Facebook Hesabınız Hacklenirse Yapmanız Gerekenler

Facebook hesabım çalındı, ne yapabilirim sorusunun yanıtı, sosyal medya hesabı başkaları tarafından ele geçirilen çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda sosyal medya hesabının çalınması hâlinde hangi yöntemlerin uygulanamsı gerektiğini açıkladık.

Birçok insan için facebook hesabının çalınması bir kâbus gibidir. Böyle bir durumda hesabınızı çalan kişiler hiç tanımadığınız biri özel mesajlarınıza ulaşabilir, tüm arkadaşlarınızla iletişim kurabilir, yönetici olduğunuz Facebook sayfalarını kötüye kullanabilir ve hatta kişisel bilgilerinizi değiştirebilir. Peki, bunları önlemek için neler yapılmalıdır?

Facebook Hesabım Çalındı, Hangi Yöntemleri Uygulamalıyım?

Facebook şifrenizi değiştirin.

Tüm oturumları kapatın.

İki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini açın.

Şüpheli uygulamaları kaldırın.

Gizlilik ve güvenlik ayarlarını iyileştirin.

Yukarıda bir Facebook hesabı ele geçirildiğinde uygulanabilecek yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Facebook Şifrenizi Değiştirin

Facebook'un resmi sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki profil resmine tıklayın.

Ayarlar ve Gizlilik kategorisini görüntüleyin.

Ayarlar sayfasına girin.

Güvenlik ve Giriş bölümünü açın.

"Şifreni değiştir" yazısının karşısındaki "Düzenle"ye tıklayın.

Mevcut şifrenizi yazın.

Yeni şifrenizi girin.

"Değişiklikleri kaydet" butonuna basın.

Dünyada en çok kullanılan şifreler listesinin büyük bir kısmını kolay şifreler oluşturuyor. Kolay şifreler, hesabınızı ele geçirmek isteyen kişiler tarafından kolayca tahmin edilebiliyor. Bu sebepten ötürü güçlü şifre oluşturmak, hesap güvenliği açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Başkası tarafından giriş yapılan hesabınıza erişiminiz varsa ilk olarak şifrenizi değiştirmelisiniz. Bunun için popüler sosyal medya platformu Facebook'un resmi sitesini ziyaret edin ve ardından üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede bulunan profil resmine tıkladıktan sonra bir pencere açılacak.

Açılan pencere üzerinden Ayarlar ve Gizlilik kategorisini açın ve ardından ayarlar sayfasını görüntüleyin. Güvenlik ve Giriş bölümüne girdikten sonra "Şifreni değiştir" yazsının karşısında konumlanan "Düzenle" seçeneğini seçin. Daha sonra mevcut şifrenizi yazın ve ardından yeni parolayı girin. Son olarak "Değişiklikleri kaydet" butonuna tıklayın.

Eğer hesabınıza erişemiyorsanız Facebook hesap giriş sayfasında yer alan "Şifreni mi Unuttun" seçeneğine tıklayın. Hesabınızda kayıtlı olan e-posta adresini ya da telefon numarasını yazın. Daha sonra "Ara" butonuna tıklayın ve talimatları takip edin.

Söz konusu yöntemle de hesabınıza ulaşamadıysanız Facebook hacked sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Açılan sayfada yer alan "Hesabım Bir Başkasının Eline Geçti" butonuna tıklayabilirsiniz. Bunun ardından hesabınıza kayıtlı olan telefon numarası veya e-mail adresini girin. "Ara" butonuna basın ve ardından ekrandaki talimatları uygulayın.

Tüm Oturumları Kapatın

Güvenlik ve Giriş ayarlarına girin.

"Giriş yaptığın yerler" bölümünü görüntüleyin.

"Daha fazlasını gör" seçeneğini seçin.

Kapatmak istediğiniz oturumu bulun.

Üç nokta simgesine basın.

"Çıkış yap" butonuna tıklayın.

Hesabınıza erişim sağladıysanız tüm oturumları kapatarak diğer kişilerin hesabınıza erişimini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu yöntemi uygulamak için öncelikle Güvenlik ve Giriş ayarlarını açın ve hemen ardından "Giriş yaptığın yerler" bölümüne girin. Açık olan oturumları görüntüleyebilmek için "Daha fazlasını gör" seçeneğini seçin.

Liste üzerinden kapatmak istediğiniz oturumu bulun ve ardından üç nokta simgesine tıklayın. Son olarak "Çıkış yap" butonuna basarak oturumun kapatılmasını sağlayın.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Özelliğini Açın

Güvenlik ve Giriş ayarlarını açın.

"İki faktörlü kimlik doğrulaması kullan" kısmındaki "Düzenle" butonuna basın.

Güvenlik yöntemini belirleyin.

Ekrandaki talimatları takip edin.

Hesabınıza ek güvenlik katmanı ekleyen iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği, hesabınızın diğer kişiler tarafından ele geçirilme ihtimalini oldukça düşürür. Bu sayede hesabınız çok daha güvenli hâle gelir. Söz konusu özelliği aktif hâle getirebilmek için Güvenlik ve Giriş ayarlarını görüntüleyin.

"İki faktörlü kimlik doğrulaması kullan" kısmında yer alan "Düzenle" butonuna basın. Daha sonra bir güvenlik yöntemi seçmeniz gerekiyor. Güvenlik yöntemini seçtikten sonra ekranda yer alan talimatları takip edin.

Şüpheli Uygulamaları Kaldırın

Facebook hesabınız üzerinden kötü amaçlı bir uygulamaya erişim izni vermiş olabilirsiniz. Bu, hesabınızın ele geçirilmesine neden olabilir. Dolayısıyla ayarlar sayfası üzerinden erişim izni verdiğiniz uygulamaları incelemeniz ve şüpheli olanları kaldırmanız gerekiyor.

Gizlilik ve Güvenlik Ayarlarını İyileştirin

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise gizlilik ve güvenlik ayarlarını iyileştirmektir. Ayarlar sayfası üzerinden iletişim bilgilerinizi güncelleyin. Erişim sağlayabildiğiniz e-posta adresi veya telefon numarası ekleyin. Artık erişimizin olmadığı e-posta ve telefon numarasını da kaldırın. Ayrıca gizlilik ayarları tarafında da size uygun olan seçenekleri seçebilirsiniz.

Bu yazıda Facebook hesabım çalındı, ne yapabilirim sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesabınızı silmek istiyorsanız Facebook hesabını tamamen silme nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.