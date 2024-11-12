İnternete bağlanan tüm ağların ve cihazların kendine ait IP adresi vardır. Cihazlar, IP adresi sayesinde internete bağlanır. Ancak ethernet geçerli bir IP yapılandırmasına sahip değil sorunu ortaya çıkarsa cihazlar internete bağlanamaz. Peki, ethernet geçerli bir IP yapılandırmasına sahip değil sorunu nasıl çözülür?

Ethernet Geçerli Bir IP Yapılandırmasına Sahip Değil Sorunu Neden Kaynaklanır?

Ethernet geçerli bir IP yapılandırmasına sahip değil sorunu 4 sebepten dolayı ortaya çıkar. Bu 4 sebep şu şekilde sıralanabilir:

Bağlantı ya da Kablo Kaynaklı Problem

Bağlantı noktası ya da ethernet kablosunda bir sorun olduğu zaman cihaz internete bağlanmaz. Böyle bir durum kablonun hasar görmesi veya kablo bağlantısının gevşek olmasından kaynaklanabilir. Aynı zamanda bağlantı noktasındaki problemde sebep olabilir.

Yanlış IP Yapılandırması

Sorun, yanlış yapılandırılmış ağ ayarlarıyla ilgili olabilir. Yönlendirici ve modem gibi cihazları yanlış yapılandırıldığında da ethernet geçerli IP yapılandırmasına sahip değil sorunu ortaya çıkar.

DHCP Problemi

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol); alt ağ maskesi, DNS sunucusu, IP adresi, varsayılan ağ geçidi gibi bilgilerin otomatik atamasını yapar. DHCP, cihazların düzgün şekilde internete bağlanması için gerekli tüm bilgileri alınmasına yardımcı olur. Ancak cihazlar doğru şekilde IP adresi alamazsa DHCP sorunu ortaya çıkar.

Ağ Sürücüsü Problemi

Bilgisayardaki ethernet sürücüsü uyumsuzsa ya da doğru şekilde çalışmıyorsa ortaya IP yapılandırması sorunları çıkabilir. Hatalı ve eskiyen ağ sürücüsü de ethernet geçerli bir IP yapılandırmasına sahip değil sorununa neden olabilir.

Ethernet Geçerli Bir IP Yapılandırmasına Sahip Değil Sorunu Nasıl Çözülür?

Ethernet geçerli bir IP yapılandırmasına sahip değil sorunu çözümü için takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:

Bilgisayar ve Modemi Yeniden Başlatma

Ethernet geçerli bir IP yapılandırmasına sahip değil sorununu çözmek işçin ilk olarak bilgisayar ve modem yeniden başlatılmalıdır.

Bazı problemlerin çözümü için cihazları yeniden başlatmak yeterli olur. Modem ve bilgisayar tamamen kapatılır. 30 saniye kadar bekledikten sonra önce modem ardından bilgisayar açılmalıdır. Akabinde ethernet bağlantısı kontrol edilmelidir.

Antivirüs Programını Devre Dışı Bırakma

Antivirüs programlarının bazıları bilgisayarlara IP adresi atamasını engeller. Böyle bir durumda antivirüs programı devre dışı bırakılıp internet bağlantısı yeniden denenmelidir. Antivirüs programı, yazılım ayarlarının olduğu alandan pasif duruma getirilir. Bazı bilgisayarlarda bu ayar olmayabilir. O zamanda program bilgisayardan direkt kaldırılmalıdır. Bilgisayar yeniden başlatılıp sorunun giderilip giderilmediğine bakılır.

TCP/IP Ayarlarını Sıfırlama

İnternet bağlantısının kesintisiz olması noktasında TCP/IP protokolleri çok önemlidir. Bu sebeple ethernet geçerli bir IP yapılandırmasına sahip değil sorununu çözmek için TCP/IP ayarlarının sıfırlanması gerekebilir.

TCP/IP ayarlarını sıfırlamak için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak ilk olarak bilgisayarın komut İstemi üzerine gelinir.

Komut İstemi ekranını yönetici olarak çalıştırmak için “Windows” arama çubuğuna “cmd” yazılır. “Komut İstemi’ne” sağ tıklanıp “Yönetici Olarak Çalıştır” seçeneği seçilir.

Komut İstemi penceresine “netsh winsock reset” yazılıp “Enter” tuşuna tıklanır. Böylelikle Windows Socket ayarları varsayılan yapılandırmasında sıfırlanacak.

