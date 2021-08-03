Fatih Kalem Nedir? Nasıl İndirilir? Nasıl Kullanılır?

Fatih Projesi kapsamında sunulan etkileşimli tahtalarda kullanabileceğiniz pratik ve hızlı kalem programı olan Fatih Kalem nedir, nasıl indirilir ve nasıl kullanılır? Bu rehberimizde Fatih Kalem yazılımı hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Fatih Kalem Nedir?

Fatih Kalem, etkileşimli tahtalar üzerinde kullanabileceğiniz pratik ve ücretsiz kalem programıdır. Ekranınıza bir katman daha ekleyerek bu katmana dilediğiniz şekilde not alabilmenize ve çizim yapabilmenize olanak sunan program, özellikle okullarda sıklıkla tercih ediliyor. 24 farklı renkte ve 6 farklı boyda 3 tip kalem sunan Fatih Kalem, ders içeriğini daha etkileşimli ve daha görsel bir yapıya büründürmenize yardımcı oluyor.

Ekranın istediğiniz bir bölümüne yazı yazabildiğiniz ya da şekiller çizebildiğiniz yazılım; belgelerin, gösellerin, internet sayfalarının, uygulamaların ve videoların üzerinde de kullanılabiliyor. Ayrıca yaptığınız işlemleri 4 farklı boyda silgi ile temizleyebilir ya da ileri alma - geri alma araçlarını kullanabilirsiniz.

Fatih Kalem Nasıl İndirilir?

Fatih Kalem indirme sayfasını ziyaret edin.

indirme sayfasını ziyaret edin. Açılan sayfadan İndir butonuna basın.

butonuna basın. İndirilen dosyaya çift tıklayın ve kurulum adımlarını gerçekleştirin.

ve kurulum adımlarını gerçekleştirin. Fatih Kalem programını kullanmaya hazırsınız!

Fatih Kalem İndir sayfasını kullanarak programı Windows işletim sistemi ile çalışan etkileşimli tahtalarda kullanmaya başlayabilirsiniz. Ufak bir bilgilendirme olması adına bu programın macOS, Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda çalışmayacağını hatırlatalım.

Fatih Kalem Nasıl Kullanılır?

Fatih Kalem programını çalıştırın.

Ekranın solundaki araç çubuğuna dokunun.

dokunun. Birinci sekme, düzenleme moduna girmenizi ya da düzenleme modundan çıkmanızı sağlar.

İkinci sekme, not alabileceğiniz ya da çizim yapabileceğiniz kalem menüsünü açar.

Üçüncü sekme, aldığınız notları ya da çizimleri silebilmeniz için silgi menüsünü açar.

Dördüncü sekme ise hazır geometrik şekilleri ya da haritaları kullanabilmenize olanak sunar.

Fatih Kalem programını çalıştırdığınızda, ekranın sol tarafında bir simge göreceksiniz. Bu simgeye dokunarak düzenleme modunu aktif hale getirebilirsiniz. Düzenleme modu aktif hale geldiğinde ekrandaki programlarla etkileşime giremeyeceğinizi hatırlatalım. Örneğin sayfalar arası geçiş yapmak istediğinizde, öncelikli olarak simgeye tekrar tıklayın ve düzenleme modundan çıkış yapın.

Düzenleme moduna tekrar giriş yaptığınızda, simgenin altında bir açılır menü belirecek. Menünün ikinci sekmesinde kalemler, üçüncü sekmesinde silgiler ve dördüncü sekmesinde ise hazır haritaların, geometrik şekillerin, araçların ve hayvan çizimlerinin yer aldığı araçlar göreceksiniz.

Fatih Kalem Portable Nedir?

Fatih Kalem, iki farklı dosya tipinde kullanıcılara sunuluyor: Standart ve Portable. Standart sürüm kurulum adımlarını zorunlu tutarken, Portable sürümde herhangi bir kuruluma ihtiyaç duymuyorsunuz ve tek tıkla çalıştırabiliyorsunuz. Programı sık sık kullanacaklar için normal kurulum yöntemini, ara sıra kullanacaklar için ise Portable sürümü tavsiye ederiz.