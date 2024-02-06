Facebook "Tanıyor Olabileceğiniz Kişiler" Özelliğini Devre Dışı Bırakma

Facebook’un ilk kurulduğu günden bu yana var olan tanıyor olabileceğiniz kişiler özelliği bazı durumlarda can sıkıcı olabiliyor. Bu özellik, bazen hiç tanımadığınız kişileri sizlere önerirken bazı zamanlarda ise istemediğiniz kişileri karşınıza çıkarabiliyor.

Eğer sizler de Facebook’un tanıyor olabileceğiniz kişiler özelliğinden sıkıldıysanız kapatmanız mümkün. İşte, aşağıdaki yazımızda Facebook’ta nasıl devre dışı bırakabileceğinizi adım adım sizlere anlattık.

Tanıyor Olabileceğiniz Kişiler Devre Dışı Bırakma

Facebook tanıyor olabileceğiniz kişileri hem mobil cihazlardan hem de web sitesi üzerinden kapatmak mümkün. Bunun için aşağıdaki adımları izleyerek kolayca devre dışı bırakabilirsiniz.

1. Mobil Cihazlar İçin:

Akıllı mobil cihazınızı kullanarak Facebook tanıyor olabileceğiniz kişiler özelliğini devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Cihazınızda Facebook uygulamasını başlatın ve Menü’yü ortaya çıkarmak için profil resminizle birlikte simgeye dokunun. Ayarlar’a ilerleyin ve üzerine dokunun. Ayarlar sayfasında Profil Ayarları’na dokunun. Bildirimler’e ilerleyin ve Bildirim ayarları’na dokunun. Tanıyor Olabileceğiniz Kişileri Seçin. Bu bildirimleri almaktan vazgeçmek için Facebook’taki Bildirimlere İzin Ver düğmesini değiştirin.

2. Web Sitesi İçin:

Web sitesi üzerinden Facebook kullanıyorsanız devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Facebook hesabınıza giriş yapın ve sağ üstteki aşağı doğru üçgen simgesine tıklayın. Ayarlar ve Gizlilik’i tıklayın. Ardından Ayarlar’ı tıklayın. Sol taraftaki menüden Bildirimler’i seçin. Aşağı kaydırın ve Tanıyor Olabileceğiniz Kişiler seçeneğine tıklayın. Her bildirim anahtarını (push, e-posta ve SMS) kapatma veya Facebook’ta Bildirimlere izin ver anahtarını kapatarak tüm bildirimleri tamamen devre dışı bırakma seçeneğine sahipsiniz.

Hem mobil hem de web üzerinden yaptığınız bu işlem sayesinde artık Facebook uygulamasında “Tanıyor olabileceğiniz kişiler” önerisi almayacaksınız.