eSIM iPhone’lara Nasıl Eklenir?

eSIM teknolojisi, 2018 yılından bu yana iPhone’larda hem hücresel hem de mevcut bağlantılarda fiziksel SIM karta ihtiyaç duyulmasını engelliyor. Bu teknolojiye sahip olmanın en büyük avantajı, birincil telefon numarasının eSIM’e eklenebilmesidir.

Ayrıca yurtdışına seyahatlerde fiziksel SIM kart kullanma imkanı sunuyor. İki farklı telefon kullanmak istemeyen iPhone kullanıcıları için büyük kolaylık sağlıyor. eSIM teknolojisi ilk kez iPhone’nin XS Max ile XS modellerinde kullanıldı. Apple Watch’ta hücresel bağlantının sağlanması için de kullanılan bir teknolojidir.

eSIM’i Yeni iPhone’a Ekleme

Yeni iPhone’dan Ayarlar > Hücresel adımlarından geçilerek “Hücresel Plan Ekle” seçilir.

“Hücresel Planı Dönüştür” seçeneğine tıklanır.

“eSIM’e Dönüştür” seçeneği seçilerek diğer adıma geçilir.

Ekrana ekleme işleminin gerçekleşmesi için bir uyarı gelecek. Uyarıya “Tamam” sekmesine dokunarak cevap verilmelidir.

Daha önceki iPhone’dan “Aktar” butonuna tıklanır.

Yukarıdaki adımlardan sonra yeni iPhone’nun hücresel planının etkinleştirilmesi gerekiyor. Hücresel plan etkinleştirildikten sonra SIM kartta etkisizleşir.

Yeni iPhone'a geçildiğinde “Operatör Hücresel Planınızı Ayarlamayı Bitirin” olarak ekrana bir yazı gelir. Bu yazıya dokunup “Sürdür” butonuna tıklayınız. Butona tıkladıktan sonra eSIM’in aktarılabilmesi için kullanıcı direkt operatörün web sitesine yönlendirilir.

iPhone’lar Arasında eSIM Nasıl Transfer Edilir?

iPhone cihazlarında birden çok eSIM özelliği olabiliyor. Fakat aynı anda iPhone 13 serisinin dışında sadece biri kullanılabilir. Eskiden iPhone’lar arasında eSIM aktarılabiliyordu. iOS 16 güncellemesiyle beraber Bluetooth ile iPhone’lar arasında eSIM aktarımı çok kolaylaştı. Bunun için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

iPhone’dan “Ayarlar’a” giriş yapılır.

Hücresel seçilip “Hücresel Veri” kısmından “eSIM’i Ayarla” sekmesine tıklanır.

“Başka Bir iPhone’dan Aktar” alanına tıklanarak işlem tamamlanır.

eSIM kullanımı bazı avantajları da beraberinde getiriyor. Özellikle farklı telefon numarası kullanmak istemeyenler için büyük avantajdır. Operatörlerin arasında hızlı şekilde geçiş yapılmasını sağlıyor.

Aynı zamanda fiziksel SIM’de sorunlar çıkabilir. Böyle durumlarda SIM kart yuvasının açılmasına gerek kalmadan operatör güncelleme gönderdiğinde otomatikman sorunda çözülmüş oluyor.

Sıkça Sorulan Sorular

eSIM’e dair merak ettiğiniz soru ve cevaplarını aşağıda sizler için derledik:

1. eSIM’in Avantajları Nelerdir?

eSIM’in en büyük avantajı; telefon operatörlerini değiştirme esnasında ortaya çıkıyor. Bir operatörden diğerine geçmek için operatör mağazasına eSIM sayesinde gitmenize gerek kalmaz. Ayrıca birden çok operatöre geçmekte çok kolay oluyor. Operatör çekmediğinde diğer operatöre geçip sinyalsiz kalma durumu ortadan kaldırılabilir. Normal SIM kart ve malzemelerine kıyasla çok az yer kaplıyor.

2. e-SIM’e Nasıl Abone Olurum?

Aboneliğinizin olduğu operatör bayililiklere gidip satış danışmanlarıyla görüşüp e-SIM’le ilgili abonelik sürecini kolayca başlatabilirsiniz.

3. eSIM Türkiye’de Var mı?

e-SIM, Türkiye’de 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana aktif şekilde kullanılıyor. Bu teknolojiyi kullanmayı düşünenler farklı numara kullanacakları zaman hatlarını değiştirmek zorunda değiller.