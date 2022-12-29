Europa Universalis 4 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Europa Universalis 4, tarihsel gerçekliğe önem veren oldukça popüler bir Grand Strategy (Büyük Strateji) oyunudur. Simülasyon yönü daha ağır basan bir oyundur ve son derece gerçekçi bir oyundur. Oldukça karmaşık ve zor bir oyun olduğu için oyuncular zaman zaman bu oyunu anlamakta güçlük çekiyorlar.

Pek çok oyuncu Europa Universalis 4’ü Türkçe olarak oynamak istiyorlar. Ne yazık ki Türkler tarafından büyük rağbet gören bu oyunun resmi bir Türkçe dil desteği bulunmamakta. Çevirmenler de sağ olsunlar Europa Universalis 4 Türkçe yama hazırlamışlar. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de Europa Universalis 4 Türkçe yama kurabilirsiniz.

Europa Universalis 4 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Europa Universalis 4’ün v1.34.3 versiyonu ile uyumlu olan Türkçe yamayı indirin.

versiyonu ile uyumlu olan Türkçe yamayı indirin. İndirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Ardından oyunun kurulu olduğu dizini açın.

İndirdiğiniz dosyanın içinden çıkan tüm dosyaları kopyalayın ve oyunun kurulu olduğu yere yapıştırın.

Değiştirme işlemini onaylayın.

Oyuna girdiğinizde açılan başlatıcının sağ üst tarafındaki dil seçeneğini “ Türkçe ” olarak seçin.

” olarak seçin. Akabinde oyuna açıldıktan sonra " Oyun Ayarları " kısmına tıklayın ve " Sistem "in altındaki " Dil " seçeneğinin karşısındaki dil menüsünden Türkçe'yi seçin.

" kısmına tıklayın ve " "in altındaki " " seçeneğinin karşısındaki dil menüsünden Türkçe'yi seçin. İşlem tamam. Europa Universalis 4 Türkçe yama başarıyla kuruldu.

Europa Universalis 4 Hakkında

Paradox Interactive tarafından yayınlanan ve aynı şirkete bağlı geliştirme stüdyosu tarafından geliştirilen Europa Universalis 4, 2013 yılında yayınlandı. Yıllar içerisinde oldukça geniş kitlelere ulaşmayı başaran Europa Universalis 4 ülkemizde de çok sevilen bir oyundur.

1444'ten 1821'e kadar olan dönemi kapsayan Europa Universalis 4’de tarihsel gerçekçilik oldukça fazladır. Bir ülkenin liderini canlandırdığımız bu oyunda ticaret, savaş, diplomasi ve ekonomi gibi pek çok parametreyi yönetmemiz gerekiyor. Oyuncular tarafından çok sevilen Europa Universalis 4’ün çok sayıda modu da bulunmaktadır. Oyuna yıllar içerisinde eklenen modlar sayesinde size uzun bir oyun deneyimi elde edersiniz.

Europa Universalis 4 Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Europa Universalis 4’ü oynamayı düşünüyor musunuz? Europa Universalis 4’ün Türkçe yamasını beğendiniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.