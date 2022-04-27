Ajans Press’in World Bank verilerinden elde edilen bilgilerle, dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkeleri belirlendi. Listenin ilk sırasında dünya haritasına bakıldığında ilk dikkat çeken ve şu sıralar Ukrayna ile arasındaki savaş ile gündeme gelen Rusya oturuyor. Hemen ardında Antarktika yer alırken, üçüncü sırada ise Kanada bulunuyor. Peki, dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

En Büyük Yüz Ölçüme Sahip Ülkeler Listesi

Rusya

Antarktika

Kanada

Çin

ABD

Brezilya

Avustralya

Hindistan

Arjantin

Kazakistan

Cezayir

Kongo DC

Danimarka

Suudi Arabistan

Meksika

Endonezya

Sudan

Not: Türkiye dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip 37. ülkesi konumunda bulunuyor.

Rusya

Şu sıralar Ukrayna’ya açtığı savaş ile gündeme gelen Rusya, dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi. Resmi adıyla Rusya Federasyonu olarak bilinen Rusya, federal yarı başkanlık tipi cumhuriyetle yönetilen bir ülkedir. Deniz sınırı olarak Karadeniz’den ülkemizle komşu olan Rusya’nın toplam yüz ölçümü son verilere göre 17.098.246 km²’dir. Rusya’nın yüz ölçümü Sivastopol ve Kırım’ın tanınmayan bölgeleri de dikkate alındığında 17.125.191 km²’ye ulaşmaktadır. Diğer yandan Rusya, 2021 yılı itibarıyla 145,9 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık dokuzuncu ülkesidir.

Antarktika

Güney Yarımküre’nin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu’nu da içeren Antarktika, Afrika ve Okyanusya’nın güneyinde olan ve içinde ülke bulunmayan tek kıtadır. Dünyanın en kurak yeri olarak bilinen Antarktika’nın bazı bölgelerine 2 milyon sene sonra yağmur yağmıştır. Antarktika’nın toplam yüz ölçümü 14.000.000 km²’dir.

Kanada

Kuzet Amerika’da yer alan Kanada, Büyük Okyanus’tan Atlas Okyanusu’na ve kuzeyde Arktik Okyanusu’na kadar toplamda 9,98 milyon km²’lik bir alanı kaplar. Diğer yandan Kanada, 200.000 km’den fazla bir mesafe ile dünyanın en uzun sahil şeridinin de sahibidir. 2020 yılı verilerine göre toplam nüfusu 38.008.005 milyon olan Kanada’nın yüz ölçümü ise 9.984.670 km²’dir.

Çin

Resmi adı ile Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya'da Çin Komünist Partisi tarafından tek parti rejimiyle yönetilen üniter egemen bir devlettir. Yaklaşık 1,4 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık, 9,6 milyon km² ile kara alanı bakımından ise 3. en büyük ülkesidir. Bunun yanında toplam alan açısından ise 3. veya 4. en büyük ülkesi olarak bilinir.

ABD

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ya da resmi olmayan ismiyle Amerika, orta Kuzey Amerika'da, Kanada ve Meksika arasında bulunan, elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan, federal anayasal cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir. Dünya'nın 9,8 milyon km²’lik yüzölçümü ile karasal alan bakımından dördüncü, toplam alan bakımındansa üçüncü ya da dördüncü en büyük ülkesidir. Ayrıca 331 milyonu aşan nüfusu ile ABD, dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesidir.

Brezilya

Brezilya ya da resmi adıyla Brezilya Federal Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Latin Amerika’nın yüzde 47,7’sini kaplayan Brezilya; Ekvador ve Şili haricinde Güney Amerika ülkelerinin hepsi ile sınır komşusudur. Komşuları ile 12 bin km'lik sınıra sahip olan Brezilya; 8.515.767 km²’lik bir alana kurulmuştur.

Dünyanın en kalabalık altıncı ülkesi olan Brezilya, 2019 yılı verilerine göre 210.147.125 kişilik nüfusa sahiptir.

Avustralya

Avustralya ya da resmi adıyla Avustralya Topluluğu, Güney Yarım Kürede yer alan kıta ülkesidir. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında uzanan Avustralya, Okyanusya kıtasında bulunur ve kıtanın çok büyük bir bölümünü kaplar.

