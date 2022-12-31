Erasmus İçin En Çok Tercih Edilen Ülkeler

Üniversitede erasmus programından yararlanan öğrenciler farklı ülkelerde eğitim alma şansına sahip oluyor. Erasmus’ta geçirilen zaman birçok öğrenci tarafından özel ve farklı bir deneyim olarak nitelendirilir. Farklı ülkelerde başka kültürlerle etkileşime girmek insanın yaşamında her zaman mümkün değildir. Başka ülkelerde verilen yaşam mücadelesi ve koşulları o anda insanı zorlayabilir. Fakat öğrencilik dönemi bittikten sonra ilerleyen dönemlerde insanın aklına geldiğinde gülümseten anılarla doludur.

Erasmus sayesinde öğrencilerin birçok konuda tecrübeleri artar. Türkiye’ye döndüklerinde kendileriyle ilgili daha net planlar yapmaya başlarlar. Biz de verdiğimiz bu bilgiler ışığında Erasmus için en çok tercih edilen ülkeler listesi oluşturduk. İşte detaylar!

Erasmus İçin En Çok Tercih Edilen 7 Ülke

Almanya

Fransa

Macaristan

İngiltere

İtalya

İspanya

Portekiz

1. Almanya

Erasmus için en çok tercih edilen ülkeler listemizin ilk sırasına Almanya’yı ekleyebiliriz. Geçmişte sanayisiyle adından söz ettiren ülkede erasmus yapmak farklı tecrübeler kazanmanızı sağlayacak. Fakat bu süreç sandığınız kadar kolay olmayabilir. Çünkü Almanya diğer ülkelerle kıyaslandığında disiplinli yaşam şartları ve prosedürleri bakımından daha sıkı diyebiliriz.

Ancak tüm zorlu süreçlere rağmen öğrenciyken mutlaka gidilip görülmesi gereken bir ülke diyebiliriz. Örneğin; dünyadaki en gelişmiş teknolojilerinin olduğu ülke olması erasmus’ta tercih edilmesinin en büyük sebebi... Aynı zamanda dünyanın en iyi üniversitelerinin de Almanya’da olması öğrencilerin ülkeye olan ilgisini artırıyor.

2. Fransa

Montpellier gibi öğrenci dostu kentleriyle Fransa, erasmus için seçilebilecek ülkeler arasında yer alıyor. Üniversite hocaları yurt dışından gelen öğrencilere yardımcı oluyor. Proje ve ödevlerde yabancı öğrencilere daha iltimaslı davranıyor. Ancak sınıf ortamı Türkiye’deki bilindik samimi ortamdan çok farklı.

Fransız ve başka ülkelerden gelen öğrenciler ilk etapta soğuk davranabiliyor. O nedenle ilk gittiğiniz zamanlarda biraz yabancılık çekebilirsiniz. İlerleyen dönemlerdeyse program bitiminde güzel dostluklar biriktirerek ülkeden ayrılacaksınız. Özellikle düzenlenen etkinlik ve organizasyonlara katılarak öğrencilik yaşamınızın tam anlamıyla tadını çıkarabilirsiniz.

3. Macaristan

Macaristan; bir öğrencinin yaşayabileceği en iyi ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle uygun fiyatlı olması sebebiyle Budapeşte kenti birçok öğrencinin tercihi oluyor. Ekonomik anlamda öğrenci dostu olan Budapeşte’de hem öğrenim hayatınıza rahat bir şekilde devam edeceksiniz hem de birçok aktiviteye katılarak güzel anılara imza atacaksınız.

4. İngiltere

Erasmus ülke seçimi için araştırma yaparken listenize İngiltere’yi de mutlaka ekleyiniz. İngiltere deyince birçok kişinin hayalini Londra süslüyor. Yalnız Londra pahalı bir şehir olması sebebiyle öğrenciler için maddi anlamda pek uygun değil. O nedenle ülkede farklı şehir alternatifleri düşünülebilir.

Örneğin; Erasmus’la İngiltere’ye gitmek isteyenler için Nottingham kentini önerebiliriz. Nottingham’in Londra’ya kıyasla çok uygun bir şehir olduğu söylenebilir. Nottingham’da hem büyük kent pahalılığından uzak olacaksınız hem de İngiltere gibi bir ülkede eğitim görme şansı elde edeceksiniz.

5. İtalya

Erasmus söz konusu olduğunda en tercih edilen ülkelerden olan İtalya’da diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha eğlenceli vakit geçireceksiniz. Bunun en büyük sebebi İtalyan ve Türklerin birbirine benzerliğidir. Açık hava müzesi olarak tabir edebileceğimiz İtalya’da tarihe tam anlamıyla doyacaksınız. Tarih kokan ülkede sanatla iç içe bir öğrencilik dönemi yaşayabilirsiniz.

6. İspanya

Erasmus için en iyi ülkeleri sırladığımız listemizde İspanya’ya da yer verebiliriz. Özellikle yapılan anketlerde İspanya öğrencilerin gözdesi olmuş durumda. Diğer Avrupa ülkeleri gibi çok pahalı olmaması popüler olmasındaki en büyük sebep diyebiliriz. Ayrıca ülkenin her tarafında devamlı düzenlenen festivallerde öğrencileri cezbediyor.

7. Portekiz

Erasmus için en ucuz ülkeler içerisine Portekiz’i alabiliriz. Portekiz’in Lizbon kenti, tam öğrenci bütçesine uygun diyebiliriz. Portekiz’e gittiğinizde ilk dikkatinizi çekecek nokta Avrupa’nın en güler yüzlü insanları ile karşılaşmanız olacak. Sıcakkanlı insanları, uygun ekonomisi, güzel havası ve birbirinden keyifli aktiviteleriyle Portekiz’de öğrenci olmak bir başka olduğu söylenebilir.

Yazımızda erasmus için en çok tercih edilen 7 ülkeyi sizler için araştırdık. Aynı zamanda vize istemeyen ülkelerle bilgi edinmek için Vizesiz ve Kimlikle Gidilebilecek Ülkeler yazımıza göz atabilirsiniz.