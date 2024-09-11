Euro Truck Simulator 2’de Mod Nasıl Kurulur?

Euro Truck Simulator 2, SCS Software’nin tasarladığı açık dünya kamyon simülasyon oyunudur. Tek ve çok kişilik olarak oynanan bu oyun, geniş mod desteği sunuyor. Bu modlarla oyun severler, kamyon sürme deneyimlerini kişiselleştirebiliyorlar.

Modlar sayesinde oyun farklı şekillerde geliştiriliyor. Oyuna yeni özellikler, araçlar ve haritalar eklenerek daha zevkli hale gelmesi sağlanır. Biz de bu rehberde Euro Truck Simulator 2’de mod kurma adımlarından bahsedeceğiz.

Euro Truck Simulator 2’de Mod Kurma Aşamaları

ETS 2 mod kurulumu için şu adımlar takip edilmeli;

Modlar çoğunlukla cihaza RAR ya da ZIP formatlı sıkıştırılmış dosyalar şeklinde indirilir. Mod dosyaların içerisinde de “.scs” uzantılı dosyalar vardır. Cihaza indirilen bir yazılım yardımıyla açılmalıdır.

Mod dosyaları açıldıktan sonra ETS 2’e ait mod klasörüne taşınır. Dosyaların taşınacağı klasör şöyle görünür: C:\Users\[Kullanıcı Adı]\Documents\Euro Truck Simulator 2\mod

En son adımda Euro Truck Simulator 2 başlatılır. Ana menü üzerinden “Mod Yöneticisi” seçeneğine gidilerek eklenen modlar görüntülenebilir. Modlar, modun yanında konumlanan kutucuk işaretlenip “Uygula” butonuna tıklandıktan sonra aktifleştirilir. Ets 2, yeniden başlatılarak modların oyunda kullanılması sağlanır.

Euro Truck Simulator 2’de Modların Oyuna Etkisi Nedir?

Euro Truck Simulator 2’de modların güvenli kaynaklardan eklenmesi gerekiyor. Popüler ve güvenli mod sitelerinden eklendiğinde herhangi bir sorun çıkmaz. Modlar; oyun içi eklentiler, harita ve araç modları gibi birçok farklı türde tasarlanır. ETS 2’nin sürümüne uygun modlar indirilmelidir.

ETS 2’de mod desteği almak bazı avantajlar elde edilmesini sağlar. ETS 2 mod avantajları şu şekilde sıralanabilir;

Oyun kişiselleştirilebilir

Oyuna yeni içerikler eklenir

Oyun performansının üst düzeye çıkmasını sağlar

Ancak modlar uyumsuzluk problemlerine de neden olabilir. Araç ve grafik modlarından dolayı oyunda FPS (Frame Per Second) yani saniyelik görüntü sayısı etkilenebilir. ETS 2 modlar güvenilir kaynaklardan indirilip doğru klasörde etkinleştirildiğinde oyun daha zengin hale gelir.