Exxen’de Neler Var? Exxen’deki Diziler!

Exxen’deki diziler neler? Bu yazıda popüler yerli dijital yayın platformunda yer alan dizileri bir arada topladık. Dijital yayın hizmetinde yer alan dizileri merak ediyorsanız, hazırladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen, 1 Ocak 2022 itibarıyla kullanıma sunuldu. Reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki farklı plana sahip olan platform, kısa süre içerisinde oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı.

Yerli dijital yayın hizmetinde belgesel ve programların yanı sıra çeşitli diziler de yer alıyor. Aşağıdan yer alan liste üzerinden platformun içerik kütüphanesinde bulunan diziler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Exxen’deki Diziler Neler?

Leyla ile Mecnun

Gibi

İlginç Bazı Olaylar

Aşk Kumardır

Sihirli Annem

Şeref Bey

Vahşi Şeyler

Ölüm Zamanı

Hükümsüz

İşte Bu Benim Masalım

Adım Başı Kafe

Bir Yeraltı Sit-com'u

Yukarıda yerli dijital yayın platformunda yer alan diziler yer alıyor. Listede yer alan dizilere dair detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Leyla ile Mecnun

IMDb Puanı: 9,3

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Cengiz Bozkurt Ali Atay ve Serkan Keskin

Uzun yıllar önce sona eren Leyla ile Mecnun, yerli dijital yayın platformunda kaldığı yerden devam ediyor. Mecnun yeni sezonda 8 yılın ardından mahalleye döner ancak mahalle bıraktığı gibi değil. Bunun üzerine Mecnun mahalleyi eski haline getirmek, evini kurtarmak ve arkadaşlarının yeniden bir arada olması için kollarını sıvar.

Çok büyük bir popülerliğe sahip olan dizinin yeni bölümleri de oldukça beğenildi. Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği Leyla ile Mecnun’un senaryosunu Burak Aksak yazıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin ve Cengiz Bozkurt dahil pek çok başarılı isim bulunuyor.

Aylık ya da yıllık belirli bir ücret karşılığında yerli dijital yayın hizmetine abone olarak başarılı dizinin yeni bölümlerini izlemeye başlayabilirsiniz.

2. Gibi

IMDb Puanı: 8,9

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan

İlk bölümü ile beraber oldukça popüler hale gelen Gibi, diğer dizilerden biraz farklı bir konsepte sahip. Dizide her bölüm farklı bir konu işleniyor. Yani diziyi ilk bölümden başlayıp izlemek zorunda değilsiniz.

İlkkan ve Yılmaz isimli iki arkadaşın maceralarını konu alan dizinin her bölümü oldukça başarılı. Dizinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan yer alıyor. Yönetmenliğini Ömer Sinir’in yaptıpı dizinin senaristliğini ise Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi üstleniyor.

3. İlginç Bazı Olaylar

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Zafer Algöz ve Füsun Demirel

İlginç Bazı Olaylar, nişanlısı tarafından terk edilen ve ailesi ile birlikte yaşayan 37 yaşındaki İbrahim'in hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini İbrahim Büyükak'ın üstlendiği dizi, ilk olarak 2021 yılının nisan ayında yayımlanmaya başlandı.

4. Aşk Kumardır

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Ecem Erkek, Barış Yıldız ve Seda Türkmen

2022 yılının şubat ayında yayımlanmaya başlayan Aşk Kumardır isimli dizide arkadaşlıklar ve kadın-erkek ilişkileri dahil pek çok konu mizahi bir dil ile işleniyor. Senaristliğini Murat Dişli ve Zeki Enes Akkan'ın üstlendiği yapımın yönetmenliğini Nezih Helvacıoğlu yapıyor.

5. Sihirli Annem

IMDb Puanı: 1,7

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ ve Lale Başar

İlk olarak 2003 yılında yayımlanan Sihlri Annem, çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilmişti. Dizi, elde ettiği başarı sayesinde uzun yıllar boyunca devam etmişti. Sihrli Annem, yeni bölümleri ile yerli dijital yayın hizmetinde yayımlanmaya başladı fakat beklentilerin çok altında kaldı.

6. Şeref Bey

IMDb Puanı: 5,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Haluk Bilginer, Songül Öden ve Serhat Kılıç

Arnavutluk'tan Türkiye'ye göç eden ve en iyi aşçılar arasında yer alan Şeref, yeni bir hayata adım atar. Şeref, yeni hayatında hiç beklemediği sürprizler ile karşı karşıya kalır. Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği dizide senaryo danışmanlığını Ali Atay yapıyor. Dizinin senarist kadrosunda ise Yusuf Reha Alp ve Özlem Çadırcı bulunuyor.

7. Vahşi Şeyler

IMDb Puanı: 4,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Hazal Türesan

2021 yılında yayımlanmaya başlanan Vahşi Şeyler, evliliğin anatomisini mizahi bir dil ile sorguluyor. Senaristliğini Alper Alpözgen'in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Erkan Tunç yapıyor.

8. Ölüm Zamanı

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Mert Yazıcıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Nilsu Berfin Aktaş

Kamp yapmak için yola çıkan dört arkadaş, seyahat boyunca kendilerini karavanlı bir kişinin takip ettiğini fark eder ancak bu duruma aldırmazlar. Arkadaş grubundan bir kişi, sabah kanlar içinde uyanır. Bu durum üzerine Cevat isimli bir komiser olayı araştırır.

9. Hükümsüz

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir ve Alican Yücesoy

İlk olarak 2021 yılının ocak ayında yayımlanmaya başlayan Hükümsüz isimli dizide bir cinayet sonucunda iki kadının yolları kesişir. Dram, gerilim ve gizem ögelerine sahip olan dizinin senaristliğini Mert Dikmen ve Fulya Özcan yapıyor. Hükümsüz'ün yönetmenliğini ise Ömer Faruk Sorak üstleniyor.

10. İşte Bu Benim Masalım

IMDb Puanı: 1,6

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven ve Hasan Denizyaran

İlk olarak 2021 yılında yayımlanmaya başlayan İşte Bu Benim Masalım isimli dizi, en büyük yeteneği sesi olan Aleyna'nın hikâyesini konu alıyor. Senaristliğini Deniz Gürlek ve Melek Seven'in üstlendiği dizi, romantik ve müzikal ögelerine sahip.

11. Adım Başı Kafe

IMDb Puanı: 5,2

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Zeynep Çamcı, Emrah Kaman ve Burak Serdar Şanal

Üç beyaz yakalı küçük bir sermaye ile kafe açmaya karar verir. Hiçbirinin kafe işletmek ile ilgili en ufak deneyimi olmaması nedeni ile oldukça zorlanırlar. 2021 yılında yayımlanmaya başlayan komedi dizisinin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapıyor.

12. Bir Yeraltı Sit-com'u

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Hasan Can Kaya, Günay Karacaoğlu ve Tuna Orhan

Yönetmenliğini Sultan San ve Nezih Helvacıoğlu'nun üstlendiği Bir Yeraltı Sit-com'u isimli dizi, İstanbul'da ailesi ile beraber yaşayan ve komedyen olmak isteyen Hasan Can'ın hikâyesini konu alıyor.

Bu yazıda yerli dijital yayın platformunda Exxen'de yer alan dizileri listeledik. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.