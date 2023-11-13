Facebook Reklamsız Abonelik Nasıl Yapılır? Ücreti Ne Kadar?

Facebook’un yeni özelliği sayesinde artık bu uygulamayı reklamsız olarak kullanabileceksiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar oldukça basit.

Kolayca reklamsız kullanma özelliği aktifleştirip, istediğiniz zaman bu özelliği kapatabilirsiniz. Bunun için Facebook tarafından bir abonelik sistemi tasarlandı.

Belli bir ücret karşılığında artık Facebook reklamlarına ‘Dur!’ diyebilir, kesintisiz bir şekilde sosyal medya aracını kullanma şansını yakalayabilirsiniz. Peki, Facebook reklamsız kullanma nasıl yapılır? Abonelik ücreti ne kadar? İşte, konuyla ilgili bilmeniz gereken her şey!

Facebook Reklamsız Abonelik Nedir? Yararları Neler?

İnternet kullanıcıları hemen her platformda reklamlara maruz kalıyor. Bu reklamlar daha çok veri tüketmenize ve sayfa yüklenirken zaman kaybı yaşamanıza neden oluyor.

Aniden açılan reklamlar, kesintisiz ve akıcı bir internet deneyimi yaşamanızı engelliyor. Facebook reklamsız abonelik özelliği ise tam olarak bu noktada doğan ihtiyaç özelinde geliştirilmiş.

İsteyen kişiler belli bir ücret karşılığında bu reklamları tamamen kapatabiliyor. Böylece şu avantajlara sahip oluyor:

Facebook kullanırken reklamlar yüzünden içerikleri görüntüleyememe veya kesintili olarak görüntüleme sorunları ortadan kalkıyor.

Reklamlara harcanan veri ortadan kalktığı için internet tüketimi azalmış oluyor. Özellikle Wi-Fi yerine 4G kullananlar için bu durum büyük bir avantaj sağlıyor.

Bağlantı hızının düşük veya internetin sorunlu olduğu ortamlarda reklam nedeniyle sitenin yükü artıyor. Bu da sayfanın geç açılmasına veya hiç açılmamasına neden olabiliyor. Reklamsız aboneliğe sahip olduğunuzda içeriklere daha hızlı bir şekilde erişme imkânınız oluyor.

Facebook Reklamsız Kullanma Nasıl Yapılır?

Uygulamanın yeni sunduğu abonelik hizmetinden yararlanmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli!

Facebook’u açın.

Kullanıcı adı ve şifre ile platforma giriş yapın.

Ana sayfa açıldığında sağ üst kısımda yer alan profil fotoğrafınıza tıklayın.

Ayarlar ve Gizlilik menüsüne gidin.

Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Hesap sekmesine ilerleyin.

Bu kısımda ‘Reklamlar’ başlığını bulun.

Karşısınıza ‘Reklamsız Abonelik’ seçeneği çıkacaktır.

Bu seçeneğe tıklayıp yönlendirmeleri izleyerek reklamsız aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Aboneliği iptal etmek istediğinizde de aynı menüye gelip ‘reklamsız aboneliği devre dışı bırak’ seçeneğine tıklamanız yeterli oluyor. Bu işlemi yaptığınızda, işlemden 1 ay sonra aboneliğiniz sonlandırılıyor.

Facebook Reklamsız Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Reklamsız abonelik ücretleri Facebook’u kullandığınız uygulamaya göre değişiklik gösteriyor. Daha çok bilgisayardan erişim sağlıyorsanız web için olan aboneliği değerlendirebilirsiniz.

Telefondan giriş yaparken de tarayıcıdan giriş yapıp bu abonelikten yararlanmaya devam edebilirsiniz. Web aboneliğinin ücreti aylık 9,99 Euro olarak belirtiliyor.

Uygulama ile giriş yapmayı tercih ediyorsanız iOS ve Android mobil uygulamaları için sunulan abonelik paketinden yararlanabilirsiniz. Bu paketin ücreti ise 12,99 Euro olarak belirtiliyor.

Abonelik oluşturup ödeme yaptığınızda bir ay boyunca Facebook sayfanızdaki reklamlar kaldırılmış oluyor.