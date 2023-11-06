Espor Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tarihi video oyunları kadar eski olan bir olgu… Espor. İlk üretilen videoyu oyunlarından bu yana rekabetçi duygumuzu kamçılayan espor, günümüzde bambaşka bir boyuta ulaşmış durumda. Espor hakkında çok fazla yanlış bilgi olsa da insanlar her geçen gün bu konu özelinde daha da bilinçleniyorlar.

Biz de bu yazımızda sizler için espor hakkında en çok merak edilen soruları cevapladık. Özellikle ebeveynler için oldukça faydalı olabilecek bir içerik bu. Zira gençler bu tarz konulara epey hakim ancak anne-babalar hiçbir şey bilmedikleri gibi yanlış algılara da sahipler. İşte Espor hakkında bilmeniz gereken bazı konu başlıkları ve cevapları.

E-spor Mu Espor mu?

Espor ya da eSpor doğrudur. “-” ile kullanım bir dönem çok yaygındı ancak tek bir kelime halinde “espor” kullanımı son dönemde benimsendi.

Espor Oyunları Nelerdir?

Pek çok oyun Espor olarak kategorize edilebilir. DOTA 2, League of Legends, Valorant, CS 2, PUBG ilk akla gelen, ülkemizde en çok rağbet gösterilen espor oyunlarıdır. Bunların haricinde Hearthstone, Mortal Kombat, EA FC, Overwatch 2 gibi pek çok rekabetçi oyunun espor müsabakaları düzenlenmektedir.

Eğer ki bir oyunda rekabetçi faktörü varsa ve genel olarak adil bir oynanış bulunuyorsa, herkesin eşit olarak mücadele edebileceği bir oyun mekaniği bulunuyorsa, oyun biraz da popülerse o yapımın kısa süre içerisinde espor organizasyonlarını görebilirsiniz. Yeni çıkan pek çok oyun espor olmak için çaba sarf ediyor.

Espor Yaş Sınırı Kaç?

6 ile 90 yaş arasındaki herkes esporcu olabilir. Türkiye’de espor lisansı alabilmek için 90 yaşından küçük 6 yaşından büyük olmanız gerekmekte gerekmekte. 18 yaşından küçük adayların ise velilerinden yazılı izin almaları gerekmektedir.

Espor Oyuncularına Ne Denir?

Çok basit bir cevap. Esporcu. Literatürde, özellikle de yabancı kaynaklarda siberatlet (cyberathlete) tanımı vardır ancak bunu kullanan kişi sayısı epey azdır. Siberatlet tanımı oldukça retrofütüristik bir ifade gibi. Ülkemizde espor oyuncularına basitçe “esporcu” denir.

Kimler Esporcu Olabilir?

Yaş kriterlerini karşılayan kişiler esporcu olabilir ancak genellikle spesifik bazı video oyunlarında üstün başarı gösteren kişiler esporcu olabilir. Gününüzün yarısını oyun oynayarak, antrenman yaparak, yoğun bir disiplin içerisinde yaşayabilecek olan gençler esporcu olabilir.

Oyunları keyif almak için değil, kazanmak için oynayan, profesyonel düzeyde bu işi yapabilecek kişiler esporcu olabilir.

Esporcu Belgesi Nasıl Alınır?

TESFED (Türkiye E-Spor Federasyonu) üzerinden müracaat yaparak lisans alabilmek mümkün. İl ve ilçe müdürlüklerine sağlık beyanı belgesi verilerek, 2 adet vesikalık ile esporcu lisansı alabilirsiniz. 18 yaşından küçükler ailelerinin izin belgesini de vermek durumundalar.

13 Yaşında Esporcu Olunur mu?

Evet. 13 yaşında esporcu olmak için bir engel bulunmuyor. Özellikle genç yaştaki çocuklar video oyunlarında çok daha başarılı olabiliyor. Bazı özel yetenekler erken yaşta keşfedilebiliyor. Böyle özel çocuklar erken yaşta disipline edilerek esporcu olabiliyorlar. Dünyada 13-14 yaşında olup da büyük işlere imza atmış pek çok çocuk var.

Espor Bir Meslek mi?

Evet ancak geleneksel meslekler gibi elbette değil. 30-40 sene çalışıp emekli olabileceğiniz bir meslek tabii ki de değil. Çok erken yaşlarda bu işe başlanıyor ve genellikle 25-30 yaşlarında esporcular jübile yapıyor.

Evet, espordan para kazanılıyor ancak diğer mesleklerden çok farklı ve değişken bir meslek olduğunun da belirtilmesi lazım.

Esporcular Kaç Saat Çalışır?

Belirli bir saat limiti yok ancak epey çalıştıklarını söylemekte fayda var. Zira günde 2-3 saat oyun oynayarak esporcu değil, iyi bir oyuncu bile olamazsınız. 10-12 saati bulan oyun süreleri esporcular için günümüzde standart haline gelmiştir diyebiliriz. Esporcular günlerinin çok büyük bir kısmını oyun oynamaya, antrenman yapmaya ayırır.

Espor Nereden İzlenir?

Espor müsabakalarını izlemenin pek çok yolu vardır. En popüler platformlardan biri Twitch’tir. Dota2 gibi oyunlarda, oyunun içerisinden de espor müsabakalarını izleyebilirsiniz. Pek çok espor organizasyonu Twitch üzerinden canlı yayınlar yapıyor. Twitch’de ilgili oyunun kategorisine girerek espor müsabakalarına ulaşabilirsiniz.

Esporcu Olmak Zor mu?

Epey zor. Diğer spor branşlarına kıyasla çok fazla kişi esporcu olmak istiyor ancak o kadar fazla espor takımı yok. Eğer gerçekten esporcu olmak istiyorsanız bu alandaki sayılı insanlardan biri olmanız gerekmekte. Milyonlarca insanın oynadığı, pek çoğununda iyi oynadığı bir oyunda esporcu olmak istiyorsanız işiniz epey zor.

Esporcular Nasıl Para Kazanıyor?

Esporcuların genellikle 2 ana geliri oluyor. Biri turnuvalardan kazandıkları ödül diğeri de maaşlar. Esporculukta maaş kavramı epey yeni bir şey. Sponsorlar ile ilgili takımlar anlaşma sağladığı zaman esporcular aylık maaş alabiliyor. İnsanları en çok espora teşvik eden şey ise hiç şüphesiz büyük turnuvalardan kazanılan büyük paralar. Bunların haricinde bireysel sponsorluklar, reklamlar, varsa Youtube yada Twitch kanallarından gelen paralar esporcuların para kazanma yöntemlerinden birkaçıdır.

Espor ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizler espor ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Espor hakkında en çok neyi merak ediyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.