: 7.1

Hot Tub Time Machine (2010)

Zamanda yolculuk filmleri arasında komediye kaçan yapısıyla izlemesi rahat olan Hot Tub Time Machine, dört kafadarın yanlışlıkla bir otelde yer alan zaman makinesinin içine girmesini anlatıyor. 1986 yılına geri dönen karakterlerimiz, geleceği değiştirmeden geri dönmenin yollarını arıyor.

Tür: Bilim Kurgu - Komedi

IMDB puanı: 6.4

Predestination (2014)

Zamanda yolculuk kavramını derinlemesine işleyen Predestination, bu türün en çok bilinen filmlerinden biri. Türkçe'ye "daha önceden belirlenmiş yolculuk" olarak çevrilebilecek Predestination, zamanlar arası işlenen bir dizi suçu durdurmaya çalışan bir zaman ajanı ve her şeyden habersiz ana karakterimizin içine düştüğü karmakarışık durumu anlatıyor. Büyükbaba paradoksunun üzerine kurulan film, çarpıcı sonuyla sizi derin düşüncelere sürükleyebilir!

Tür: Bilim Kurgu - Suç

IMDB puanı: 7.4

Geleceğe Dönüş (1985)

Zaman makinesi filmleri arasında belki de en ünlüsü olan Geleceğe Dönüş, Marty MacFly'ın başından geçen eğlenceli ve karmaşık bir öyküyü anlatıyor. Komşusu olan Dr. Emmet Brown'un icat ettiği zaman makinesiyle geçmişe giden Marty MacFly, geçmişte yaşanan olayları değiştirmeden geleceğe dönmenin yollarını arıyor.

Tür: Bilim Kurgu - Komedi

IMDB puanı: 8.5

Donnie Darko (2001)

2001 yılında çıkan Donnie Darko, karmaşık senaryosuyla takip etmesi fazlasıyla zor bir film olarak biliniyor. Tuhaf bir kazadan kıl payı kurtulan sorunlu bir gencin tavşan kostümü giymiş bir adam tarafından bir dizi suç işlemeye zorlanmasını konu edinen film, aynı Predestination gibi etkileyici bir sona sahip.

Tür: Gizem - Gerilim

IMDB puanı: 8.0

Maymunlar Cehennemi (1968)

İlk zamanda yolculuk filmlerinden biri olan Maymunlar Cehennemi, bir uzay gemisinin gezegene düşmesiyle başlıyor. Dünya'nın geleceğini tasvir eden gezegene düşen astronotlar, insanların yerine maymunların üstün tür haline geldiğini görüyor. Sizi bambaşka bir evrene alıp götüren bu filmi mutlaka izlemelisiniz!

Tür: Bilim Kurgu

IMDB puanı: 8.0

Tenet (2020)

Eski bir casus, dünyayı bekleyen büyük bir tehlikeyi durdurmak için gizemli bir göreve çağrılır. Zamanda yolculuk ve zamanı geri sarabilme gibi garip kavramlarla yüzleşen casus, Üçüncü Dünya Savaşı'nı engellemek için zorlu bir yola çıkar. Ünlü yönetmen Christopher Nolan tarafından çekilen Tenet, en iyi zamanda yolculuk filmleri arasında gösteriliyor.

Tür: Bilim Kurgu - Suç

IMDB puanı: 7.3

Yarının Savaşı (2021)

2051 yılından gelen gizemli bir insan, 30 yıl sonra uzaylıların saldıracağını ve insanlığın kaybedeceğini açıklar. Kısa sürede dünya çapında yankı bulan bu haber sonrasında devletler, binlerce yeni asker yetiştirerek geleceğe savaşmak üzere gönderir. Dünyayı kurtarmak için geleceğe gönderilen askerlerden biri olan Dan Foster, uzaylıları alt etmenin bir yolunu bulmak zorundadır.

Tür: Bilim Kurgu

IMDB puanı: 6.5