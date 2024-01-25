Facebook’ta Arkadaşlık Geçmişi Nasıl Görülür?

Tek buton ya da URL kullanılarak Facebook’ta arkadaşlık geçmişi görüntülenebilir. Arkadaşlık geçmişi görüntülenirken onunla ortak ilgi alanları ve etkileşimler de görüntülenir. Arkadaşınızla etiketlendiğiniz fotoğrafları ve gönderilerin listesine de ulaşabilirsiniz.

Peki, Facebook arkadaşlık geçmişi görüntüleme nasıl yapılır? İşte detaylar!

Facebook Arkadaşlık Geçmişi Görüntüleme

Facebook arkadaşlık geçmişi görüntüleme işlemi için şu adımların takip edilmesi gerekiyor;

İlk olarak Facebook hesabına giriş yapılır.

Profil ve akabinde “Diğer” seçeneğine tıklanır.

Açılır liste üzerinden “Ayarlar ve Gizlilik” seçeneğine tıklanır.

“Etkinlik Günlüğü’ne” basılır.

“Filtre” seçilip açılır liste içerisinden “Arkadaşlar” seçilir.

Tüm bu adımların ardından Facebook’taki kişiyle ilk arkadaş olunan zamandan başlanarak tüm arkadaşlık geçmişi görüntülenebilir.

Facebook arkadaşlık geçmişi görüntüleme işlemi için kullanılan diğer bir yöntem şu şekildedir;

Arkadaşın Facebook’taki sayfasına web ya da uygulama üzerinden gidilir.

Mesaj butonunun yanında yer alan “Ayarlar” butonuna tıklanır.

“Arkadaşlığı Gör” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

URL’yi kullanarak Facebook’ta arkadaşlık geçmişini görüntüleme;

Profile gidilerek kullanıcı adı not edilir. (URL kısmında yer alıyor.)

Arkadaş için aynı işlem tekrar edilir.

Kullanıcı adları uygun şekilde değiştirilip tarayıcı adres çubuğuna www.facebook.com/friendship/[kullanıcı adı-1]/[kullanıcı adı-2]/ yazılır.

Enter tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

Yukarıdaki adımların ardından iki Facebook arkadaşı; etiketlendikleri gönderilere, videolara, fotoğraflara ve etkinliklere bakabilir. En üst kısımda bu adımları gerçekleştireni belirten “Siz ve Arkadaşın ismi” yazılır.

URL, yalnızca Facebook’taki arkadaşlarla olan geçmişi görüntüler. Ancak daha önce arkadaş olunup silinen profiller için kullanılamaz.

Facebook’ta Arkadaşlık Geçmişi Görüntüleme Riskli mi?

Facebook’ta gizlilik riskleri var. Birçok kullanıcı, Facebook’un verileri topladığını biliyor. Ancak buna rağmen hala en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alıyor.

Fakat arkadaşlık geçmişini görüntüleme gibi işlemler için kullanılan üçüncü taraf uygulamalar daha tehlikelidir. Aynı zamanda yanlış yapılandırılmış gizlilik ayarlarının da çok tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda belirtilen tekniklerle Facebook arkadaşlık geçmişi görüntüleme işlemlerinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Bu teknikler sayesinde arkadaşlık geçmişi görüntülenerek önemli tarihler, Facebook arkadaşlık yıl dönümleri ve etkinlikler hakkında bilgi alınabilir.