Avustralya, 8.617.930 km² karada, 80.920 km² sularda olmak üzere toplam 8.698.850 km²'lik bir alana sahiptir. Hiçbir ülkeyle kara sınırı bulunmayan Avustralya, bu yüzölçümü ile dünyanın 6'ncı en büyük ülkesi konumunda bulunur.

Hindistan

Hindistan, Güney Asya'da bulunan dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip olan ülkedir. Ülkede resmi dilleri İngilizce ve Hintçe oluşturur, ancak 22 adet tanınmış bölgesel dil de bulunur. Hindistan'da baskın din Hinduizm olup, ülke Endonezya ve Pakistan'dan sonra sayıca en kalabalık Müslüman nüfusa sahiptir. Hindistan, 2021 yılı verilerine göre 1.376.238.018 kişilik nüfusuyla dikkat çekerken, toplam yüz ölçümü ise 3.287.590 km²’dir.

Arjantin

Arjantin topraklarının büyük bölümü Güney Amerika kıtasının güneyini kaplayan Güney Konisi’nde yer alır. Arjantin, 2.791.810 kilometrekare'lik toplam yüzölçümü ile Güney Amerika'da ikinci, dünyada ise en büyük sekizinci ülke konumunda yer alır.

Kazakistan

Kazakistan, Orta Asya ve Doğu Avrupa’daki Türki halka sahip bir bağımsız devlettir. Kazakistan, (Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan ile birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olmanın yanında, aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY'un üyesidir. 2.724.900 km² yüzölçümü ile (Batı Avrupa'nın yüzölçümü kadar) dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir.

Kazakistan, Müslüman ülkelerin ve Türk devletlerinin yüzölçümü bakımından en büyüğü, doğal kaynaklar bakımından da en zenginidir. 2020 yılı itibarıyla toplam nüfusu 19.001.000’e ulaşmıştır.

Cezayir

Cezayir, Kuzey Afrika'da bulunur ve 2,381,741 kilometre karelik yüzölçümü ile Afrika'nın yüzölçümü olarak en büyük ülkesidir. Cezayir yüz ölçümü bakımından dünyanın onuncu, Arap Dünyası ve Afrika Birliği içerisinde ise en büyük ülkedir. Aynı zamanda, 44 milyonluk nüfusuyla da Afrika'nın en kalabalık sekizinci ülkesidir.

Kongo DC

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ya da eski adıyla Zaire, Orta Afrika'da bir ülkedir. Yüzölçümü bakımından Sahra Altı Afrika'nın en büyük, Afrika'nın (Cezayir'in ardından) ikinci büyük, dünyanın ise 11. büyük ülkesidir.

105 milyonluk nüfusuyla en kalabalık Frankofon ülkesi olan Kongo DC, ayrıca Afrika'nın en kalabalık 4. dünyanın ise 15. ülkesidir.

Danimarka

Danimarka Krallığı, anayasal olarak Danimarka'yı ve Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki iki özerk bölge olan Faroe Adaları ve Grönland'ı içeren üniter bir devlettir. Danimarka, 2020 itibarıyla toplam 42.943 kilometre karelik ve Grönland ve Faroe Adaları dahil toplam alan 2.210.579 kilometre karelik bir alanı kaplar. Danimarka'nın nüfusu ise 2020 itibarıyla 5,83 milyon olarak belirlenmiştir.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülkedir. Suudi Arabistan’a iki kutsal caminin arazisi de denir; çünkü İslam'a göre iki kutsal şehir olan Mekke ve Medine bu ülkede yer alır. Suudi Arabistan’ın 2019 yılı verilerine göre toplam nüfusu 34.218.169 olarak hesaplanmıştır. Suudi Arabistan, 2.149.690 km²’lik yüz ölçümü ile dünyanın en büyük 13. ülkesidir.

Meksika

Meksika, 1.972.550 m² yüzölçümü ile Amerika kıtasındaki altıncı, dünyada ise 13. en büyük bağımsız ülke konumundadır. 2010 sayımına göre 112.336.538, 2015 tahmine göre 119.530.753 kişilik nüfusa sahip olan Meksika, nüfus bakımından dünyanın 11. büyük ülkesidir.

Türkiye

Ülkemiz, 2021 yılı itibarıyla 84.680.273 kişilik bir nüfusa sahiptir. Tüm dünyada yüz ölçümü bakımından 37. En büyük ülke konumunda yer alan Türkiye’nin toplam yüz ölçümü ise 783.562 km²’dir.