Wi-Fi Giriş Ekranı Açılmıyor Sorunu ve Çözümü

Wi-Fi girişine ilişkin son zamanlarda en çok aratılan hatalardan birisi ‘Wi-Fi giriş ekranı gelmiyor sorunu’ olarak karşımıza çıkar. Havalimanı, restoran, cafe gibi ortak kullanımlı ağlarda ve KYK yurtlarında wi-fi giriş ekranı gelmiyor sorunu ile karşılaşanların sayısı oldukça fazla. Peki, bu sorunun üstesinden gelmek için ne yapmalısınız? İşte, Wi-Fi giriş ekranı gelmiyor sorununun çözümü!

Wi-Fi Giriş Ekranı Gelmiyor Sorunu Nasıl Çözülür?

KYK Wi-Fi giriş sayfası açılmıyor sorununu baz alarak bu soruyu yanıtlayacak olursak öncelikle bağlanmaya çalıştığınız ağ ile ilgili bazı kontrolleri sağlamanız gerekiyor.

Aynı anda birden fazla cihazla KYK yurtlarında bulunan GSB Wi-Fi ağına bağlanmaya çalışmamanız gerekiyor. Yani, sadece bir cihazdan bu ağa katılabilirsiniz. Dolayısıyla bilgisayardan giriş yapmaya çalışıyorsanız telefonunuzun veya diğer mobil cihazlarınızın bu ağa bağlı olup olmadığın kontrol etmeli, bu şekilde bir bağlantı varsa sonlandırmalısınız.

Cihazınızda daha önceden yüklemiş olduğunuz VPN tarzı uygulamalar mevcutsa, bunlar da Wi-Fi giriş ekranı gelmiyor sorununun nedenlerinden birisi olabilir. Bu uygulamaları kaldırıp yeniden deneyin.

DNS ayarlarını manuel olarak değiştirdiyseniz, yine aynı sorunla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. DNS ayarlarını sıfırlayarak tekrar Wi-Fi giriş sayfasını görüntülemeye çalışın.

Tarayıcıya ait güncellemelerin eksik olması da bazen bu tür problemlere neden olabilir. Tarayıcının en güncel sürümünün cihazınızda yüklü olduğundan emin olmalısınız.

Çerezlerle alakalı problemler de bazen Wi-Fi giriş ekranı gelmiyor sorununu oluşturur. Çerezleri sıfırlayıp tekrar deneyebilirsiniz.

Yine KYK Wi-Fi bağlantısı ile ilgili bu sorunu yaşayan kullanıcıların karşısına çıkan temel problemlerden biri de sayfanın SSL sertifikası oluyor. Sertifikayı güvenilir olarak işaretledikten sonra giriş ekranını açmayı denediğinizde sorun ortadan kalkabilir.

GSB Wi-Fi Giriş Nasıl Yapılır?

KYK’da giriş ekranına ulaşmaya çalışmadan önce Wi-Fi seçeneklerinden ilgili bağlantıyı seçin.

Oturum açma ekranı otomatik olarak açılmıyorsa tarayıcınızın arama çubuğuna wifi.kyk.gov.tr veya wifi.gsb.gov.tr yazarak siteye ulaşın.

Burada gerekli bilgileri doldurduktan sonra ağa giriş yapabilirsiniz.

Ağ bağlantısını tamamlamadan önce doğrulama işlemini gerçekleştirmeniz gerektiğini de unutmayın.

KYK özelinde ele aldığımız bu kontroller ve işlemleri Wi-Fi giriş ekranı gelmiyor sorununu yaşadığınız kalabalık alanlardaki diğer ağlarda da gerçekleştirebilirsiniz. Bazı kullanıcılar yaşadıkları bu sorunun kapatıp – açma ve 1 gün bekleme gibi geleneksel yöntemlerle çözüldüğünü bildirmiş.

Siz Wi-Fi giriş ekranı gelmiyor sorununu daha önce hiç yaşadınız mı? Bu sorunu nasıl çözdünüz? Yorumlarda bizimle paylaşın.