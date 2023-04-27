FaceApp Uygulaması Nedir? Nasıl Kullanılır?

Sosyal medyada her geçen gün bir başka filtre trend oluyor. Bu filtrelerle olduğu gibi görünmeyen, göründüğü gibi de olmayan kullanıcıların sayısı da oldukça fazla!

Bazı filtreler kendisini ilk bakışta belli etse de bazılarını ayırt etmek hakikaten imkânsız. Gerçek mi değil mi anlaşılması zor filtreleri üreten farklı kaynaklar var. Ancak bunlar arasında yıldızı parlayan uygulamalardan birisi: FaceApp.

Milyonlarca Instagram kullanıcısı arasında bir anda popüler olan uygulama ile saniyeler içinde bambaşka bir insana dönüşmeniz mümkün. Gelin ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz FaceApp’in tam anlamıyla nasıl bir uygulama olduğunu ve nasıl kullanıldığını birlikte inceleyelim.

FaceApp Uygulaması Nedir?

FaceApp, Instagram sayesinde herkes tarafından Yaşlandırma Uygulaması olarak tanındı. Aslında 2017’den beri var olan bir yazılım olmasına rağmen FaceApp’in viral olmasını sağlayan yaşlandırma efekti oldu.

Birçok kullanıcı aynı dönemde bu uygulama aracılığıyla kendisine yaşlanma efekti uygulayıp fotoğraflarını başta Instagram olmak üzere çeşitli sosyal medya araçları üzerinden paylaştı. Üstelik Kylie Jenner, Selena Gomez, Justin Bieber gibi ünlü isimler de bu kervana katıldı. Böylece Türk, yabancı birçok sanatçının yaşlanmış halini gören kullanıcılardan FaceApp uygulamasına yoğun bir talep oldu.

Her ne kadar yaşlanma efektiyle popüler olmuş olsa da FaceApp’in tek fonksiyonu bu değil. FaceApp ile gençleştirme de yapabiliyorsunuz. Ayrıca fotoğraf üstünde mimik değişiklikleri, saç ve sakal ekleme gibi işlemlerin de yapılması mümkün. Yine fotoğraf üstünden cinsiyet değişikliği, gece ve gündüz makyajı gibi uygulamalar da yapılabiliyor.

FaceApp ücretsiz indirilebilen bir uygulama olsa da bazı filtrelerin kullanımı için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Ücretsiz filtrelerin sayısı oldukça fazla. Ancak FaceApp Pro olarak isimlendirilen ücretli üyeliğe geçtiğinizde karşınıza filtre açısından çok daha zengin seçenekler çıkıyor.

Pro olarak kullandığınızda fotoğraflarda bulunan FaceApp filigranını kaldırma imkânınız bulunuyor. Aynı fotoğrafta birden fazla değişiklik yapmak için de yine FaceApp Pro’ya geçiş yapmanız gerekiyor.

FaceApp Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Sade bir arayüze sahip olan FaceApp’i kullanmak oldukça basit. Bunun için uygulama sizden bazı izinler istiyor. Galeriye erişim ve bildirim gönderme izinlerini verdiğinizde FaceApp’ten tam anlamıyla faydalanabiliyorsunuz.

Bildirim gönderme iznini vermediğinizde uygulamayı kullanmanıza engel bir durum bulunmuyor. Ancak fotoğraflar üzerinde değişiklik yapabilmek için galeriye erişim izni vermeniz şart.

FaceApp ile fotoğraflarınızda farklı düzenlemeler yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

FaceApp uygulamasını açın.

İlgili butona basarak galeriden üstünde değişiklik yapmak istediğiniz fotoğrafı seçin.

Seçtiğiniz fotoğraf ilk olarak original filtresi ile açılacaktır. Alt kısımda diğer filtre seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.

Smile, spark, old, young, female ve male şeklinde sıralanan bu filtrelerden birini seçin.

Fotoğrafta istediğiniz değişiklik uygulandıktan sonra fotoğrafı cihazınıza indirebilirsiniz.

Dilerseniz hazırladığınız görselleri direkt olarak FaceApp’ten sosyal medya araçlarına aktarmanız da mümkün.

Fotoğraf hazırladıktan sonra uygulama üzerinden kolay yapmayı da tercih edebilirsiniz.

Galeriden hazır olarak yükleyeceğiniz fotoğraflarda değişiklik yapabileceğiniz gibi ön kamera ile selfie çekip, anlık fotoğraflarınızda da oynamalar yapabilirsiniz. Bunun için ön kamerayı açtığınızda açılan şablona yüzünüzü denk getirerek çekim yapmanız gerekiyor.

Tıpkı ön kamera ile olduğu gibi arka kamerayla da anlık fotoğraflar çekerek arkadaşlarınızın o anki görünüşleri üstünde FaceApp uygulaması ile değişiklik yapabilirsiniz.

Farklı İşletim Sistemlerinde FaceApp Pro Kullanımı

FaceApp Pro’ya hem Android hem de IOS kullanıcıları geçiş yapabiliyor. IOS kullanıcıları FaceApp Pro’ya geçtiğinde yeni filtre ve stil seçenekleri ile karşılaşırken Android işletim sistemi olan cihazlarda özel filtre ve stil seçenekleri bulunmuyor. Bu nedenle IOS ve Android kullanıcıları için FaceApp Pro’ya geçiş ücretlerinin birbirinden farklı olduğu görülüyor.

Uygulamanın viral olmasını sağlayan yaşlandırma efektinin yanı sıra gençleştirme, cinsiyet değiştirme gibi filtrelerin ücretsiz olması birçok kullanıcı için yeterli oluyor. Daha fazlasına erişmek isteyenler ise FaceApp Pro ile ekstra seçeneklere ulaşabiliyor.

FaceApp Pro’nun bir diğer olumlu yanı ise uygulamayı kullanırken çıkan reklamları kaldırabiliyor olmak. Bu sayede FaceApp’i kesintisiz ve daha pratik bir şekilde kullanma şansınız oluyor.