Fatih Kalem, Fatih Projesi etkileşimli tahtalarında kullanılan hızlı ve pratik bir kalem programıdır.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fatih Kalem, Fatih projesi etkileşimli (akıllı) tahtalarında kullanılmak üzere tasarlanmış hızlı ve pratik bir kalem programı. Öğretmenlerin en verimli şekilde çalışabilmeleri için tasarlanmış olan program, eğitimcilerin en çok ihtiyacı olan özellikleri barındırıyor ve sade ve anlaşılır arayüze sahip. Fatih Kalem programını bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirip yükleyebilirsiniz.

Fatih Kalem exe versiyonu Windows bilgisayarlar için indirilebilen, kurulum gerektiren sürümdür. Fatih Kalem portable sürümü kurulum gerektirmez, indirip doğrudan kullanmaya başlayabilirsiniz. Fatih Kalem proıgramı PC'ler için tasarlanmıştır, Android telefon/tabletlerde kullanılamaz.

Fatih Kalem İndir

Fatih Kalem akıllı tahta programı, Windows ekranı üzerine şeffaf bir katman ekleyerek ekran üzerinde her yere yazmanıza, her türlü görüntü üzerinde işlem yapabilmenize imkan sağlar. PDF formatındaki ders kitaplarında soru çözerken, eklenen resimler üzerinde değişiklik yaparken, internet sitelerindeki (web sayfalarındaki) bilgileri vurgularken, çeşitli uygulamalar üzerinde çalışırken Fatih Kalem’i kullanabilirsiniz.

24 renkte 6 boyda 3 tip kalem 4 boy silgi ile ders anlatımını kolay ve görsel bir hale dönüştüren Fatih Kalem programı akıcıdır; ekran üzerinde rahat hareket etmenize izin verir, tahtanın hangi köşesinde olursanız olun alt köşelerdeki oklar yardımıyla bulunduğunuz köşeye çağırmanıza izin verir. Programın çoklu dokunuş özelliği de var. Bu sayede iki parmağınızı çekerek kalem rengini hızlıca değiştirebilir, silgiyi aktifleştirebilirsiniz. Sıkça kullandığınız komutları tek tıklamayla hızlıca erişmek için ana menüye ekleyebilirsiniz.