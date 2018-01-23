Facebook Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Facebook’ta isminizi ve kullanıcı adınızı değiştirmek istiyorsanız, bu rehberimizde Facebook’ta kullanıcı adı nasıl değiştirilir? Adım adım anlatıyoruz. Mutlaka göz atın.

Facebook’ta Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Facebook profilinize daha kolay erişim için sağlanan kullanıcı adıyla, uzun profil adreslerinden kurtularak kendi istediğiniz bir profil adresine sahip olabiliyorsunuz. Örneğin; facebook.com/tamindir şeklinde bir kullanıcı adı almak istiyorsanız;

Ayarlar > Genel Hesap Ayarları adımlarını izliyoruz.

adımlarını izliyoruz. Kullanıcı adı bölümünün hemen yanındaki Düzenle butonuna tıklıyoruz ve kutuya istediğimiz adı yazıyoruz.

bölümünün hemen yanındaki Düzenle butonuna tıklıyoruz ve kutuya istediğimiz adı yazıyoruz. Değişiklikleri Kaydet butonuna tıkladıktan sonra Facebook şifrenizi girip işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Facebook’ta İsim Nasıl Değiştirilir?

Facebook’a kaydolurken verdiğiniz ad ve soyadınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Facebook’un bu konudaki kısıtlamaları dışında bir isim seçtiyseniz, yaptığınız değişiklik anında uygulanacaktır. Facebook’ta isim değiştirmek için;

Ayarlar > Genel Hesap Ayarları adımlarını izliyoruz.

adımlarını izliyoruz. Adın bölümünün sağındaki Düzenle butonuna tıklıyoruz.

Üstteki kutuya adınızı, alttakine varsa ikinci adınızı yazıp son kutuya da soyadınızı yazdıktan sonra Değişikliği Gözden Geçir butonuna tıklıyoruz. Profilinizde adınızın nasıl görüneceğinizi (ad-soyad veya soyad-ad) seçtikten sonra Facebook şifrenizi girip Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.

Facebook’ta İsim Değiştirme Kısıtlamaları