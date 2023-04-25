FaceApp APK, yüz editörü olarak fotoğraflarınızda çeşitli düzenlemelerin yanı sıra yüz yaşlandırma ya da gençleştirme gibi oldukça başarılı özelliklerde sunar.

Erkan Calp - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FaceApp APK, yaşlandırma, gençleştirme programı arayanlara tavsiye edeceğim bir program. Mobildeki en iyi ve en çok indirilen yaşlandırma programı ücretsiz. Sosyal medyayı kasıp kavuran yüz değiştirme uygulaması FaceApp - Yüz Editörü ile yaşlandığınızda nasıl olacağınızı görebilir, saçlarınızın olduğu gençlik dönemine gidebilirsiniz. Android platformunda karşılaştığım en başarılı yüz uygulaması diyebilirim. Uygulamanın geliştiricisine göre yapay zeka kullanarak yüzün formunu değiştiren uygulamada selfie fotoğraflarda çirkin çıkma şansınız hiç yok.

Selfie fotoğraf çekmeden edemiyor, eğlenceli de bir kişilikseniz FaceApp uygulamasını kesinlikle denemelisiniz. Fotoğraflarda gülemeyen kişiler için gülümseme, yaşlı olduğunda nasıl görüneceğini merak edenler için yaşlanma efekti hatta cinsiyet değiştirme dahi uygulamada mevcut. Dahası bu efektlerin tümünü tek dokunuşla kolayca ve de hızlıca yapabiliyorsunuz.

FaceApp APK İndir

FaceApp Pro APK, fotoğraflarınızda mükemmel efektler kullanabileceğiniz popüler uygulamadır. Kullanıcılara yaşlı hallerini gösteren ve keyifli anlar sunan başarılı mobil uygulama FaceApp ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu. Arkadaşlar arasında şakalaşmalara da mahal veren uygulama da basit adımlar ile fotoğrafları yaşlandırabilecek, çeşitli efektler eşliğinde farklı görünümler elde edebileceksiniz. Kullanıcılar uygulama sayesinde yaşlandırmanın yanı sıra gençleştirme efektlerini de kullanabilirsiniz.

FaceApp - Yüz Editörü Uygulaması Özellikleri