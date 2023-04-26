Robot süpürgeler, yaşam alanlarının temizliğinde etkin rol oynuyor. Zeminleri kolayca süpürerek kişiye zaman açısından büyük avantaj sağlıyor. Süpürme işleminin yanı sıra silme işlerini de pratik hale getiriyor. Kullanım kolaylığı ve yer kaplamaması robot süpürgelerin en büyük avantajıdır.

Özellikle kablo, çekme kuvveti aparatları, fiş vb. kullanım gereksinimlerine ihtiyaç duymadan çalışması da kullanıcı için büyük avantaj sağlıyor. Kullanıcıların işini kolaylaştıran robot süpürgeleri alırken bazı noktalara çok dikkat edilmeli. Sizler için yazımızda robot süpürge alırken dikkat edilmesi gerekenler listesi hazırladık.

Robot Süpürge Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 16 Unsur

Robot süpürge satın almadan önce aşağıda sıraladığımız 16 unsura mutlaka bakınız.

1. Ürün Tipi

Robot süpürgeler genel olarak süpürme işlemi için tasarlanmıştır. Fakat bazı modellerin moplayan versiyonları da var. Robot süpürgeler; ekstra moplama, diğer ifadeyle paspaslama özellikli olarak da üretiliyor. Almadan önce bu noktayı mutlaka göz önünde tutunuz.

2. Emiş Gücü

Robot süpürge özellikleri nasıl olmalı noktasında emiş gücü de dikkate alınmalıdır. Robot süpürgeler genel olarak 2000 - 4000 Pa arasında emiş gücünden oluşuyor. Ayrıca 12000 Pa çok yüksek emiş gücünden oluşan modellerde bulunuyor. Robot süpürgelerde en düşük emiş gücüyse 400 Pa’dır. Kullanıcılar yaşam alanlarının durumuna göre uygun emiş gücüne sahip modeli seçmelidir.

3.Şarj Süresi

Robot süpürgeler ortalama 2 ile 6 saatte şarj oluyor. Ofis vb. yerlerde günde birkaç defa robot süpürge kullanılabilir. Dolayısıyla bu tarz yerlerde çalışma süresi uzun fakat şarj süresinin az olduğu modellerin seçilmesi daha doğru olur.

Çalışma süresi, bir robot süpürgede bakılması gereken özelliklerin en başında yer alıyor. Geniş yaşam alanlarında temizliğin yarım kalmaması için uzun çalışma süresi olan modeller seçilmelidir. Robot süpürgeler ortalama 120-200 dakika çalışıyor. Bu sürede çok rahat geniş alan temizlenir.

4.Kullanım Alanı

Robot süpürgeler geniş ürün yelpazesinden oluşuyor. Robot süpürgelerin bazıları yalnızca sert zeminde kullanılabiliyor. Modellerin bazılarıysa sadece halıda kullanılabiliyor. Fakat sert zemin ve halıda kullanılan modeller de üretiliyor.

5. Otomatik Şarj ve Temizlik Sırasında Şarj

Tam temizlik esnasında şarjı biten robot süpürgenin istasyonuna gidip kendi kendini şarj etmesi kullanışlı bir cihaz olduğunun en büyük göstergesidir. Robot süpürgelerin manuel olan modelleri de vardır. Fakat manuel modellerde kullanıcı tarafından süpürge istasyona götürülür. Temizlik sırasında şarj olabilen modeller de mevcuttur.

6. Aşılabilir Yükseklik

Yaşam alanlarında mobilya, halı vb. eşyalar robot süpürgeler için aşılabilir yüksekliktir. Aşılabilir yükseklik yaklaşık 20 ile 50 cm’dir. Özellikle son dönemde piyasaya çıkan modeller, bu özelliğe sahiptir.

7. Pil Kapasitesi

Çalışma süresi ve pil süresi arasında bir bağlantı vardır. Genellikle robot süpürgeler, 2500 - 3200 mAh arasında üretiliyor. 5200 mAh yüksekliğinde olan modeller de piyasaya sürülüyor. Robot süpürgenin pil kapasitesi yükseldikçe kullanıcıya sunduğu avantaj da artar.

8. Toz Hazne Kapasitesi

Robot süpürgenin içinde toz birikirse süpürme ve mod işlemlerini yapmamaya başlar. Bundan dolayı toz haznesinin geniş olması gerekiyor. Robot süpürgelerin ideal toz hazne kapasitesi, 250 - 600 ml’dir. Toz hazne kapasitesinde kullanılacak alanın büyüklüğü dikkate alınmalıdır.

9. Düşme Engelleyici Sensör

Kullanıcısı evde değilken robot süpürge bir engele takılıp düşebilir. Böyle durumlarda sahibi gelene kadar işlevini yapamaz. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak adına yeterli sayıda sensör olması gerekiyor.

Ayrıca sensörlerin işlevselliği de çok önemlidir. Robot süpürgelerin genelinde yer alan düşme engelleyici sensör cihazın kullanışlılığını artırıyor.

10. Toz Boşaltma İstasyonu

Robot süpürge özellikleri noktasında toz boşaltma istasyonu da dikkate alınmalıdır. Süpürgenin toz haznesi dolduğunda otomatik olarak istasyona tozu boşaltabilir. Süpürge tozunu istasyona boşalttıktan sonra süpürme işlemine devam eder.

11. Zaman Planlama Özelliği

Robot süpürgeler, zaman planlama özellikli olarak tasarlanıyor. Zaman planlama özelliği sayesinde robot süpürgenin nereyi, ne zaman süpürüp sileceği ayarlanabilir.

12. Ses Seviyesi

Robot süpürgelerin en önemli özelliği çok sesli çalışmamasıdır. Buna rağmen bazı kullanıcılar çok az seste çalışan model arayışına girebiliyor. Robot süpürgelerin yaklaşık gürültü seviyeleri; 20 - 80 dB arasında tasarlanıyor.

13. Haritalama - Akıllı Navigasyon

Robot süpürgelerin özelliklerinden biri de akıllı navigasyona sahip olmasıdır. Akıllı navigasyon sayesinde robot süpürge her yeri kendi kendine dolaşır ve harita çıkarır. Haritalama tekniğindeyse kamera ve lazer bulunuyor.

14. Mod

Robot süpürgelerin eski modellerinin çoğunda mod özelliği yoktu. Fakat yeni çıkan modellerin hepsi mod özelliklidir. Güçlü, orta ve standart olarak dizayn edilen 3 modlu robot süpürgeler çok kullanışlıdır.

15. Siklon Filtre - HEPA Filtre

Siklon filtre; ortamdaki tozla parçacıkların toplanmasını sağlıyor. HEPA filtreyse; polen, toz vb. aklınıza gelebilecek tüm partikülleri temizler. Solunum rahatsızlığı olan kişilerin HEPA filtreli robot süpürge kullanması önerilir.

16. Wi-Fi

Robot süpürgelerdeki Wi-Fi, kullanıcısı uzakta olduğu halde yine alanı temizler. Wi-Fi özelliğinden dolayı kullanıcısından emir alabiliyor. Wi-Fi özelliği; çeşit çeşit modların kullanılmasını sağlıyor. Uygulama üzerinden kontrol imkanı sunar. Aynı zamanda haritasına da bakılabiliyor.

Yazımızda robot süpürgelerin kullanışlılığını artıracak noktalardan bahsettik. Ayrıca En İyi Robot Süpürge Modelleri içeriğimize de göz atabilirsiniz.