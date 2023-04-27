Europa Universalis 4
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 6144.00 MB
- Üretici Paradox Interactive
-
Ülkemizde en çok sevilen oyunlardan biri olan Europa Universalis 4’ü oynamak için hemen indirin ve kararlarınızla tarihe yön verin.
Paradox Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir yapım olan Europa Universalis 4, 2013 yılında piyasaya sürülmüştür. “Grand Strategy” türünün en meşhur yapımlarından biri olan Europa Universalis 4 tarihsel gerçekliğin had safhada olduğu bir simülasyon oyunudur.
1444 yılında başlayan bu oyunda oyuncular bir ülkenin kontrolünü ele alır ve tarih boyunca yönetir. Tamamen aldığınız kararlar ile şekillenen bu dünyada istediğiniz ülkeyi istediğiniz konuma getirmeniz mümkün.
Europa Universalis 4 İndir
Europa Universalis 4’ü indirin ve bu gerçekçi strateji oyununu deneyimleyin. Şanslıyız ki Europa Universalis 4 Türkçe yamaya sahip bir oyun. Oyunun Türkçe yamasını indirerek oyunu çok daha iyi bir şekilde anlamanız mümkün. Europa Universalis 4 biraz kompleks bir oyun olduğu için bazı terimleri ve mekanikleri anlamanız güç olabilir.
Ordu, deniz gücü, ekonomi, diplomasi ve daha pek çok alanda söz sahibi olduğunuz Europa Universalis 4’te kelimenin tam anlamıyla tarih yazıyorsunuz.
Europa Universalis 4 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 bit
- İşlemci: Intel Core i3-2105 / AMD FX 4300
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5850
- DirectX: 9.0c
- Depolama Alanı: 6 GB
Türünün en iyi örneklerinden
Uzun süreli oynanış
Tekrar oynanabilirliği çok yüksek
Mod desteği olması
Tarihsel gerçekçilik
Kompleks oyun mekanikleri
Derin bir oynanışa sahip olması
Ele aldığı tarih aralığı oldukça ilgi çekici
Pek çok DLC ile zenginleştirilmesi
Oyuncu toplulukları aşırı aktif
Son derece karakteristik bir oyun olması
Oyunun aşırı zamlanmış olması
Öğrenmesi çok zor bir yapım
Bağımlılık yapıcı bir yönü var