Ekrana “netsh int ip reset” yazıp “Enter” tuşuna basılır. Bu sayede TCP/IP ayarları varsayılan yapılandırmasında sıfırlanacak.

Komutun tamamlanmasının ardından bilgisayar yeniden başlatılır.

Bilgisayarın yeniden başlatılmasının ardından Windows tarafından TCP/IP ayarları ve ilgili protokolleri varsayılan olarak otomatik yeniden yüklenir. Belirttiğimiz bu adım, TCP/IP ayarlarıyla ilgili bağlantı problemlerini giderir.

TCP/IP Ayarlarını Otomatikleştirme

TCP/IP ayarlarının otomatikleştirilmesi için “Denetim Masası’na” girilip akabinde şu adımlar takip edilmeli;

“Ağ ve İnternet” sayfası açılır.

“Ağ ve Paylaşım Merkezi” açılıp “Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştir” butonu seçilir.

Kullanılan ethernet bağlantısına sağ tıklanıp akabinde “Özellikler” seçilir.

“Internet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) veya İnternet Protokolü Sürüm 6 (TCP/IPv6) satırlarından herhangi biri seçilip “Özellikler” sekmesine tıklanır.

“DNS sunucusunu otomatik olarak al” ve “IP adresini otomatik olarak al” seçeneklerinin işaretli olup olmadığı kontrol edilip “Tamam” butonuna tıklanır.

Ethernet geçerli bir IP yapılandırmasına sahip değil sorunu çözümü için yukarıdaki adımlar takip edilerek IP yapılandırması manuel olarak ayarlanabilir. Bunun içinde şu adımlar takip edilmelidir;

“Aşağıdaki IP adresini Kullan” butonu işaretlenir.

Daha önce bir IP adresi ve alt ağ maskesi belirlenerek ekrandaki ilgili alanlar doldurulur.

Varsayılan ağ geçidi alanı boş bırakılmalı ya da otomatik doldurulmalıdır.

Google DNS (8.8.8.8-8.8.4.4) vb. genel DNS sunucuları ya da internet hizmet sağlayıcının DNS sunucu adreslerinden herhangi biri kullanılır.

En son adımda “Tamam” butonuna tıklanarak yapılandırma kaydedilir.

Ağ Önbelleği Temizleme

Sorun devam ediyorsa çözmek için bir de ağ önbelleğini temizleme yöntemi denenmelidir. Ağ önbelleğinin temizlenmesi için ilk olarak “Komut İstemi” ekranına gidilir. “Windows +R” tuş kombinasyonu üzerinden “Çalıştır” ekranı açılır. Ekrandaki ilgili alana “cmd” yazılıp “Tamam” butonuna tıklanarak “Komut İstemi” ekranının açılması sağlanır. Komut İstemi ekranı açıldıktan sonra sırasıyla şu komutlar yazılıp “Enter” tuşuna tıklanmalıdır: “ipconfig/release”, ipconfig/flushdns, ipconfig/renew” Bu işlemin ardından bilgisayar yeniden başlatılıp sorunun devam edip edilmediğine bakılmalıdır.

Ağ Bağdaştırıcıları Sürücüsünü Güncelleme

Ağ bağdaştırıcıları sürücüsünün güncellenmesi şu şekildedir;

“Aygıt Yöneticisi” sayfası açılır.

“Ağ Bağdaştırıcıları” sürücüsü bulunup sağ tıklanır.

Açılan menü üzerinden “Sürücüyü Güncelleştir” butonuna basılır.

Yukarıdaki adımların ardından güncelleme varsa hemen yüklenir. Güncelleme olmadığı takdirde de aynı menü üzerinden “Cihaz Kaldır” sekmesine basılır. “Bu Cihazın Sürücü Yazılımını Sil” kutusu onaylanıp ardından sürücü kaldırılır. Bilgisayar yeniden başlatılıp sorunun devam edip etmediğine bakılır.

Bilgisayar yeniden başlatıldığı zaman eksik sürücüler otomatik yüklenir. Yüklenmediyse “Aygıt Yöneticisi” butonunun en üstünde konumlanan bilgisayar adı üzerinden sağa tıklanır. Akabinde “Donanım Değişikliklerini Tara” seçeneğine basılarak ek sürücülerin bulunup yüklenmesi sağlanır.