En Sık Karşılaşılan iPhone Kamera Sorunları ve Çözümleri

Bu blog yazımızda en sık karşılaşılan iPhone kamera sorunları ve çözümlerine yer veriyoruz. iPhone kamerasında siyah ekran, bulanık çekme, odaklama sorunu, ters çekme, donma vb. sorunlarla karşılaşıyorsanız bu yazımızı okumanızı öneririz.

iPhone kamera uygulaması Android telefonların kamera uygulamaları kadar gelişmiş özellikler sunmaz. Apple, cihazın kamerasının gücünü ortaya koyan en iyi ayarları sizin yerinize yapmıştır. Size sadece kamera uygulamasını başlatıp deklanşör tuşuna basmak kalır. Böylesine basit bir kamera uygulamasının sorunsuzca çalışacağını düşünebilirsiniz lakin öyle değil.

iPhone’un bazı Android telefon üreticilerince taklit edilen basit kamera uygulamasında çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor ki; iPhone kamera uygulamasının sorunlarına ilişkin arama yaptığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. iPhone kamera siyah ekran, iPhone kamera bulanık çekiyor, iPhone kamera odaklama sorunu/odaklamıyor, iPhone kamera ters çekiyor, iPhone kamera çalışmıyor vb. birçok şikayet var. Tabii ki; iPhone kamera uygulamasında yaşanan bu sorunların tüm cihazlarda olduğunu söylemek yanlış. Apple’ın yazılım güncelleme konusunda ne kadar hızlı olduğunu da biliyoruz. Yine de ortak yaşanan iPhone kamera sorunlarını çözümleriyle birlikte paylaşmakta fayda var.

* iPhone kamera siyah ekran sorunu ve çözümü:

Herhangi bir şeyin kamera lenslerini engellemediğinden emin olun. Kullandığınız kılıfın kamerayı kapatıp kapatmadığını, kamera deliğine yapışan bir şey olup olmadığını kontrol edin.

Ana ekran tuşuna çift dokunarak (iPhone X kullanıyorsanız aşağıdan yukarı yarım kaydırma hareketiyle) uygulama kartları arasından Kamera uygulamasını bulup kapatın. Sonrasında Kamera uygulamasını yeniden başlatın.

Bu çalışmadıysa, iPhone’unuzu yeniden başlatın ve Kamera uygulamasını tekrar açın.

Arka ve ön kamera arasında geçiş yapın. Siyah ekranla karşılaşıyorsanız cihazınızı Apple’a teslim etmekten başka yapacak bir şeyiniz yok. Özetle iPhone kamera siyah ekran sorunu yazılımsal olabileceği gibi donanımsal da olabilir.

* iPhone kamera bulanık çekiyor, odaklama/odaklanma sorunu var:

Kamera lenslerinin temiz olduğundan emin olun. Leke görürseniz mikrofiber bezle silin. Camın içinde kir ya da birikinti varsa ince işçiliğe girmeden cihazınızı direkt Apple Store veya Apple Yetkili Servisi’ne götürün.

Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip bir iPhone modeli (6s Plus, 7/7 Plus, 8/8 Plus, iPhone X) kullanıyorsanız, metal kılıf veya mıknatıslı lens aksesuarları bu özelliğin çalışmasını engelleyebilir. Aksesuarları çıkarıp fotoğraf çekmeyi deneyin ve önceki çektiklerinizle kıyaslayın.

OIS özelliğine sahip bir iPhone kullanmıyorsanız, elinizi en ufak bir titretmeniz bu soruna neden olabilir. Çekim yaparken elinizi sabit tutmakta zorlanıyorsanız mobil tripod, tutucu vb. ürünlere bakın.

* iPhone kamera flaşı çalışmıyor:

Denetim Merkezi’nden erişebileceğiniz El Feneri ile LED flaşın çalışıp çalışmadığını test edin.

Flaş kapalı olabilir. Kamera uygulamasında şimşek simgesine dokunarak flaşı açabilir, otomatiğe alabilirsiniz.

Uzun süreli video çekiminde veya çok sıcak ortamda flaşı kullanırken dikkatli olun. Cihazınız çok ısınırsa soğuyana dek “Flaş soğuması gerekiyor” uyarı mesajı ile karşılaşacaksınız.

* iPhone kamerası ters çekiyor:

Yatay çekimde cihazınızı ses düğmeleri aşağı bakacak şekilde tutun.

Telefonunuzda herhangi bir fotoğraf düzenleme uygulamasıyla veya bilgisayarınızda bir fotoğraf editörü ile ters fotoğrafı düzenleyebilirsiniz.

Camera+ gibi üçüncü parti iPhone kamera uygulamaları fotoğrafları her zaman olması doğru yönde kaydeder. Tabii ki; iPhone’un kendi kamera uygulaması kadar hızlı açılmazlar.

* iPhone kamera yok oldu:

Ayarlar - Genel - Sınırlamalar’a gidin.

Sınırlamalar parolanızı girin.

Kamera’nın açık (yeşil) olduğundan emin olun.

* Genel iPhone kamera sorunları çözümü

Kamera uygulamasını kapatmaya zorlayın ve yeniden başlatın.

Cihazınızı yeniden başlatın ve kamera uygulamasını tekrar açın.

Ayarlar - Genel - Sıfırla - Tüm Ayarları Sıfırla yolunu izleyin.

Tüm bunlar işe yaramazsa cihazınızı bir yedekten geri yükleyin veya yeni bir cihaz olarak ayarlayın.

iPhone’unuzu sıfırlamanıza rağmen kamera uygulaması düzgün çalışmıyorsa: