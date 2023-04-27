Ülkemizde en çok sevilen oyunlardan biri olan Europa Universalis 4’ü oynamak için hemen indirin ve kararlarınızla tarihe yön verin.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Paradox Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir yapım olan Europa Universalis 4, 2013 yılında piyasaya sürülmüştür. “Grand Strategy” türünün en meşhur yapımlarından biri olan Europa Universalis 4 tarihsel gerçekliğin had safhada olduğu bir simülasyon oyunudur.

1444 yılında başlayan bu oyunda oyuncular bir ülkenin kontrolünü ele alır ve tarih boyunca yönetir. Tamamen aldığınız kararlar ile şekillenen bu dünyada istediğiniz ülkeyi istediğiniz konuma getirmeniz mümkün.

Europa Universalis 4 İndir

Europa Universalis 4’ü indirin ve bu gerçekçi strateji oyununu deneyimleyin. Şanslıyız ki Europa Universalis 4 Türkçe yamaya sahip bir oyun. Oyunun Türkçe yamasını indirerek oyunu çok daha iyi bir şekilde anlamanız mümkün. Europa Universalis 4 biraz kompleks bir oyun olduğu için bazı terimleri ve mekanikleri anlamanız güç olabilir.

Ordu, deniz gücü, ekonomi, diplomasi ve daha pek çok alanda söz sahibi olduğunuz Europa Universalis 4’te kelimenin tam anlamıyla tarih yazıyorsunuz.

Europa Universalis 4 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 8.1 64 bit

: Windows 8.1 64 bit İşlemci : Intel Core i3-2105 / AMD FX 4300

: Intel Core i3-2105 / AMD FX 4300 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5850

: Nvidia GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5850 DirectX : 9.0c

: 9.0c Depolama Alanı: 6 GB